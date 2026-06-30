マルチテナント型物流施設 「（仮称）SANKEILOGI（サンケイロジ）川口領家EAST」着工
株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役社長：飯島一暢）は、この度、ＪＡ三井リース建物株式会社(本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：工藤真樹)との共同事業にて開発しているマルチテナント型物流施設「（仮称）SANKEILOGI川口領家EAST」が着工しましたので、お知らせいたします。
外観イメージ
■（仮称）SANKEILOGI松戸の特徴
【立地】
首都高速川口線「鹿浜橋IC」約2.3km、「東領家IC」約1.7kmと至近で、迅速な都心配送が可能。広域拠点としても機能。
JR「赤羽駅」東口よりバス11分の距離にあり従業者確保に優位な立地。なオペレーション設計で、垂直搬送機の増設も対応可能。
【建物】
最小約840坪～最大約9,271坪と多様な面積提案が可能。敷地内にバス停設置。
施設の従業者が利用できるラウンジを設置予定。
本計画は「首都高速川口線」への優れたアクセス性を活かし、東京23区北部・東部への配送効率が非常に高いという立地特性を有しています。また、「東北自動車道」・「外環道」・「常磐自動車道」への接続も良好で、東北・常磐エリアから関東全域への配送センターとしても機能します。延床面積約34,060平方メートル のスロープを備えた地上4階建、汎用性に優れた設計により、幅広いニーズに対応可能な仕様です。
また本物件は、最小約840坪～最大約9,271坪と多様な面積提案が可能であり、事業規模に応じた面積を選択いただける計画です。敷地内にバス停を設置し、従業者が利用できるラウンジや、作業用空調（※オプション）の選択も可能。従業者の確保・働きやすさを改善できる施設を提供いたします。
2026年5月に竣工した「SANKEILOGI戸田」同様、東京都心エリアに近接しており、2028年1月の竣工に向けてリーシング活動を本格化してまいります。
■物件概要
所在地 ：埼玉県川口市領家四丁目
アクセス：首都高速川口線「鹿浜橋IC」約2.3km
首都高速川口線「東領家IC」約1.7km
敷地面積：13,448.68平方メートル
延床面積：34,060.58平方メートル
構造 ：鉄骨造
規模 ：地上４階建スロープ型
着工 ：2026年5月
竣工予定：2028年1月（予定）
■建物仕様
床荷重：1.5t/平方メートル 倉庫内有効高さ：5.0m
トラックバース：51台（車庫証明可）
トラック待機場：3台
乗用車駐車場：73台
ドライバー休憩室・ラウンジ設置
太陽光発電設備設置予定
※計画内容は変更となる可能性があります。
【位置図】
■当社物流施設開発プロジェクト （2026年6月現在）
『SANKEILOGI』公式ウェブサイト :
https://www.sankeibldg.co.jp/sankeilogi/