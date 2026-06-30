マルチテナント型物流施設　「（仮称）SANKEILOGI（サンケイロジ）川口領家EAST」着工

株式会社サンケイビル

株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役社長：飯島一暢）は、この度、ＪＡ三井リース建物株式会社(本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：工藤真樹)との共同事業にて開発しているマルチテナント型物流施設「（仮称）SANKEILOGI川口領家EAST」が着工しましたので、お知らせいたします。

外観イメージ

■（仮称）SANKEILOGI松戸の特徴

【立地】

首都高速川口線「鹿浜橋IC」約2.3km、「東領家IC」約1.7kmと至近で、迅速な都心配送が可能。広域拠点としても機能。

JR「赤羽駅」東口よりバス11分の距離にあり従業者確保に優位な立地。なオペレーション設計で、垂直搬送機の増設も対応可能。

【建物】

最小約840坪～最大約9,271坪と多様な面積提案が可能。敷地内にバス停設置。

施設の従業者が利用できるラウンジを設置予定。

本計画は「首都高速川口線」への優れたアクセス性を活かし、東京23区北部・東部への配送効率が非常に高いという立地特性を有しています。また、「東北自動車道」・「外環道」・「常磐自動車道」への接続も良好で、東北・常磐エリアから関東全域への配送センターとしても機能します。延床面積約34,060平方メートル のスロープを備えた地上4階建、汎用性に優れた設計により、幅広いニーズに対応可能な仕様です。

また本物件は、最小約840坪～最大約9,271坪と多様な面積提案が可能であり、事業規模に応じた面積を選択いただける計画です。敷地内にバス停を設置し、従業者が利用できるラウンジや、作業用空調（※オプション）の選択も可能。従業者の確保・働きやすさを改善できる施設を提供いたします。

2026年5月に竣工した「SANKEILOGI戸田」同様、東京都心エリアに近接しており、2028年1月の竣工に向けてリーシング活動を本格化してまいります。

■物件概要

所在地 ：埼玉県川口市領家四丁目

アクセス：首都高速川口線「鹿浜橋IC」約2.3km

首都高速川口線「東領家IC」約1.7km

敷地面積：13,448.68平方メートル

延床面積：34,060.58平方メートル

構造 ：鉄骨造

規模 ：地上４階建スロープ型

着工 ：2026年5月

竣工予定：2028年1月（予定）

■建物仕様

床荷重：1.5t/平方メートル 倉庫内有効高さ：5.0m

トラックバース：51台（車庫証明可）

トラック待機場：3台

乗用車駐車場：73台

ドライバー休憩室・ラウンジ設置

太陽光発電設備設置予定

※計画内容は変更となる可能性があります。

【位置図】

■当社物流施設開発プロジェクト （2026年6月現在）

『SANKEILOGI』公式ウェブサイト :https://www.sankeibldg.co.jp/sankeilogi/