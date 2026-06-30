累計7,800名超が取得した「愛犬家住宅コーディネーター」資格がeラーニングに対応

ペットライフスタイル株式会社

ペットライフスタイル株式会社(https://pet-lifestyle.co.jp/)（所在地：東京都港区、代表：中嶋宏一）は、工務店・ハウスメーカー・不動産会社向けに提供する住宅業界向けのペット共生住宅専門資格「愛犬家住宅コーディネーター(https://pet-lifestyle.co.jp/guide/)」の学習環境を大幅にアップデートしました。

従来のテキスト学習に加え、専門家監修によるeラーニング動画（全25本）と24時間対応チャットボットを新たに導入し、よりスキマ時間を活用した学習が可能になりました。

「ペット×住まい」のプロを、もっと増やしたい――高まるペット共生住宅ニーズに応える人材育成へ

日本のペット飼育世帯は増加を続け、「ペットと一緒に暮らせる家に住みたい」というオーナーのニーズは年々高まっています。その一方で、住宅業界の現場では「ペットに詳しくない」「何を提案すればいいかわからない」「ペット対応建材の知識が足りない」という声も多く聞かれます。

ペットライフスタイル株式会社は2008年より、そのギャップを埋める専門家を育てるべく「愛犬家住宅コーディネーター」「愛猫家住宅コーディネーター」の資格制度を運営。これまでに累計7,800名超の受講者を輩出してきました。

今回の「愛犬家住宅コーディネーター」eラーニング動画のアップデートは、「多くの住宅のプロにもっと分かりやすく、ペット共生住宅の知識を届けたい」という思いから実現したものです。この後「愛猫家住宅コーディネーター」のeラーニング動画も、順次展開していく予定です。

愛犬家住宅コーディネーター資格取得への3つの新機能

1. eラーニング（動画学習）の新導入

テキストに加え、専門家が直接解説する動画で、より直感的に学べるようになりました。一級建築士・獣医師チーム・ドッグトレーナーなど専門家が出演する全25本のコンテンツを収録しています。

2. 24時間対応チャットボットのサポート

テキストや動画で理解できなかった部分は、いつでもチャットボットに質問できます。業務が忙しい平日夜間や休日でも、学習の疑問をその場で解決できる環境を整えました。このチャットボットは「愛犬家住宅コーディネーター」資格テキストを全て学習済み。信頼性の高い専門情報にもとづいて回答します。

3. PCでもスマホでも、いつでもどこでも

eラーニングサイトにアクセスするだけで受講可能。移動中・昼休み・帰宅後など、自分のペースでスキマ時間を有効活用できます。

YouTubeで分かりやすくお伝えしています！ ぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=FGDAJOoa7qs

eラーニングコンテンツ構成（全25本）

【ドッグライフ編】全16本[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50530/table/31_1_329d6b84157327b4eb670feb994b637f.jpg?v=202606301252 ]

【建築編】全9本[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50530/table/31_2_e3841a1551f99b62cff91c6dbd460a63.jpg?v=202606301252 ]

出演者紹介

筒井 紀博 氏（一級建築士・APECアーキテクト／株式会社筒井紀博空間工房(https://ktts.jp/)） 愛犬家住宅の第一人者。建築設計の視点から、ペットと人が快適に共生できる住まいのあり方を解説しています。

上條 圭司 氏（一般社団法人Team HOPE(https://teamhope-f.jp/) 前代表理事／ゼファー動物病院(https://zephyr-ah.jp/) グループ代表） 早期発見・予防医療の普及を全国で推進する獣医師チーム「TeamHOPE」の前代表理事。犬の健康と病気予防について監修していただきました。

都 裕貴 氏（愛犬家住宅コーディネーター 専任講師／ペットライフスタイル株式会社） 資格講座の専任講師として、愛犬家住宅の基礎から実践的な提案方法まで体系的に解説。

小野 貴嗣 氏（ドッグトレーナー／ペットライフスタイル株式会社） 犬の行動特性やしつけについて、現場経験を活かして分かりやすく説明しています。

ペットライフスタイル株式会社代表からのコメント

ペットと暮らす住まいは、人だけの住まいより複雑であるにもかかわらず、業界全体で経験値や適正な情報が不足していることが課題でした。ペット共生住宅に経験豊富な建築家や獣医師、ドッグトレーナーといった専門家の知見を加え、多くの住まい事例に基づくカリキュラムで学べる環境を整え、受講者のさらなるスキル向上を目指しています。スマホにも対応し、出先での学習や客先での知識補完にも役立ちます。ハード偏重ではなく、ソフト面の習得とその後のサポートまでを支える体制を目指しました。

--ペットライフスタイル株式会社 代表 中嶋宏一

「愛犬家・愛猫家住宅コーディネーター」資格とは？

2008年のスタートから累計7,800名超が取得した、住宅業界向けのペット共生住宅専門資格です。工務店・ハウスメーカー・不動産会社・設計事務所などで活躍する営業担当者・設計士を対象に、犬・猫と人が安心・快適に暮らせる住まいの知識とお客様に対する提案力を身につけることができます。

今回の「愛犬家住宅コーディネーター」のeラーニング導入により、テキスト学習との組み合わせでより効率的な学習が可能になりました。

詳細を見る :https://pet-lifestyle.co.jp/guide/

【本件に関するお問い合わせ】

ペットライフスタイル株式会社

広報担当：平沢

メール：info@pet-lifestyle.co.jp

電話：03-6268-8612

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/50530/table/31_3_65bb4014815562c538fea17ad21e53f2.jpg?v=202606301252 ]