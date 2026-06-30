大正製薬、ラグビー日本代表協賛25周年記念企画として、「オールブラックスクリニック＠トヨタラグビースクール」を開催

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区、社長：上原 茂］（以下、当社）は、ラグビー日本代表協賛25周年を記念した取り組みの一環として、2026年6月27日（土）にトヨタスポーツセンター（愛知県豊田市）にて、ラグビークリニック「オールブラックスクリニック＠トヨタラグビースクール」を開催いたしました。

本クリニックは、当社がプレミアムグローバルパートナーを務めるオールブラックス（ラグビーニュージーランド代表）の世界的レジェンドであるリッチー・マコウ氏、ダン・カーター氏が参加し、参加者は世界トップレベルの技術や考え方に直接触れながら、ラグビーの楽しさや魅力を体感するプログラムです。さらに、当社のリポビタンアンバサダーである元ラグビー日本代表の廣瀬俊朗氏、大野均氏、菊谷崇氏、三宅敬氏もコーチとして加わりました。

当日は、小学4年生から6年生までの児童約80名が参加し、世界最高峰の選手や指導者から学ぶ貴重な機会とともに、次世代を担うラグビー選手たちの成長を後押しする場となりました。

◆ 世界最高峰の“勝つためのラグビー”を体感

クリニックでは、パスやタックルなどの基本技術に加え、試合を想定した実践形式のトレーニングが行われました。リッチー・マコウ氏は「勝つチームは常に声をかけ続けている」とチームコミュニケーションの重要性を強調し、ダン・カーター氏は「基本の積み重ねが世界との差を生む」と、基礎の徹底を呼びかけました。両氏は子どもたち一人ひとりに積極的に声をかけながら指導し、参加者は憧れの選手から直接アドバイスを受ける貴重な体験に真剣な表情で取り組んでいました。

◆ 参加者の声

・「キック・パス・タックルを楽しく学べました。雨の中でも新鮮でいい経験でした。」

・「世界レベルのコーチに教えてもらい、3つのセクションで違う学びがあり楽しかったです。」

・「元ニュージーランド代表や元日本代表の選手と一緒に練習できて、すごく楽しくて刺激に

なりました。それぞれ違うコーチから教わることで新しい発見がたくさんありました。」

◆ 大正製薬の取り組み

大正製薬は、「リポビタン」ブランドを通じて長年にわたり、ラグビー競技を支援しており、2026年にはラグビー日本代表協賛25周年という節目を迎えました。これまでラグビー日本代表をはじめとする国内外のラグビー活動を支援し、競技の普及・発展と次世代育成に貢献しています。

また、当社はニュージーランド代表「オールブラックス」のグローバルプレミアムパートナーとして、世界最高峰のラグビーと深く関わりながら、その価値や魅力を日本国内へ広く発信しています。

本クリニックは、こうした長年の取り組みの一環として実施したものであり、オールブラックスのレジェンドであるリッチー・マコウ氏・ダン・カーター氏を日本の子どもたちの前に招くことで、トップレベルの技術だけでなく、「挑戦」「規律」「チームワーク」といったラグビーの本質的な価値を直接体感いただく機会の創出を目指しました。

当社は今後も、国内外のトッププレーヤーとの連携を通じてラグビーの魅力を伝えるとともに、未来を担う世代の育成支援に取り組み、スポーツを通じた社会貢献活動を推進してまいります。

◆ リッチー・マコウ氏 プロフィール

ニュージーランド出身。元ラグビーニュージーランド代表主将。

オールブラックスのキャプテンとして2011年・2015年ラグビーワールドカップ連覇を達成した歴史的リーダー。優れた判断力と統率力を武器に世界ラグビー界を牽引し、ワールドラグビー年間最優秀選手に史上最多となる3度選出。ラグビー世界殿堂入り。

◆ ダン・カーター氏 プロフィール

ニュージーランド出身。元ラグビーニュージーランド代表。

ラグビー史上最高の司令塔の一人と称される世界的スター選手。テストマッチ通算得点の世界記録保持者であり、正確無比なキック力と卓越したゲームメイク能力でチームを牽引した。2011年・2015年のラグビーワールドカップ連覇に貢献し、ワールドラグビー年間最優秀選手に史上最多タイとなる3度選出。ラグビー世界殿堂入り。

◆ 開催概要

・イベント名：オールブラックスクリニック＠トヨタラグビースクール

・日時：2026年6月27日（土）9：30～11：30

・会場：トヨタスポーツセンター（愛知県豊田市）

・参加者：トヨタラグビースクール（小学4年生～6年生）約80名

・主催：大正製薬株式会社