【一建設株式会社】「仙台市立仙台工業高等学校」建築科1・2年生59名を対象に木造住宅の建築現場見学会を6月22日（月）に開催

一建設株式会社

飯田グループホールディングスの中核企業である一建設株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：堀口 忠美、以下、一建設）は、仙台市立仙台工業高等学校（所在：宮城県仙台市、以下、仙台工業高校）建築科1・2年生59名を対象に「木造住宅の建築現場見学会」を2026年6月22日（月）に開催しました。

「木造住宅の建築現場見学会」を実施する目的

国土交通省によると、2025年の建設業就業者数は478万人となり、1997年のピーク時である685万人と比べて約30％減少しています※1。また、団塊世代の大量退職や2024年4月に施行された時間外労働の上限規制（建設業の2024年問題）※2への対応により、生産性向上と人材確保が業界全体の大きな課題となっています。

さらに、高卒採用市場は売り手市場が続いており、2024年卒の求人倍率は大学卒約1.66倍に対し、高校新卒者は約4.10倍、工業高校卒では約31.90倍に達しています。

こうしたなか一建設は、建築を学ぶ高校生に木造住宅の建築現場を体験してもらうことで、建設業界や住宅業界への理解を深めてもらうことを目的に、本見学会を開催しました。

※1 参照：国土交通省「参考資料集（建設業従事者数と全産業に占める割合の推移）」（4ページ目）

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001994097.pdf

※2 参照：厚生労働省『建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制 （旧時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務）』

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html

「木造住宅の建築現場見学会」の実施内容

「木造住宅の建築現場見学会」の集合写真

見学会では、執行役員の藤川による開会の挨拶の後、一建設が実施している熱中症対策について高校生に紹介しました。

その後、高校生59名が3班に分かれて建築現場を見学し、住宅を支える基礎工事について説明を受けたほか、住宅に使用される木材や金物、小屋組、耐力面材、配線・配管工事、下地造作などについて学びました。また、施工管理アプリ「ANDPAD」を活用した現場管理業務を紹介し、建設DXによって変化する建設現場の働き方への理解を深めました。

さらに、一建設で正社員として働く大工が電動工具の安全な使い方を実演し、代表して6名の高校生がビス打ち作業を体験しました。あわせて、請負大工と社員大工の違いや仕事内容、働き方、求人票の見方について説明し、建設業界における多様なキャリアや進路の可能性について紹介しました。

また、完成した住宅の見学では、実際にキッチンや家具などが配置された住空間を体感し、住宅完成後の暮らしをイメージしながら住まいづくりへの理解を深めました。

「木造住宅の建築現場見学会」に参加した生徒のコメント

参加した高校生からは、

「建物を設計する仕事に興味がありましたが、今回の見学会を通じて、大工という仕事にも魅力を感じました。電動工具を使った作業や現場で働く方々の話を聞き、将来の進路について新たな視点を持つことができました。」

「学校では教科書や授業を通じて建築について学んでいますが、実際の建築現場を見ることで仕事の流れや建物が完成するまでの過程を具体的にイメージすることができました。現場で働く方々の話を直接聞くことができ、とても貴重な経験になりました。」

などのコメントが寄せられました。

「木造住宅の建築現場見学会」の実施概要

「木造住宅の建築現場見学会」の様子「木造住宅の建築現場見学会」の様子「木造住宅の建築現場見学会」の様子「木造住宅の建築現場見学会」の様子

日 時：2026年6月22日（月）

場 所：一建設の木造住宅建築現場（宮城県柴田郡柴田町）

内 容：・開会の挨拶・熱中症対策の紹介・建築中の木造住宅の見学

・大工による工具の実演および高校生によるビス打ち体験

・施工管理アプリ「ANDPAD」を活用した現場管理業務の紹介

・大工の仕事内容や働き方の紹介

・完成した住宅の見学

・記念品贈呈・記念撮影

参加者：・仙台市立仙台工業高等学校 建築科1・2年生 59名

・一建設株式会社 執行役員 東日本工事統括本部 本部長 藤川 基俊

・一建設株式会社 技能職社員（大工） ほか

一建設会社概要

社 名：一建設株式会社

代表取締役：堀口 忠美

本 社：〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-25-5 藤久ビル東5号館

設 立：1967年2月13日

資本金：32億9,800万円

事業内容：分譲戸建住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/ready-built/

分譲マンション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/apartment/

注文住宅

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/custom-built/

リフォーム・リノベーション

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/for-living/renovation/

アセットソリューション（投資用戸建賃貸・土地有効活用）

https://www.hajime-kensetsu.co.jp/become-an-owner/investment/

リースバックプラス⁺

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