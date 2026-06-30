電池交換不要で繰り返し使えるUSB充電式。軽量・スリムなレーザーポインター2種

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-Cで手軽に充電でき、電池交換不要で繰り返し使える充電式レーザーポインター「LP-GL1020（グリーンレーザー）」と「LP-RD316（レッドレーザー）」を発売しました。

約40gの軽量アルミボディを採用し、持ち運びや長時間の使用も快適です。突然の電池切れを気にせず使用でき、プレゼンテーションや会議、セミナー、現場での説明など幅広いシーンで活躍します。

【掲載ページ】

品名：レーザーポインター（充電式）

品番：LP-GL1020（グリーンレーザー）/LP-RD316（レッドレーザー）

標準価格：12,100円（税抜き 11,000円）/7,700円（税抜き 7,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LP-GL1020（グリーンレーザー）

https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LP-RD316（レッドレーザー）

直販サイト：https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LP-GL1020 （グリーンレーザー）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LP-RD316 （レッドレーザー）

電池交換が不要で、くり返し使えるUSB充電式

USB充電式のため、付属のケーブルで充電できます。乾電池を交換する手間がなく、くり返し使えて経済的です。

ストラップを取り付け可能

ストラップホールが付いています。別売りのストラップを装着することで、作業中や持ち運び時の落下防止に役立ちます。

携帯しやすいスリム＆軽量設計

W12.5×D17.5×H138.2mmのスリム設計で、携帯しやすく持ち運びに便利です。

また、約40gの軽量ボディを採用しています。

丈夫で高級感のあるアルミボディ

アルミ素材を採用しており、耐久性と上質な質感を実現しています。

遠くまで鮮明に届くグリーンレーザー「LP-GL1020」

レッドレーザーより約6倍見やすいグリーンレーザーを採用しています。

屋外や広い会議室でも見やすく、快適に使用できます。約200m先まで照射でき、夜間の現場誘導や天体観測などの目印としても便利です。

省電力で長時間使えるレッドレーザー「LP-RD316」

省電力で長時間使用できるレッドレーザーを採用しています。

電池の持ちが良く、日々の会議でも手軽に使用できます。約100m先まで照射でき、夜間の現場誘導や天体観測などの目印としても便利です。

名入れ対応品

社名や学校名などを印刷できる名入れに対応しています。

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【関連ページ】

レーザーポインター・ワイヤレスプレゼンター

https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/laser-presen/index.html

プレゼン関連特集（レーザーポインター）

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/presentation/l-pointer.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LP-GL1020

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LP-RD316

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