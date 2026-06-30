JAXA発スタートアップ・株式会社WHERE、地権者とつながる不動産AIツール『WHERE』の導入社数200社を突破

株式会社WHERE

株式会社WHERE（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：阿久津 岳生、以下「WHERE」）は、地権者とつながる不動産AIツール『WHERE』の導入社数が2025年6月時点で200社を突破したことをお知らせいたします。

2024年9月のサービス開始から1年8ヶ月での達成となり、2年を経たずしてPMF（プロダクトマーケットフィット）を達成しました。WHEREは今後も、取引創出に伴走する「Deal Tech」カンパニーとして業界を超え支援してまいります。

導入社数の推移

『WHERE』は、衛星データとAIを活用し、不動産の探索から評価・管理・アプローチまでを一気通貫で支援するサービスです。2024年9月のサービス開始以降、建物謄本の即時取得機能やモバイル版の提供開始、約7,300万件の不動産データベースの実装など継続的な機能拡充により、導入社数は着実に増加しています。

導入社数は2025年9月に50社、同年12月に100社を突破。2025年10月には太陽光や蓄電所用地の探索を可能にするアップデートを実施し、活用領域が不動産事業者から再生可能エネルギー事業者へも広がったことで、導入ペースは加速。2025年12月の導入社数100社からわずか半年で200社へと倍増しました。

業界別導入状況と活用の広がり

導入企業の業界別内訳では、不動産事業者が全体の約46％を占める一方、再生可能エネルギー事業者、パーキング/貸し倉庫といった土地活用、店舗開発など多様な業界での活用が拡大しています。特に再生可能エネルギー関連企業での導入が増加傾向にあり、用地仕入れの効率化ニーズの高まりを反映しています。

株式会社WHERE 代表取締役CEO／阿久津 岳生のコメント

導入企業例（一部）

私自身、20年以上にわたり不動産業界に携わる中で、不動産の仕入れは人脈や経験に依存し、情報が属人化していることに課題を感じてきました。『WHERE』は、その課題をテクノロジーで解決したいという思いから生まれたサービスです。

開発の原点は、JAXAで出会った「月の衛星データをAIで解析する」研究でした。この宇宙技術を地球の不動産市場へ応用し、衛星データとAIによって新たな土地や建物の価値、そして取引機会を発見する仕組みを実現しています。

現在はデベロッパーや不動産会社に加え、再生可能エネルギー事業者、店舗開発事業者、駐車場事業者など、幅広い業界でご利用いただいています。衛星データという宇宙からの視点によって、地球全体を俯瞰し、これまで見えなかった可能性を可視化することで、世界の不動産市場を変革していきたいと考えています。

WHEREは、取引創出にコミットする「Deal Tech」カンパニーとして、200社を超える導入企業の皆様とともに、より多くの取引を生み出してまいります。200社突破はゴールではなく、不動産市場の新たなインフラを築くための新たなスタートです。

ユーザーの取引創出にコミットする「Deal Tech」

WHEREは、単なるSaaSサービスの提供会社ではなく、テクノロジー×オペレーションで取引創出にコミットする「Deal Tech（ディールテック）」カンパニーです。「Deal」は英語で「取引」を意味し、ユーザーの不動産取引に一気通貫で伴走し、成果を創出する存在であることを表しています。

『WHERE』での候補地の探索・リスト作成から、地権者アプローチや反響対応、交渉/契約の代行までをWHEREグループ全体で支援し、ユーザーの成果に責任を持つ体制へと進化してまいります。

▽詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000146022.html

採用情報

▽全職種積極採用中！採用サイトはこちらから。

https://pntwhere.com/recruit

▽カジュアル面談予約はこちらから

https://pitta.me/uratotsu/where

会社概要

株式会社WHEREは、「宇宙から地球の不動産市場を変える」というビジョンを掲げる、JAXA発のスタートアップ企業です。創業者の阿久津は、これまでに8社の不動産関連企業を起業・経営してきました。さらなる挑戦として、JAXA宇宙科学研究所内の総合研究大学院大学にて宇宙技術の研究に取り組み、衛星データとAIを活用したオフマーケット探索AI『WHERE』を開発。現在は、行政・民間を問わず多様な業種との連携を広げています。

会社名：株式会社WHERE

本社所在地：東京都文京区湯島四丁目1番16号 Gate Cross HONGO 7階

代表者：代表取締役 CEO 阿久津 岳生（あくつ たけお）

会社設立：2022年2月22日

事業内容：地権者とつながる不動産AIツール『WHERE』の開発・販売、宇宙探査機の製造

特徴：衛星データとAIを活用し、不動産の探索から評価・管理・アプローチまで一貫して支援

企業サイト：https://pntwhere.com/