「ZERO RISE」ボイスドラマシリーズ＆ラジオ番組が7月より始動！さらに「ZERO RISE」のLINEスタンプ企画も進行中！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」のボイスドラマシリーズ「Interval of ZERO RISE」「ちょびっとぜろらいず」及びラジオ番組「ゼロライズ RADIO」の詳細を発表いたしました。さらに、「ZERO RISE」のLINEスタンプ企画も進行中です。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。

7月より「ZERO RISE」ボイスドラマシリーズがYouTubeにて配信開始！！

落ちこぼれたち×バスケットボールをテーマにブシロードが送るクロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」の新たな展開として、7月より２つのボイスドラマシリーズを公式YouTubeチャンネルにて順次公開いたします！

〇ボイスドラマシリーズ「ちょびっとぜろらいず」

「ちょびっとぜろらいず」はキャラクターたちの日常をコミカルに描くショートボイスドラマシリーズです。

キャラクターたちの意外な一面がのぞけるエピソードにぜひご期待ください！

〇ボイスドラマシリーズ「Interval of ZERO RISE」

「Interval of ZERO RISE(読み：インターバル オブ ゼロライズ)」は雑誌B's-LOGにて連載中のショートストーリーをボイスドラマ化したシリーズ。

第1回となるUNFIXXXのストーリーは、ラジオ番組「ゼロライズ RADIO」内にて先行公開後YouTubeでも順次公開予定です！

YouTube「ZERO RISEチャンネル」：

https://www.youtube.com/channel/UCaEaUCHDIXuA90ltqjZz0xg

キャスト：

マドカ：笹森 裕貴

ダテ：福井 巴也

マーリン：大友 海

ブリンク：石橋 弘毅

ミラクル：佐藤 たかみち

サンシャイン：平賀 勇成

ヨーク：田原 廉

ウジン：真野 拓実

サジン：前嶋 曜

バリスタ：川上 将大

ジゲン：君沢 ユウキ

詳しい公開日程は、続報をお待ちください。

７月6日(月)よりニッポン放送にて公式ラジオ番組「ゼロライズ RADIO」放送開始！

「ZERO RISE」初の公式ラジオ番組となる「ゼロライズ RADIO」が７月6日(月)よりニッポン放送にて毎週月曜20:00より放送開始！

「ZERO RISE」キャストによる楽しいトークをお届けしていきます。

番組名：「ゼロライズ RADIO」

放送日：2026年7月6日より毎週月曜20:00～放送

放送局：ニッポン放送

(※後日響ラジオステーションでも配信いたします。）

第1回出演者：平賀 勇成（サンシャイン役）・田原 廉(ヨーク役)

番組公式X：@zerorise_1242(https://x.com/zerorise_1242)

番組HP：https://www.1242.com/zr

「ZERO RISE」LINEスタンプ企画が進行中！

ちょびキャライラストが可愛い「ZERO RISE」のLINEスタンプ企画が進行中！

日常的に使えるものからキャラクターのセリフを用いたものまで幅広く制作中です。

続報をお楽しみに！

◤ZERO RISEとは◢

落ちこぼれたち×バスケットボール

ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト

貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。

その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー

キャラクターPV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qydYN1qgKBQ ]

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ZERO RISE project.