「ZERO RISE」ボイスドラマシリーズ＆ラジオ番組が7月より始動！さらに「ZERO RISE」のLINEスタンプ企画も進行中！

写真拡大 (全5枚)

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」のボイスドラマシリーズ「Interval of ZERO RISE」「ちょびっとぜろらいず」及びラジオ番組「ゼロライズ RADIO」の詳細を発表いたしました。さらに、「ZERO RISE」のLINEスタンプ企画も進行中です。


報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。


7月より「ZERO RISE」ボイスドラマシリーズがYouTubeにて配信開始！！

落ちこぼれたち×バスケットボールをテーマにブシロードが送るクロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」の新たな展開として、7月より２つのボイスドラマシリーズを公式YouTubeチャンネルにて順次公開いたします！



〇ボイスドラマシリーズ「ちょびっとぜろらいず」




「ちょびっとぜろらいず」はキャラクターたちの日常をコミカルに描くショートボイスドラマシリーズです。


キャラクターたちの意外な一面がのぞけるエピソードにぜひご期待ください！



〇ボイスドラマシリーズ「Interval of ZERO RISE」




「Interval of ZERO RISE(読み：インターバル オブ ゼロライズ)」は雑誌B's-LOGにて連載中のショートストーリーをボイスドラマ化したシリーズ。


第1回となるUNFIXXXのストーリーは、ラジオ番組「ゼロライズ RADIO」内にて先行公開後YouTubeでも順次公開予定です！



YouTube「ZERO RISEチャンネル」：


https://www.youtube.com/channel/UCaEaUCHDIXuA90ltqjZz0xg



キャスト：


マドカ：笹森 裕貴


ダテ：福井 巴也


マーリン：大友 海


ブリンク：石橋 弘毅


ミラクル：佐藤 たかみち


サンシャイン：平賀 勇成


ヨーク：田原 廉


ウジン：真野 拓実


サジン：前嶋 曜


バリスタ：川上 将大


ジゲン：君沢 ユウキ



詳しい公開日程は、続報をお待ちください。


７月6日(月)よりニッポン放送にて公式ラジオ番組「ゼロライズ RADIO」放送開始！



「ZERO RISE」初の公式ラジオ番組となる「ゼロライズ RADIO」が７月6日(月)よりニッポン放送にて毎週月曜20:00より放送開始！


「ZERO RISE」キャストによる楽しいトークをお届けしていきます。


番組名：「ゼロライズ RADIO」


放送日：2026年7月6日より毎週月曜20:00～放送


放送局：ニッポン放送


(※後日響ラジオステーションでも配信いたします。）


第1回出演者：平賀 勇成（サンシャイン役）・田原 廉(ヨーク役)




番組公式X：@zerorise_1242(https://x.com/zerorise_1242)


番組HP：https://www.1242.com/zr


「ZERO RISE」LINEスタンプ企画が進行中！



ちょびキャライラストが可愛い「ZERO RISE」のLINEスタンプ企画が進行中！


日常的に使えるものからキャラクターのセリフを用いたものまで幅広く制作中です。


続報をお楽しみに！


◤ZERO RISEとは◢



落ちこぼれたち×バスケットボール


ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト


貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。


その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー



キャラクターPV


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qydYN1qgKBQ ]


※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。


(C)ZERO RISE project.