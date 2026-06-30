「ZERO RISE」ボイスドラマシリーズ＆ラジオ番組が7月より始動！さらに「ZERO RISE」のLINEスタンプ企画も進行中！
株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、クロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」のボイスドラマシリーズ「Interval of ZERO RISE」「ちょびっとぜろらいず」及びラジオ番組「ゼロライズ RADIO」の詳細を発表いたしました。さらに、「ZERO RISE」のLINEスタンプ企画も進行中です。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。
7月より「ZERO RISE」ボイスドラマシリーズがYouTubeにて配信開始！！
落ちこぼれたち×バスケットボールをテーマにブシロードが送るクロスメディアプロジェクト「ZERO RISE」の新たな展開として、7月より２つのボイスドラマシリーズを公式YouTubeチャンネルにて順次公開いたします！
〇ボイスドラマシリーズ「ちょびっとぜろらいず」
「ちょびっとぜろらいず」はキャラクターたちの日常をコミカルに描くショートボイスドラマシリーズです。
キャラクターたちの意外な一面がのぞけるエピソードにぜひご期待ください！
〇ボイスドラマシリーズ「Interval of ZERO RISE」
「Interval of ZERO RISE(読み：インターバル オブ ゼロライズ)」は雑誌B's-LOGにて連載中のショートストーリーをボイスドラマ化したシリーズ。
第1回となるUNFIXXXのストーリーは、ラジオ番組「ゼロライズ RADIO」内にて先行公開後YouTubeでも順次公開予定です！
YouTube「ZERO RISEチャンネル」：
https://www.youtube.com/channel/UCaEaUCHDIXuA90ltqjZz0xg
キャスト：
マドカ：笹森 裕貴
ダテ：福井 巴也
マーリン：大友 海
ブリンク：石橋 弘毅
ミラクル：佐藤 たかみち
サンシャイン：平賀 勇成
ヨーク：田原 廉
ウジン：真野 拓実
サジン：前嶋 曜
バリスタ：川上 将大
ジゲン：君沢 ユウキ
詳しい公開日程は、続報をお待ちください。
７月6日(月)よりニッポン放送にて公式ラジオ番組「ゼロライズ RADIO」放送開始！
「ZERO RISE」初の公式ラジオ番組となる「ゼロライズ RADIO」が７月6日(月)よりニッポン放送にて毎週月曜20:00より放送開始！
「ZERO RISE」キャストによる楽しいトークをお届けしていきます。
番組名：「ゼロライズ RADIO」
放送日：2026年7月6日より毎週月曜20:00～放送
放送局：ニッポン放送
(※後日響ラジオステーションでも配信いたします。）
第1回出演者：平賀 勇成（サンシャイン役）・田原 廉(ヨーク役)
番組公式X：@zerorise_1242(https://x.com/zerorise_1242)
番組HP：https://www.1242.com/zr
「ZERO RISE」LINEスタンプ企画が進行中！
ちょびキャライラストが可愛い「ZERO RISE」のLINEスタンプ企画が進行中！
日常的に使えるものからキャラクターのセリフを用いたものまで幅広く制作中です。
続報をお楽しみに！
◤ZERO RISEとは◢
落ちこぼれたち×バスケットボール
ブシロードが送るクロスメディアプロジェクト
貧困格差が広がり、清廉潔白な人生が求められ、弱肉強食が激しい超競争社会。
その中で足掻き、踠きながら、彼らは■■■■■を取り戻せるのかーー
キャラクターPV
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qydYN1qgKBQ ]
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)ZERO RISE project.