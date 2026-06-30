『猛暑のサバイバル』発売！ 「なぜこんなに暑い？」「暑さから身を守るには？」子どもたちの疑問にも答えます

株式会社朝日新聞出版

朝日新聞出版は、累計1550万部突破の「科学漫画サバイバル」シリーズ最新刊『猛暑のサバイバル』を2026年6月30日に発売します。今回のテーマは、年を追うごとに厳しくなる夏の暑さ「猛暑」。「熱中症特別警戒アラート」が出るほどの猛暑に見舞われたジオたちは、水族館で、魚の養殖場で、野菜を育てる畑で、様々なトラブルに遭遇します。物語を読み進めるうちに、猛暑が発生する原因や対処法、そして地球温暖化を防ぐために日常生活でできることを学ぶことができます。初回限定特典は、空気でふくらませて遊ぶビニール製の剣「サバイバル！エアソード」。サバイバル特典史上最大級の大きさで、海でもプールでも活躍します。

猛暑日は90年前の約4倍に

気象庁では、最高気温が35度以上の日を「猛暑日」と定めています。全国13地点の猛暑日の年間日数は増加しており、最近30年間（1996～2025年）の平均年間日数（約3.2日）は、統計期間の最初の30年間（1910～1939年）と比べて約4.2倍に増えています。なぜ、猛暑が発生するのでしょうか？『猛暑のサバイバル』では、こうした異常気象の謎と脅威に迫ります。

魚の大量死、サンゴの白化――猛暑が変える地球

猛暑が続き、警報が発令されたある日、ジオとケイはノウ博士の依頼を受け、海の近くの水族館に向かいます。「少しは涼しいかな」と期待したジオたちでしたが、街なかと変わらず蒸し暑い！

猛暑は、私たちが生きる地球の生態系にもさまざまな影響を及ぼします。ジオたちが訪れた養殖場では魚たちが大量死し、海の中には白く変色したサンゴ礁が広がっていました。

さらに、海辺の近くの村では熱中症で倒れる村人の姿が……。命にかかわる危機的状況のなか、ジオやケイたちはこの猛暑にどう立ち向かうのか！？

暑さのしくみが学べる

本書では、

・なぜ猛暑が発生するのか

・熱中症を防ぐにはどうすればよいのか

・海や生き物にどんな影響が出るのか

・地球温暖化を防ぐために私たちができることは何か

を、解説しています。

【編集担当コメント】

年々過酷になる夏の暑さ。海辺の村を襲う猛暑に立ち向かうジオたちの冒険を通し、身近な脅威である猛暑に関する正しい知識や対処法などを楽しく学べます。うだるような暑さが続く夏にこそ読んでほしい一冊です！

初回限定特典「サバイバル！エアソード」

初回限定で、空気でふくらませて遊ぶビニール製の剣「サバイバル！エアソード」が付いています。海でもプールでも安全に遊べる仕様で、夏のおでかけにもぴったりです。

遊び方がわかる動画も公開中です。

▼遊び方動画はこちら▼

https://youtube.com/shorts/OCV77xvoG4w

『猛暑のサバイバル』

文：ポドアルチング 絵： 韓 賢東

定価： 1430円（本体1300円＋税10％）

ISBN： 9784023325074

Amazonサイト：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4023325074/opendoors-22/ref=nosim

総額155万円が当たる！ レシートキャンペーンも開催中

「科学漫画サバイバル」シリーズでは、累計1550万部突破記念のレシートキャンペーンも継続中です。2026年4月21日（火）～8月31日（月）の期間中に、対象書店で「科学漫画サバイバル」シリーズとその派生商品のどれでも2冊を同時購入したことがわかるレシートがあれば応募でき、抽選で図書カードNEXTネットギフト1000円分、総額155万円が当たります。ご応募は、所定のGoogleフォームからレシートの写真をアップロードしていただく方法のほか、メールでも受け付けています。

＜キャンペーン概要＞

■実施期間：2026年4月21日（火）～2026年8月31日（月）

※購入日（レシートに記載された日付）も同期間内に限ります。

■キャンペーン特設ページ：

https://publications.asahi.com/original/shoseki/sv/sub/receipt2026/

■対象商品：「科学漫画サバイバル」シリーズと派生商品

対象一覧

https://publications.asahi.com/design_items/pc/pdf/svseries/sub/receipt2026/rcpt_campaign_books.pdf

■対象書店：

参加書店一覧

https://publications.asahi.com/news/2215.html

■応募条件：

実施期間中に対象書店で「科学漫画サバイバル」シリーズ各種の中から2冊を同時購入したレシート。

※ネット書店・電子版は対象外となります。

※未成年のご応募には保護者の同意が必要です。

■応募方法：

１． Googleフォーム

https://docs.google.com/forms/d/1pmIqEt1Acc0VJ5O5I-HPvC5rQj1GOETMuvVhUo6aHZY/edit

２． メール

必要事項（氏名／メールアドレス／購入書店名／購入商品名」を記載し、レシート画像を添付

送付先・survival.receipt2026@asahi.com

■応募口数：

2冊ごとに、1度のご応募で何口でも応募可能です。

※ただし同一レシートでの複数口応募は無効となります。

■賞品

図書カードNEXTネットギフト（1000円分）

抽選で1550名様に当たります。

■当選発表

2026年9月下旬以降、当選者へメールで通知

※URLは再送不可となります。

※落選連絡は行いません。

お問い合わせ

「科学漫画サバイバル」シリーズ レシートキャンペーン事務局

メール：survival.receipt2026@asahi.com

事務局対応期間：2026年4月21日～2026年8月31日（平日10:00～17:00、土日祝除く）

※メールでのお問合せは基本3営業日以内に返信予定ですが、内容により時間がかかる場合があります。

「科学漫画サバイバル」シリーズについて

「科学漫画サバイバル」シリーズは、「楽しみながら理系脳が育つ」として世界で累計3650万部、日本では累計1550万部が読み継がれている大人気の学習漫画です。日本では2008年に朝日新聞出版が刊行をスタートし、現在までに59テーマ、95冊を数えるまでに成長しています。「小学生が選ぶこどもの本総選挙」では、第2回（2020年発表）、第3回（22年発表）、第4回（24年発表）、第5回（26年発表）で「シリーズ」部門の第１位を獲得するなど、小学生支持率No.1の評価を不動のものにしています。