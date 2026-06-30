ミスミ、DAiKO XTECH、テクノアによる業務提携のお知らせ

株式会社ミスミグループ本社

株式会社ミスミグループ本社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水新、以下ミスミ）は2026年6月30日、DAIKO XTECH株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：松山晃一郎、以下DXT）および株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎耕治、以下テクノア）と業務提携しました。ミスミの3,000万点超の商品データベースがDXTおよびテクノアの生産管理システムとAPI連携します。生産材管理の基幹業務を担う生産管理システムがより便利になる購買DXによって、従来比で最大2倍の生産性向上を見込みます。本サービスは、生産材を扱うEC事業者と生産管理システム事業者が、これまでの調達購買業務を革新し、新たな業界標準の構築を目指して、初めてタッグを組んだコンソーシアムによる3社提携として実現しました。

■ コンソーシアムの背景

・購買現場のひっ迫と、「個社DX」の限界

生産材の購買業務はものづくりに欠かせないプロセスですが、取引先や品目が多岐にわたるため、マスタ整備や運用設計、データの外部連携などの技術的難易度が高く、特に人手不足・時間不足が深刻な中小企業単独でのDX推進の弊害となっていました。

その背景には、生産管理システムの利用実態があります。生産管理システムは、生産計画・在庫・原価管理だけでなく、機械部品や消耗品などの生産材購買を司る基幹システムですが、従来は社内業務を中心に利用されてきました。そのため、社外への発注は未だにメールやFAXなど手作業を伴う場合が多くありました。その結果、見積依頼や回答の回収、型番・数量の転記、発注書の作成などの膨大な業務が発生するうえ、情報の確認や転記も繰り返されるなど、いわば「情報の行ったり来たり」が多発し非効率を招いていました。

・業界大手が手を取り合って生産性2倍

DXTとテクノアは、生産管理システム分野で合計約4,700社の国内導入実績を持つ業界大手の事業者であり、ミスミは機械部品から消耗品まで3,000万点超の商品データベースを持つ国内有数の生産材プラットフォーム企業です。ともに生産材購買をめぐる顧客の悩みに触れていた3社は、業態の垣根を越え従来プロセス革新のために手を取り合いました。今般、ミスミECで取り扱う商品データベースのAPIと生産管理システムが直接接続することで、見積、注文、納品情報取得などが自動化され、購買にかかる業務時間を大幅削減します。その結果、購買部門の生産性を最大2倍にすることを見込んでおり、生まれた時間でよりコア業務に集中できるようになります。

■新サービスの特徴

購買生産性最大2倍を実現するモデルケース

１．見積・発注・受入の工数を削減

DXT「rBOM」およびテクノア「TECHS-S NOA」にミスミ商品データベースがAPI連携することで、ユーザーはミスミECサイトを訪れることなく、生産管理システム上で商品データベースを参照することができ、価格や納期、廃番品のチェックなどがスムーズに行えます。

２．仕分け作業を効率化

製番別やユニット別梱包にも対応しており、見積・発注・受入の業務効率化に寄与します。

3．従来の操作性を維持

本サービスは「rBOM」および「TECHS-S NOA」の標準機能として搭載されるため、これらの利用事業者は、最新バージョンのシステムへアップデートすることで、これまで通りの利用方法のままで、新機能を利用できます。新規の運用負担や追加の手間を最小化し、現場が無理なく移行できる点もこのサービスの特徴です。

■導入計画

2026年6月30日時点で、DXTおよびテクノアの生産管理システムを利用している事業者のバージョンアップを含め、今後5年間で新たに国内1,000社超への導入を目指します。

■業務提携企業

■ ミスミとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12100/table/362_1_4ce8318ca10074c8bce15ecc2566a3c1.jpg?v=202606301252 ]

ものづくりの現場で必要とされる機械部品から工具・消耗品まで3,000万点超をグローバルで製造・EC販売しています。さらにIT・AIを活用したデジタルマニュファクチャリングを展開し顧客時間価値を高めています。