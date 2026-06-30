【遂に日本初上陸】史上最高画質に、AI知能を。1,600万画素カメラを搭載した次世代AIスマートグラス「Solos V2」がMakuakeにて先行予約販売を開始！

SOLOS TECHNOLOGY LIMITED

米国発の最先端AI技術とデザインを融合したウェアラブルブランド、Solos（ソロス、SOLOS TECHNOLOGY LIMITED）は、世界初（※1）の着脱式テンプル構造および業界最高クラス（※2）1,600万画素カメラを搭載した次世代AIスマートグラス「Solos V2」の日本先行予約販売を、応援購入サービスMakuake（マクアケ）にて、2026年6月30日（火）11:00より開始したことをお知らせいたします。

※1：2026年6月時点、自社調べ。カメラ・AIアシスタント搭載のスマートグラス市場における「着脱式バッテリーテンプル構造」として。

※2：2026年6月時点、自社調べ。カメラ機能を搭載したスマートグラス製品群における比較。

▶Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/solosglasses_v2/

※プロジェクトは2026年6月30日（火）午前11時～2026年9月29日（火）午後10時まで実施予定

Solos V2の主な特長



◼︎史上最高（※3）1,600万画素が実現する、高精細な映像・配信体験

史上最高（※3）の1,600万画素カメラが、ユーザーの視点そのままを記録します。スマートフォンを取り出さずに、「ヘイ、ソロス」と話しかけるだけで、撮影を開始できます。フルHD/2K動画撮影に加え、YouTubeとの連携による最大50分間のライブ配信にも対応しています。

※3 Solosブランド史上最高、自社調べ。



◼︎音声コマンドによる主要AIとの直接連携、情報アクセスの高速化

「ヘイ、ソロス」と話しかけることで、ChatGPTやGeminiなど、世界最先端の主要AIとダイレクトに繋がれます。検索やリアルタイム翻訳、スケジュールやメッセージ読み上げはもちろん、レンズ越しに見えている景色についても、その場でAIと共有し、質問が可能となりました。

◼︎世界初（※1）の「着脱式テンプル」により、自分らしさと長時間駆動を両立

フロントフレームにバッテリーテンプルを取り付けられる世界初（※）の独占特許技術を採用しており、多様な着用シーンに適応する、お好みのフレームに変更することが可能です。フレーム2本が手に入る「プレミアムセット」のほか、フレーム単体を別で購入できる選択肢も用意されています。

※2026年6月自社調べ。カメラ・AIアシスタント搭載のスマートグラス市場における「着脱式バッテリーテンプル構造」として。

展開する6タイプのフレームすべてに、高画質カメラを搭載しております。

また、着脱式バッテリーテンプル単体も別途購入可能です。「Solos V2」のバッテリーが切れた際も、フル充電した予備テンプルに付け替えるだけで、継続してスマートグラスの使用が可能となります。

その他の特長

・AI認識＆検索

・リアルタイム翻訳機能

・8種類のサウンドモード・フルカスタマイズモード

・Apple Music・Spotify・YouTube Musicと連携

・40g軽量設計

・人間工学に基づいた快適フィット＆オープンイヤー設計

・最長12時間駆動

・撮影データを即転送できるクリエイティブモード

・姿勢改善アドバイス＆水分補給リマインド機能

・度付きレンズ対応

■ プレミアムプラン特典について

応援購入者全員にプレミアムプラン1年分をプレゼントいたします。オンライン翻訳、AIチャット、フル言語オプション、高画質画像質問などを利用可能です。無料期間満了後もAI音声チャット＆AI画像検索を含む基本機能は引き続き無料で提供されます。

◼︎製品スペック



Makuakeプロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/solosglasses_v2/

※プロジェクトは2026年6月30日（火）午前11時～2026年9月29日（火）午後10時まで実施予定



◼Solosについて

2019年に誕生したSolos（ソロス）は、米国の最先端AI技術とデザインが融合した次世代ウェアラブルブランドです。これまでスマートグラス一筋で開発を続け、100件以上の特許を取得し、世界最大級のテクノロジー展示会「CES」では4度の受賞実績を誇ります。

新製品「Solos V2」開発の出発点は、従来のスマートグラスにおける外観の不自然さ、重量感、そして日常的に着用するには課題が残るデザイン性の解決にありました。

どれほど革新的な技術であっても、日常に馴染む快適性とデザインが伴わなければ、真のウェアラブルデバイスとは言えません。Solosはこの課題に対し、長年培った技術を結集し、カメラとAIシステムをフレーム内に完全集約。通常のメガネと遜色のない洗練されたシルエットと驚異的な軽さを実現いたしました。

欧米を中心に世界100カ国以上で支持されているSolosは、日本のユーザーへも心地よいスマート体験を提供することを目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

SOLOS TECHNOLOGY LIMITED

メールアドレス：makuake@solosglasses.com

【Solos公式SNSアカウント】

X：https://x.com/solos_japan

Instagram：https://www.instagram.com/solossmartglasses_japan/

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61589414108319