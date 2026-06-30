【地域社会貢献活動】ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受け（株式会社ブロス）

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。

２月２０日（金）に、株式会社ブロスの『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』の引受けと財務代理人を務めました。

その手数料の一部を使い岡山県立岡山東商業高等学校へ体育館用モニターを同社と当行の連名にて寄贈することとなり、６月１６日（火）に寄贈式を開催いたしました。

※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』

ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債発行企業からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私募債発行企業が指定するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。

【発行企業および私募債の概要】

- 銘 柄 名 ：株式会社ブロス 第１３回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）- 所 在 地 ：岡山県岡山市中区平井１１０９-２２- 代 表 者 ：飯田 秀幸- 業 種 ：その他印刷関連産業- 売 上 高 ：５４６百万円（２０２５年１２月期）- 発 行 額 ：５０百万円- 発 行 日 ：２０２６年２月２０日（金）- 発行期間 ：７年- 返済方法 ：定時償還（半年毎分割償還）- 資金使途 ：運転資金- 寄 贈 先 ：岡山県立岡山東商業高等学校- コメント ：当社は主に同人誌の印刷・製本を営み、個人作家の作品を世の中に広めてまいりました。このたび、地元地域の未来を担っていく子供たちの一助になればとの思いから、創業者・飯田明雄の母校である岡山東商業高等学校へ体育館用モニターを寄贈いたしました。また今般、創業者である飯田明雄が退任し、現社長の飯田秀幸へ代替わりをする運びとなりました。新体制のもと、個人作家の創作活動を支える企業として、地域社会の発展に尽力してまいります。

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