「小学生が外国人観光客に英語でおもてなし」QQキッズとクリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンが英語接客体験イベントを東京・大阪で開催

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）が運営する子ども向けオンライン英会話サービス「QQキッズ」は、クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月貴子、以下KKDJ）と共同で、小学生向け英語接客体験イベントを2026年7月に東京・大阪で開催いたします。

本イベントでは、参加する小学生がKKDJの店舗クルーとして、訪日外国人のお客様への商品紹介や試食のご案内に英語で挑戦します。学んだ英語を実際の店舗で使うことで、「英語が通じた」という成功体験を得られる機会を提供し、子どもたちの自信や学習意欲の向上を目指します。

開催背景

詳細を見る :https://www.qqeng.com/lp/qqkid-donut/

2020年度から小学校で英語教育が必修化され、子どもたちが英語に触れる機会は大きく増えました。

一方で、学んだ英語を実際に使う場は限られており、「英語が通じた」という成功体験を得る機会は決して多くありません。

また近年は、訪日外国人観光客の増加により、英語によるコミュニケーションがより身近なものとなっています。さらに、円安や物価高騰の影響から、海外旅行や留学に代わる「国内でのリアルな英語体験」へのニーズも高まっています。そこでQQキッズとKKDJは、外国人観光客の利用が多い実店舗を舞台に、子どもたちが実際に英語を使う機会を創出するため、本イベントを企画しました。

イベント内容

参加する小学生は、クリスピー・クリーム・ドーナツのペーパーハットとイベント限定オリジナルTシャツを着用し、1日限定の「キッズクルー」として英語接客に挑戦します。

当日は事前に英語フレーズの練習を行った後、外国人のお客様に対して英語でおすすめ商品の紹介や試食のご案内を行います。また、子どもたち自身が作成した英語のメッセージカードを手渡しするなど、実際のコミュニケーションを通じて英語を使う楽しさを体験します。

販売業務は行わず、英語によるコミュニケーションを中心としたプログラムとなります。

主な体験内容

・外国人のお客様へのおすすめ商品のご案内

・試食ドーナツのご提供

・英語メッセージカードの手渡し

・イベント後には、参加した子どもたちに修了証のお渡し

開催概要

外国のお客様への接客イメージ[表: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/344_1_00df04c61fdc86fe097255672e045e03.jpg?v=202606301252 ]詳細・応募はこちら :https://www.qqeng.com/lp/qqkid-donut/

QQEnglishとは

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。 同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos

クリスピー・クリーム・ドーナツとは

1937年にアメリカで誕生したドーナツ＆コーヒーショップ。創業時から変わらぬ秘伝のレシピでつくる、代表的な『オリジナル・グレーズド(R)』を中心に、高品質のドーナツとこだわりのコーヒーをご提供しています。

公式サイト：https://krispykreme.jp/