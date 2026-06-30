メンバーシッププログラム「Yamaha Music Connect」6月30日より国内で提供開始

ヤマハ株式会社

ヤマハ株式会社（以下、当社）と株式会社ヤマハミュージックジャパン（以下、ヤマハミュージックジャパン）は、音楽に親しむ人や楽器を演奏する人に向けて、音楽や演奏活動をより長く楽しみ続けられるよう支援するメンバーシッププログラム「Yamaha Music Connect（ヤマハミュージックコネクト）」を2026年6月30日（火）より国内で開始しました。

メンバーシッププログラム「Yamaha Music Connect」の概要

「Yamaha Music Connect」Web サイト：https://member.jp.yamaha.com/

当社はこれまで、音楽との関わりを広げ、より気軽に、音楽や演奏を継続的に楽しめる環境づくりに取り組んでまいりました。その一環として、メンバーシッププログラム「Yamaha Music Connect」の展開をグローバルに進めています。

こうした取り組みのもと、日本においては、ヤマハミュージックジャパンが運営している会員サービス「ヤマハミュージックメンバーズ ※1」を、メンバーシッププログラム「Yamaha Music Connect」として展開します。

これまでのヤマハミュージックメンバーズで提供していたサービスを継続しながら、ヤマハグループ各社が個別に展開してきたさまざまなサービスを「Yamaha Music Connect」のもとで連携します。今後も、お客様の楽器や演奏経験、興味・関心に応じて、練習や演奏に役立つ動画・記事コンテンツの提供や、関連製品・サービスのレコメンド機能を順次拡充してまいります。これにより、一層お客様一人ひとりの状況を理解し、多様なニーズに応じた支援や提案の実現を目指します。

サービス内容

メンバーシップ特典- 購入後も安心して楽器を使い続けられるよう、対象製品の保証プログラムを拡大- デジタルサービスで使用できる試用・割引クーポンを提供- 購入金額に応じてポイントが貯まり、次回購入などに利用可能（ヤマハミュージックジャパン直営店舗のみ）演奏サポートコンテンツ- デジタルサービスやオンラインレッスン等を気軽に試せる機会を提供- 会員限定イベント（ワークショップ、ウェビナー、ミニコンサートなど）シームレスなサービス利用- Yamaha Music Connectアカウントひとつで複数の対応サービスを利用可能- 利用状況に応じた製品・サービスのレコメンドやサポート[表: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1150_1_3f3ea6c155fedb4133ff1ed8771cf7c0.jpg?v=202606301252 ]

※1 現在ヤマハミュージックメンバーズをご利用のお客様へはYamaha Music Connectの開始にあわせ、メール等でご案内する予定です。また、サービス内容は、現在検討中のものを含み、今後サービス内容が変更になる可能性がございます。

※2 一部コンテンツは有料となる場合があります。

ヤマハ株式会社 楽器事業本部 ミュージックコネクト事業推進部長 三田 祥二 コメント

近年、デジタル技術の進展により、音楽の楽しみ方や学び方は大きく多様化しています。ヤマハはテクノロジーの力で人と音楽の可能性を広げる「ミュージックコネクト事業」を中期経営計画に掲げ、2023年に発足したミュージックコネクト事業推進部でデジタルサービスの開発・展開をグローバルに進めています。

現在、メンバーシッププログラム「Yamaha Music Connect」を世界の主要地域へ順次導入するとともに、ヤマハミュージックレッスンオンライン、SYNCROOM、Extrack、METRONOME、Guitar Tunerをはじめとする多様なサービスやアプリの開発・提供を進めています。今後も、お客様一人ひとりに寄り添ったサービスやアプリの提供を通じて、演奏体験のさらなる向上に貢献してまいります。

株式会社ヤマハミュージックジャパン 代表取締役社長 松岡 祐治 コメント

ヤマハミュージックジャパンは、楽器・音響機器をはじめとする幅広い製品や、「音・音楽」に関わる多様なサービスをお客様へ提供しています。このたびのメンバーシッププログラム「Yamaha Music Connect」は、ヤマハグループのサービスをつなぎ、お客様一人ひとりのニーズに応じた支援・提案ができるようになります。「人と音・音楽が交わる場」のプロフェッショナルとして、お客様が共感し、音楽活動ができる環境や体験の創出をさらに広げてまいります。当社は引き続き、さまざまなライフステージにいるお客様に寄り添いながら、人びとのより豊かな暮らしのために新たな価値を提案してまいります。

ヤマハ 企業情報サイト/ニュースリリース

https://www.yamaha.com/ja/news_release/



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