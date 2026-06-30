【株式会社CIO】180°開閉プラグ採用の薄型充電器「 NovaPort SLIM DUO II 45W/65W」販売開始

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋 翔大）は、180°開閉プラグを採用した極薄充電器『NovaPort SLIM DUOII 65W2C』をメーカー希望小売価格、5,980円（税込）、『NovaPort SLIM DUOII 45W2C』を、メーカー希望小売価格、4,280円（税込）にて、2026年6月30日（火）よりAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、ならびに一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて販売を開始いたします。

応援購入サービスMakuakeにて実施したプロジェクトでは、8,100人以上の方に応援購入をいただきました。

本製品は、薄型充電器の携帯性はそのままに、従来の90°プラグでは使いにくかったコンセント環境への対応力を高めたUSB充電器です。プラグ位置の見直しにより、本体端部から180°開閉する構造を実現。低い位置のコンセントや壁際、限られたスペースでも使いやすく、外出先での充電体験をより快適にします。

また、USB-Cを2ポート搭載し、65WモデルはノートPCまで対応する高出力設計、45Wモデルはより軽量・コンパクトに使いやすさを高めた仕様です。さらに、接続機器に応じて最適な電力配分を行う「NovaIntelligence」や、安全保護機能「NovaSafety2.0」も搭載し、薄さ・使いやすさ・充電性能を高次元で両立しました。

・製品名：NovaPort SLIM DUOII 65W2C

・カラー展開：ブラック、ホワイト

・メーカー希望小売価格：5,980円（税込）

・販売開始日 ： 2026年6月30日（火）

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32LXHHY

・製品名：NovaPort SLIM DUOII 45W2C

・カラー展開：ブラック、ホワイト

・メーカー希望小売価格：4,280円（税込）

・販売開始日 ： 2026年6月30日（火）

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H321M164

製品特長

■CIO史上初、180°開閉プラグを搭載

CIO史上初となる180°開閉プラグを搭載。

プラグの角度を0°・90°・180°と調整できるため、壁コンセント、デスク下、床に近いコンセントなど、さまざまな環境に合わせて使いやすい角度で接続できます。

プラグを180°に開けば、壁に沿うようにスッと設置可能。

従来の充電器で起こりがちな「本体が出っ張る」「隣の差込口をふさぐ」「ケーブルの重みで抜けそうになる」といったストレスを軽減します。

■薄さ約12.5mm。どんな場所にもスッと入るスマート収納

45Wモデル・65Wモデルともに、厚さは約12.5mm。

ポーチやガジェットケースに入れてもかさばりにくく、持ち運びやすい薄型設計です。

45Wモデルは約70g、65Wモデルは約90gと軽量。

外出先での作業や出張、旅行など、毎日持ち歩く充電器としても使いやすいサイズ感を実現しました。

■USB-C 2ポート搭載。スマホもPCもこれ1台で

USB-Cポートを2つ搭載し、スマートフォン、タブレット、ノートPCなど複数デバイスの充電に対応します。

45Wモデルは単ポート最大45W出力に対応。スマートフォンやタブレット、薄型ノートPCの充電におすすめです。

65Wモデルは単ポート最大65W出力に対応し、ノートPC充電にも活躍。2ポート同時使用時は、ノートPCとスマートフォンなどを同時に充電できます。

■電力を最適に自動振り分ける「NovaIntelligence」搭載

CIO独自技術「NovaIntelligence」を搭載。

接続されたデバイスに合わせて電力を自動で振り分けるため、ポートごとの出力を気にせず、よりスムーズに充電できます。

スマートフォン、タブレット、ノートPCなど、複数デバイスを使い分ける日常にフィットする充電体験を目指しました。

※デバイスの相性によっては最大電力にならない場合があります。

※PCへのPD充電は、各メーカーによって必要な電圧・電力が異なります。

■発熱を自動コントロールする「NovaSafety2.0」

製品温度を常に監視し、高負荷時には自動で電力調整を行う「NovaSafety2.0」を搭載。

発熱をコントロールすることで、より安心して長く使える充電器を目指しました。

また、本製品は電気用品安全法（PSE）認証品です。

■急速充電早見表

製品仕様

■NovaPort SLIM DUOII 65W2C

■NovaPort SLIM DUOII 45W2C

■株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！とこどものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

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取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)

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