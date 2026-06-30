【株式会社CIO】手持ち・首掛け・卓上使用に対応し、充電中でもファンを使用できるハンディファン『CIO Handy Fan』を販売開始

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役：中橋 翔大）は、手持ち・首掛け・卓上使用に対応し、充電中でもファンを使用できるハンディファン『CIO Handy Fan』を、を9,980円（税込）にて、2026年6月30日（火）よりAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、ならびに一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて販売を開始いたします。応援購入サービスMakuakeにて実施したプロジェクトでは、6,400人以上の方に応援購入をいただきました。

本製品は、持つ・掛ける・置く・充電するという使い方を1台でこなすハンディファンです。

パワフルな風を生み出す2枚羽構造に加え、冷却プレートによるペルチェ冷却機能を搭載。さらに、充電スタンドにセットするだけで首振り卓上扇風機としても使用できます。ファン部分を取り外せば、3400mAhのモバイルバッテリーとしても使えるため、夏だけでなく一年中活躍するアイテムです。

・製品名：CIO Handy fan

・カラー展開：ブラック、ホワイト

・メーカー希望小売価格：9,980円（税込）

・販売開始日 ： 2026年6月30日（金）

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H393STR2

・楽天：https://item.rakuten.co.jp/machinoomise/cio-hafas-mb15w1c-3k/

製品特長

■パワフル送風なのに、しっかり長持ち。4段階の風量調整に対応

ファン部分には、パワフルな風を生み出す2枚羽構造を採用しました。

風量は、弱・中・強・ターボの4段階で調整可能。シーンに合わせて、静かに使いたいときからしっかり風を届けたいときまで使い分けられます。

ファンのみ使用時は、風量「弱」で約6.5時間の連続稼働に対応。暑い日の外出やデスクワーク中も、最後まで涼しく過ごせるよう設計しました。

■ペルチェ冷却で、風だけでは届かないもう一段上の涼しさへ

冷却プレートを素早く冷やすペルチェ冷却機能を搭載しました。

熱がこもりやすい首元などに冷却プレートを当てることで、ダイレクトに冷感を届けます。風と冷却の相乗効果により、暑い日でもより心地よく使える設計です。

■充電スタンドにセットするだけで、首振り卓上扇風機に

付属のスタンド充電器にセットするだけで、充電しながら卓上扇風機として使用できます。

スタンド使用時は、ボタンひとつで最大120度の首振りに対応。デスクワーク中やメイク中、ベッドサイドなど、充電する場所がそのまま快適な送風スペースになります。

■付属ストラップとカラビナホルダーで持ち運びやすい

付属のストラップを使えば、首にかけてハンズフリーで使用可能です。

さらに、バッテリー部分にはカラビナホルダーを搭載。カバンなどにサッと取り付けられるため、外出時にも持ち運びやすく、必要なときにすぐ使えます。

■ファンとモバイルバッテリーが分離する新しい設計

ファン部分とバッテリー部分を切り離して使える分離設計を採用しました。

暑い季節はハンディファンとして、ファンを使わない季節は3400mAhのモバイルバッテリーとして使用可能。季節家電としてしまい込むのではなく、夏以外も日常のそばで活躍する一台を目指しました。

バッテリー部分にはUSB-Cコネクタを搭載しており、スマートフォンに差し込むだけで充電が可能。ケーブルを持ち歩かなくても、手軽にスマートフォンを充電できます。

製品仕様

■株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！とこどものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

CIO公式LINEアカウント：https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

CIOクラウドファンディング公式LINEアカウント：https://lin.ee/oJOmGIh(https://lin.ee/oJOmGIh)

取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)

・株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子供のようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

CIO公式LINEアカウント：https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

CIOクラウドファンディング公式LINEアカウント：https://lin.ee/oJOmGIh(https://lin.ee/oJOmGIh)

取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)