この夏、こどもがおトクに遊べる六甲アイランドへ！

株式会社ＳＣコミュニケーションズ

ROKKO i PARK（神戸市東灘区）と神戸新交通株式会社は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、「PiTaPaキッズカード」または「こどもICOCA」をお持ちの小学生を対象に、「六甲アイランド探検！夏休みキッズスタンプラリー」を開催します。

本企画は、六甲アイランド内の美術館、商業施設、屋内アクティビティ施設、カフェ、地域の交流施設などを巡りながら、夏休みならではの“まち探検”を楽しめるスタンプラリーです。

スタンプ5つでゴールへ！ROKKO i PARKでハズレなしの抽選会にチャレンジ

参加者は、対象スポットで「PiTaPaキッズカード」または「こどもICOCA」を提示し、スタンプラリーカードを受け取ります。

神戸ファッション美術館・神戸ゆかりの美術館で展示を楽しみ、六甲ライナー「アイランドセンター駅」や、少し足を延ばした先にあるRICコミュニティライブラリーなど、六甲アイランドの各スポットを巡りながらスタンプを集めます。

さらにROKKO i PARKでは、買い物やカフェタイム、屋内アクティビティも満喫しながらスタンプを集めることができます。スタンプを5つそろえると、ROKKO i PARK 9階「アミュスタ！KOBE」で実施するハズレなしの抽選会にチャレンジできます。

ROKKO i PARKは、スタンプラリーの対象スポットであるとともに、本企画のゴールです。館内では、3階の「キリン堂」「B-COFFEE Roastery」「アスリーツカジュアルアレックス」「アレックスコンフォート」、8階の「KOBE SUPER STADIUM」、9階の「アミュスタ！KOBE」がスタンプスポットとして参加します。

抽選会では、KOBE SUPER STADIUM招待券、、アミュスタ！KOBE無料利用券、B-COFFEE Roasteryのソフトクリーム無料券に加え、The Kids提供のぬいぐるみなどを用意しています。

美術館、駅、ライブラリー、ROKKO i PARKを巡ることで、普段は通り過ぎてしまう場所にも立ち寄りながら、六甲アイランドの新しい魅力を発見できる夏休み限定の“まち探検”企画です。

「六甲アイランド探検！夏休みキッズスタンプラリー」開催概要

【企画名】六甲アイランド探検！夏休みキッズスタンプラリー

【開催期間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【共催】ROKKO i PARK／神戸新交通株式会社

【参加対象】「PiTaPaキッズカード」または「こどもICOCA」をお持ちの小学生

【参加方法】対象スポットで対象ICカードを提示し、スタンプラリーカードを受け取ります。対象スポットを利用してスタンプを5つ集めると、抽選会に参加できます。

【抽選会場】ROKKO i PARK 9階「アミュスタ！KOBE」

【賞品例】KOBE SUPER STADIUM招待券

アミュスタ！KOBE無料利用券

B-COFFEE Roasteryソフトクリーム無料券

The Kids提供のぬいぐるみ

神戸新交通株式会社 オリジナルグッズ （サコッシュ・保冷バッグ）ほか

【スタンプラリー対象スポット】

●神戸ファッション美術館・神戸ゆかりの美術館

●ROKKO i PARK 3階「キリン堂」

●ROKKO i PARK 3階「B-COFFEE Roastery」

●ROKKO i PARK 3階「アスリーツカジュアルアレックス」

●ROKKO i PARK 3階「アレックスコンフォート」

●ROKKO i PARK 8階「KOBE SUPER STADIUM」

● ROKKO i PARK 9階「アミュスタ！KOBE」

● 神戸ファッションプラザ3階「RICのわ」

● RICコミュニティライブラリー

● 六甲ライナー「アイランドセンター駅」

※スタンプの取得には、各対象スポットの利用条件があります。詳細は特設ページをご確認ください。

六甲ライナー・ポートライナーの「夏のキッズ応援割」と連動企画！

本企画は、神戸新交通が実施する「夏のキッズ応援割」と連動した取り組みです。

「PiTaPaキッズカード」または「こどもICOCA」で六甲ライナー・ポートライナーを利用すると、カードごとに以下の特典が受けられます。

PiTaPaキッズカード：1カ月間の利用額が50％OFF

こどもICOCA：1カ月間の利用額の50％をチャージ還元

対象ICカードを持つ子どもたちは、夏休みのお出かけで六甲ライナー・ポートライナーをおトクに利用できるだけでなく、六甲アイランドではキッズスタンプラリーにも参加できます。

交通利用をきっかけに六甲アイランドを訪れ、美術館やROKKO i PARK、地域の施設を巡ることで、子どもたちに六甲アイランドの多彩な楽しみ方を知ってもらうことを目指します。

絵本の世界とゴジラが六甲アイランドに集結！夏休みの大型展覧会もスタンプラリーで楽しもう

詳細を見る :https://www.knt-liner.co.jp/

この夏、六甲アイランドでは、子どもから大人まで楽しめる注目の展覧会が2館で開催されます。夏休みのお出かけ先として多くの来場が見込まれる美術館もスタンプラリーの対象スポットとなり、展覧会鑑賞とあわせて六甲アイランドを巡るきっかけをつくります。

神戸ファッション美術館 「ずっとつながる えほんの世界 ―偕成社 子どもの本展―」

1936年創業、2026年に創業90周年を迎える児童書出版社・偕成社の歩みと、絵本や児童書の魅力を紹介する展覧会です。

『はらぺこあおむし』や「ノンタン」シリーズ、『からすのパンやさん』、「100かいだてのいえ」シリーズ、「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」シリーズなど、世代を超えて愛され続ける作品の世界を楽しめます。

会場では、原画やラフ原稿、出版当時の資料をはじめ、作家と編集者のやりとりや映像資料などを展示し、本づくりの裏側や作品が生まれるまでの過程を紹介します。さらに、フォトスポットや絵本を自由に読める「えほんのひろば」も設けられ、見る・読む・感じる体験を通して、子どもはもちろん、かつて絵本に親しんだ大人も楽しめる、夏休みにおすすめの展覧会です。

詳細を見る :https://www.fashionmuseum.jp/special/kaiseisha/

神戸ゆかりの美術館 ゴジラ生誕70周年記念「ゴジラ・THE・アート展」

2024年に生誕70周年を迎えたゴジラは、誕生から今に至るまで数々の映像作品として描かれてきました。それぞれの時代を象徴しながら、手がける監督によって異なる存在として我々の前に姿を現してきたゴジラを一言で定義することはできません。本展は映画の枠を超えた多様なアートによってゴジラを表現する展覧会です。現代に生きる国内外のアーティストたちが「ゴジラとは、何か。」という問いに対し、自身の答えをアート作品として展示します。

9月6日（日）までです。

詳細を見る :https://www.city.kobe.lg.jp/a45010/kanko/bunka/bunkashisetsu/yukarimuseum/godzillatheart.html

この夏は、絵本の世界に入り込み、ゴジラの迫力に出会い、ROKKO i PARKで買い物や遊びも満喫。スタンプを集めながら、六甲アイランドを一日かけて楽しめる夏休みの回遊体験を提案します。