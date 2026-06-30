天空の島で繰り広げられる新たな旅！『サマナーズウォー: Sky Arena』、TVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボ開催！

株式会社 Com2uS Japan

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スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、iOS/Android/Steamで大好評配信中の本格RPG『サマナーズウォー: Sky Arena』（以下、サマナーズウォー）にて、TVアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボアップデートを実施したことをお知らせいたします。

アップデート前から多くの注目を集めた人気TVアニメ『葬送のフリーレン』とのコラボは、『サマナーズウォー』ならではのRPGバトルに、幻想的な世界観が加わった新たなプレイ体験をお楽しみいただけます。

今回のアップデートでは、TVアニメ『葬送のフリーレン』のメインキャラクターたちが登場します。

「フリーレン」をはじめ、「フェルン」「シュタルク」「ユーベル」、そして「ヒンメル」の5人が、『サマナーズウォー』のスタイルで再解釈されたコラボキャラクターとして登場します。スキル演出には、キャラクターそれぞれの個性に加え、作中の印象的なセリフも取り入れられており、コラボならではの没入感をお楽しみいただけます。

また、TVアニメ『葬送のフリーレン』の旅路を再現した限定コンテンツにも注目です。

イベントダンジョン「討伐依頼」では、TVアニメに登場する地域を背景に、「フリーレン」達と冒険するような没入感を体験できます。パーティーにコラボキャラクターを編成して探索を進め、獲得した特別な効果でパーティーを戦略的に成長させる楽しさも味わえます。

さらに、サイコロを転がしてさまざまな効果を発動させながらバトルを繰り広げる、ボードゲーム型のミニゲーム「SUMMON DICE」も登場します。

天空の島に追加された専用イベント建設物「王都」では、コラボコンテンツを一箇所で便利に楽しむことができます。また、PvPコンテンツ「アリーナ」では、コラボキャラクターをパーティーに編成した「謎の召喚士」がライバルとして登場します。そのほか、チャットで使用できる限定スタンプなども追加いたしました。

今回のコラボを記念して、8月31日までさまざまなイベントも開催いたします。

「純正★5ヒンメル獲得イベント」では、コラボ依頼を10回達成すると、純正★5水属性「ヒンメル」を獲得できます。「ヒンメル」は、MAXスキルレベルアップ、★6進化、Lv.40、覚醒済みの状態で獲得でき、すぐにバトルへ編成できるルーンセットもあわせてもらえます。

また、召喚書を使用して召喚ポイントを3,000P集めると、水/火/風属性の純正★5コラボキャラクターの中から1種をランダムに召喚できるイベントや、「不思議な召喚書」を10枚使用するかコラボキャラクターを1回召喚することで「不思議な召喚書」1枚をボーナスとして獲得できるイベントも実施いたします。

そのほかにも、「葬送のフリーレン召喚書」「伝説の全属性召喚書」「光と闇の召喚書」などさまざまな報酬がもらえる「フリーレンの旅イベント」「魔導書収集ログインイベント」「フェルンのスペシャルプレゼントイベント」「上級召喚士達成経験値獲得ミッションイベント」なども開催いたします。

今回の『サマナーズウォー』とTVアニメ『葬送のフリーレン』のコラボに関する詳細は、ゲーム内のお知らせや公式Xをご確認ください。

□『サマナーズウォー: Sky Arena』×TVアニメ『葬送のフリーレン』コラボ特設サイト

https://swxfrieren.com2us.com/ja?r=p1

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式サイト

https://summonerswar.com/ja/skyarena

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式X

https://x.com/summoners_STAFF

□『サマナーズウォー: Sky Arena』公式Facebook

https://www.facebook.com/JPSummonersWar/

□ Com2uS Japan公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@com2usjapan

□『サマナーズウォー』公式eスポーツチャンネル

https://www.youtube.com/c/SummonersWarEsports/

■TVアニメ『葬送のフリーレン』とは

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(作)とアベツカサ(画)による漫画『葬送のフリーレン』。

勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。

“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。

これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回(2023年度)小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。

そして現在発売中のコミックスは累計部数3500万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。

それを原作とするTVアニメは国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んでおり、2027年10月からTVアニメ第3期の放送が決定している。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

■『サマナーズウォー: Sky Arena』とは

『サマナーズウォー』は、たくさんのモンスターを収集し、組み合わせて多彩な戦略的バトルをお楽しみいただけるRPGで、2014年のサービス開始以降全世界で根強い人気を誇っているCom2uSを代表するグローバルヒット作です。

【配信概要】

『サマナーズウォー: Sky Arena』 iOS版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： iOS 13.0以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼AppStore URL

https://itunes.apple.com/jp/app/samanazuu-o-sky-arena/id852912420

『サマナーズウォー: Sky Arena』 Android版

サービス開始日：2014年6月12日(木)

対応OS： Android OS 6.0 以降

価格：基本プレイ無料(アイテム課金)

権利表記：(C) 2014-2026 Com2uS Corp.

▼Google Play URL

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.smon.normal.freefull.google.kr.android.common&hl=ja)

【注意事項】

※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。

※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。

ぜひ、『サマナーズウォー: Sky Arena』をプレイしてください。

今後とも「Com2uS」をよろしくお願いいたします。