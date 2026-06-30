BS CodeスマートAIグラス×介護記録支援「NASGlass／NASRECO」の体験会を開催

BS Code株式会社体験会開催の様子 開催日（2026年5月26日）

介護・農業現場向けにスマートグラス×AIの記録支援システムを開発・提供するBS Code株式会社（本社：東京都港区）は、介護施設の運営・介護サービスの提供を手がける株式会社アニスト（本社：大阪市）の本社にて、次世代記録支援ソリューション「NASGlass（ナスグラス）／NASRECO（ナスレコ）」のサービス紹介・体験会を開催しました。

当日は職員の皆様を対象に、事前申込制で実施。申込開始後ほどなく満席となり、

参加者はA・B・Cの複数グループに分かれて、スマートグラス実機による記録を体験いただきました。

体験会の様子

■ 「話す・見る・記録する」をハンズフリーで──当日の体験内容

体験会では、スマートAIグラス「NASGlass」介護看護記録請求システム「NASRECO」を用いて

以下の機能を中心に実施

・スマートAIグラスを装着し、音声記録入力・写真撮影をハンズフリーで記録

・レンズに表示される情報をその場で確認

・外国語を用いたリアルタイム翻訳・文字起こし体験

■ ご参加者の声

「入居者様別、施設単位、マスタ（全体管理）など情報の切出しも多岐にわたり活用するシーンがイメージ出来ました。」

■ 株式会社アニストの先進的な取り組みについて

今回、体験会を開催した株式会社アニストは、介護施設の運営および介護サービスの提供を行う企業です。同社は、介護技術・知識の習得を通じたサービス品質の向上と、働きやすい職場環境づくりに継続的に取り組んでおられます。

今回の体験会も、AI・スマートグラスといった先進技術にいち早く触れる機会として企画され、事前申込制ながら満席となりました。新技術の活用と現場DXに対する積極的かつ先進的な姿勢は、介護業界における先進事例のひとつといえます。

株式会社アニスト：https://www.honest-ty.com/(https://www.honest-ty.com/)

■ NASGlass／NASRECOについて

「NASRECO（ナスレコ）」は、介護看護記録から請求まで一気通貫で管理できる記録請求システムです。現在は施設介護向け・訪問看護向けを提供しており、今後は障害福祉向け・デイサービス向けのリリースも予定しています。

スマートAIグラス「NASGlass（ナスグラス）」と連携することで、現場でのハンズフリー入力を実現。外国語対応により、外国人スタッフとのコミュニケーションや記録業務もサポートします。

製品サイト：https://nasreco.bscode.co.jp

■ 体験会・デモのご依頼を受け付けています

BS Codeでは、今回のような スマートAIグラス「NASGlass」、記録請求システム「NASRECO」の体験会・実機デモ を、展示会ブースでの体験他、介護施設・訪問看護事業所・各種介護事業者の皆様向けに実施しています。

「話すだけで記録が完結する」現場を、説明だけでなく実機で体感いただけます。

職員研修や導入検討の場として、貴施設への訪問・オンラインのいずれの形式にも対応可能です。

*訪問の場合、日程や開催場所により要相談

体験会の開催・資料請求をご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

▶ お問い合わせ・体験会のお申し込み：https://bscode.co.jp/contact(https://bscode.co.jp/contact)

▶︎展示会 出展情報

CareTEX福岡 2026年 7月22日～23日

メディカルジャパン東京 2026年10月7日～9日

会社概要

会社名：BS Code株式会社

所在地：東京都港区赤坂２丁目１１－３ 福田ビルウエスト ７階

事業内容：スマートAIグラス連携アプリケーションの開発・提供

URL：https://bscode.co.jp/

NASRECO:https://nasreco.bscode.co.jp/(https://nasreco.bscode.co.jp/)

採用ページ：https://bscode.co.jp/careers(https://bscode.co.jp/careers)

本件に関するお問い合わせ

BS Code株式会社 広報担当

Email：info@bscode.co.jp

TEL：03-4500-7449