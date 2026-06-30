旬の白桃を贅沢に。限定スイーツ3種を7月1日（水）より発売

株式会社ノースオブジェクト

株式会社ノースオブジェクト（本社：大阪府大東市、代表取締役社長：南 大助）が運営する「Keitto Ruokala(https://tabelog.com/osaka/A2707/A270704/27121476/)（ケイットルオカラ）」と「手づくり工房(https://tabelog.com/osaka/A2707/A270704/27122764/)」では、2026年7月1日（水）より、旬の白桃を贅沢に使用した夏限定スイーツを発売いたします。

毎年人気の桃スイーツが今年も登場。旬を迎えたみずみずしい白桃を主役に、素材の甘みや香りを存分に楽しめる3種類のスイーツをご用意しました。見た目にも華やかで、暑い季節にぴったりのご褒美スイーツをお届けします。

たっぷり白桃のミルクかき氷

ふんわりと削ったミルク氷に、みずみずしい白桃とたっぷりの桃ソースを合わせ、トップには白桃を飾りました。ひと口食べるたびに白桃のやさしい甘みと豊かな香りが広がり、まろやかなミルク氷との相性もお楽しみいただけます。暑い夏にぴったりの、ひんやりとしたご褒美スイーツです。

たっぷり桃のフリルケーキ

ふわふわのスポンジにカスタードクリーム、生クリーム、大きめにカットした白桃をたっぷりサンドしました。フリル状に絞った生クリームに、桃のゼリーとお花のチョコレートをあしらい、華やかで可愛らしい見た目に仕上げています。白桃のみずみずしい果肉と、まろやかなクリームのやさしい味わいをお楽しみいただけます。

桃とアールグレイクリームのタルト

サクサク食感のタルト生地にカスタードクリームと香り豊かなアールグレイクリームを重ね、旬の白桃を贅沢にトッピングしました。アクセントにバラの花びらを飾り、上品な香りと白桃のフレッシュな甘みが調和した、見た目も味わいも夏らしい一品です。

【商品概要】

商品名：たっぷり白桃のミルクかき氷

提供店舗：Keitto Ruokala(https://tabelog.com/osaka/A2707/A270704/27121476/)

価格：1,450円

販売期間：2026年7月1日（水）～

商品名：たっぷり桃のフリルケーキ

提供店舗：手づくり工房(https://tabelog.com/osaka/A2707/A270704/27122764/)

価格：4,100円（5号）

販売期間：2026年7月1日（水）～

※アレルギー：卵、乳、小麦、大豆、桃、ゼラチン

ご予約はこちら(https://keittokoubou.cotol.jp/)

商品名：桃とアールグレイクリームのタルト

提供店舗：手づくり工房(https://tabelog.com/osaka/A2707/A270704/27122764/)

価格：3,900円（5号）

販売期間：2026年7月1日（水）～

※アレルギー：卵・乳・小麦・アーモンド・桃

ご予約はこちら(https://keittokoubou.cotol.jp/)