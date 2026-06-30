7/10（金）リニューアル！「リトルプラネット ららぽーと和泉」臨時休業（7/3～7/9）および店舗改装のお知らせ

株式会社リトプラ

“遊びが学びに変わる”がコンセプトの次世代型キッズテーマパーク「リトルプラネット ららぽーと和泉(https://litpla.com/space/litpla_izumi/)」（大阪府和泉市）は、店舗改装にともない、2026年7月3日（金）から7月9日（木）まで臨時休業いたします。

7月10日（金）からは新たなアトラクションが登場するほか、パーク併設のおもちゃ売り場も新たなコンセプトで一新。よりパワーアップした屋内キッズパークとして、テクノロジーを駆使した“未来のアソビ”をお届けしてまいります。

■新アトラクションや体験型ショップのオープンも！リニューアル情報

１.剣士に変身してハチャメチャバトル！「SLASH HEROES / なりきりチャンバラごっこ」

自分の体の動きと連動するキャラクターを操って、次々現れるモンスターとハチャメチャバトル！新アトラクション「SLASH HEROES（スラッシュヒーローズ）」が関西エリアに初登場。モーションキャプチャの技術を使い、自分の“分身キャラ”がド派手なワザを繰り出しているかのような爽快感あふれる体験が楽しめます。さらに、遊び方がさらに楽しくなる特別なアイテム（別売り）も登場予定。子どももおとなも思わず夢中になる、進化系チャンバラアトラクションです。

２.大人気 “生成AIカードバトル”がパワーアップ！

話題の生成AIの技術を使って、世界に一つだけのトレカが作れる大人気アトラクション「MAZEMON GENERATOR（マゼモンジェネレーター）」がパワーアップ！自分で組み合わせた「そざい」を混ぜてモンスターが作れる体験はそのままに、画面の中で全国のパークで生成されたモンスターたちが“総当たりバトル”に挑む新要素「マゼモンコロシアム」が登場します。進化し続ける「マゼモン」の世界をこの夏、家族でお楽しみください。

なおアトラクションの入れ替えにともない、デジタル影絵遊び「SHADOW WORLD（シャドウワールド）」、デジタル落書き「SPRAY PAINTING（スプレーペインティング）」の稼働を終了いたします。

３.おもちゃ売り場がパワーアップ！限定クーポンのプレゼントも

パーク併設のトイ/グッズショップが7月10日（金）にリニューアルし、おもちゃ・キャラクターグッズに特化した売り場「PLANET PORT（プラネットポート）」として生まれ変わります。

「発見」と「体験」をテーマに独自の視点でキュレーションしたおもちゃを販売し、キッズはもちろんキダルト層（子どもの心を持ったおとな）も対象におもちゃの最新トレンドを提案。“今、もっとも楽しい！”を厳選したスポットとして、パークと合わせてお楽しみいただけます。

また「PLANET PORT」のオープン記念キャンペーンとして、7月10日（金）より、リトルプラネットのパークにご入場いただいたお子様先着1,000人に、「PLANET PORT」でのお買い物で使える500円引きクーポンをプレゼント。税込3,000円以上のお買い物で1枚ご利用いただけます（なくなりしだい終了/パーク入場チケットは割引対象外）。

リトルプラネット ららぽーと和泉では今後も、訪れるたびに新たな体験に出会える“進化するテーマパーク”として、子どもたちの探究心や創造力を刺激する未来のアソビを提供してまいります。

パーク公式サイトはこちら：https://litpla.com/space/litpla_izumi/

お得なクーポン配信中！公式LINEはこちら：https://lin.ee/XVbxZC4（LINEアプリが起動します）

■6月29日（月）からパウ・パトロール×恐竜コラボイベントがスタート！

リトルプラネット ららぽーと和泉では2026年6月29日（月）から8月31日（月）まで、夏の特別イベント「リトルプラネット DINO FESTIVAL with パウ・パトロール」を開催します。

※2026年7月3日（金）から7月9日（木）は臨時休業のためイベント休止となります。

例年、ファミリー層から好評を博しているリトルプラネット夏の恒例イベント「DINO FESTIVAL（通称ディノフェス）」が、今年は映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』とのコラボでさらにパワーアップ！

パウ・パトロールが乗り込むビークル（のりもの）のぬりえでカーレースに挑んだり、砂の形状にあわせて海や山が現れる不思議な砂場でパウ・パトロールの仲間たちを捜索したりと、最新のデジタル技術を駆使したリトルプラネットならではの特別な体験が楽しめます。映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』（7月24日公開）の世界をイメージした、没入感あふれるアトラクションの数々を全国のファミリーの皆様にお届けいたします。

特設サイトはこちら：https://litpla.com/event/dinosaurfestival/

■次世代型テーマパーク「リトルプラネット」とは

リトルプラネットは、最新のデジタル技術を駆使して子どもたちの探究心や創造力を刺激する、全く新しいタイプのファミリー向けテーマパークです。砂遊びや紙相撲、影絵遊びといった昔ながらの遊びにテクノロジーが融合したアトラクションを通じて、子どもたちに“未来のアソビ”を提供します。

■株式会社リトプラについて

代表者：代表取締役CEO 後藤 貴史

住所：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立：2016年9月

事業内容：ロケーションベースエンターテインメント事業、エクスペリエンスデザイン事業

URL：https://corp.litpla.com/