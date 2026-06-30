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日本製鉄グループ タイNSPTが2026年度労働災害ゼロ化達成キャンペーン プラチナ賞を初受賞
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）の連結子会社であるタイ王国の自動車用電縫鋼管・部品の製造販売会社 NIPPON STEEL PIPE (THAILAND) Co., Ltd.（以下、NSPT）は、タイ王国の第38回全国安全衛生大会において、「2026年度労働災害ゼロ化達成キャンペーン プラチナ賞」を初めて受賞しました。
タイ王国の「労働災害ゼロ化達成キャンペーン（Zero Accident Campaign）」は、労働省および関連機関が中心となって推進している職場の安全衛生活動の強化・事故削減を目的とした全国的な取組みで、労働災害ゼロを実現している企業、団体等を表彰しています。プラチナ賞は同キャンペーンにおける最高位の賞です。
NSPTが安全文化の構築に向けて努力し、日々の安全活動を積み重ねてきた取組みおよびその成果（2015年より10年連続で休業災害ゼロを達成）が評価され、今回、プラチナ賞を受賞したものです。
2026年6月24日、バンコク郊外のImpact Muang Thong Thaniにて表彰式が行われ Mr.Julapun Amornvivat労働大臣から表彰楯等が授与されました。
＜NSPT社長 大橋 友行のコメント＞
この度、このような栄誉ある賞を賜り、大変うれしく思います。また、今回の受賞は長きにわたり安全文化の構築に携わってきた従業員および関係各位の努力の賜物であり、ここに感謝申し上げます。
NSPTは、今回の受賞を励みに、より一層安全文化を進化させ、次世代に継承してまいります。
＜NSPTの概要＞
日本製鉄グループは、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs）にも合致した活動（「つくる責任 つかう責任」）を通じて、これからも社会の発展に貢献していきます。
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
タイ王国の「労働災害ゼロ化達成キャンペーン（Zero Accident Campaign）」は、労働省および関連機関が中心となって推進している職場の安全衛生活動の強化・事故削減を目的とした全国的な取組みで、労働災害ゼロを実現している企業、団体等を表彰しています。プラチナ賞は同キャンペーンにおける最高位の賞です。
2026年6月24日、バンコク郊外のImpact Muang Thong Thaniにて表彰式が行われ Mr.Julapun Amornvivat労働大臣から表彰楯等が授与されました。
表彰式にてMr.Julapun Amornvivat労働大臣より表彰楯を授与されるNSPT社長 大橋 友行（写真右）
＜NSPT社長 大橋 友行のコメント＞
この度、このような栄誉ある賞を賜り、大変うれしく思います。また、今回の受賞は長きにわたり安全文化の構築に携わってきた従業員および関係各位の努力の賜物であり、ここに感謝申し上げます。
NSPTは、今回の受賞を励みに、より一層安全文化を進化させ、次世代に継承してまいります。
＜NSPTの概要＞
日本製鉄グループは、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs）にも合致した活動（「つくる責任 つかう責任」）を通じて、これからも社会の発展に貢献していきます。
以 上
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/