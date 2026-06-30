釜山国際映画祭併設見本市 Busan Story Market 2026　映画・ドラマ・ゲーム等映像コンテンツの「原作」となり得る出版物等を持つ参加企業を募集

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）は、日本の出版企業等の海外展開支援として、釜山国際映画祭の併設見本市として開催される出版物の映像化を目指す見本市 Busan Story Market 2026（2026年10月10日［土］～13日［火］）への参加企業を募集いたします。

世界の映像製作環境が目まぐるしく変化し続ける今、国内外でヒットを生み出すための原動力として、魅力的な「原作」が強く求められています。Busan Story Marketは、映像化を目指す出版物（書籍／電子書籍）のための見本市および商談会として実施されており、日本として現地での出展は今年で5回目となります。

本見本市に参加する、映画／ドラマ／ゲーム等映像コンテンツの「原作」となる出版物等をお持ちの企業を募集いたします。書籍化された小説、マンガだけでなく、デジタル出版された電子書籍等も対象となります。

参加企業は、世界中から映像化のための原作を探しに釜山に集まるバイヤーや、映画祭参加者らと商談やネットワーキングの機会を持つことができます。

昨年度参加の6社は合計165件の商談を実施しました。

世界に届く映像作品の原作として自社作品を売り出したい方、映画等映像コンテンツ業界にコネクションを作りたい出版業界の方は、この機会にぜひご応募ください。

Busan Story Market 2026 参加企業 募集概要

【開催期間】2026年10月10日（土）～13日（火）

【場 所】 韓国・釜山

【募集枠】 4社

【応募資格】

（1） 映画／ドラマ／ゲーム等への映像化を目指す書籍／電子書籍の海外販売に関する権利を有し、釜山国際映画祭併設見本市 Busan Story Market において、応募作品およびその他自社作品を売り込む意欲のある日本の企業であること。

（2） 担当者等が同見本市の会期中（4日間）可能な限り全日常駐し、自社作品を積極的にPRできること。

（3） 自社作品の海外PRおよび海外セールスが参加の主目的であること。

（4） 担当者および自社で手配した通訳の方が英語（韓国語も可だが英語が望ましい）で商談が可能なこと。

※BSM側に提出（8月上旬予定）するあらすじ等の作品情報は各社で英語にて作成いただきます。

（5） 会期中および会期後に実施するビジネス成果を問うアンケートやヒアリングに必ずご協力いただけること。

（6） 記録、広報等のため、現地での参加の様子を撮影し、撮影した写真等は、VIPOウェブサイト等で公表させていただきますので、あらかじめご了承ください。

【審査における加点ポイント】※必須条件ではありません。

（1） 過去に映像化されていない作品であること。

（2） 韓国語もしくは英語で出版されている作品であること。

（3） 応募作品は、発表されてから1年以内のもの、もしくは未発表のものであること。

（4） 同見本市において、応募作品以外の作品もいくつか紹介できること。

【参加企業の審査】

・参加企業決定に際しては、申込資格を満たした企業を対象に、審査・選考させていただきます。その結果、やむを得ずお断りさせていただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

・参加資格の審査後でも参加目的が本事業趣旨と異なると判断した場合、参加をお断りする場合がございます。

・なお、詳細な審査基準や結果等については開示しておりませんので、あらかじめご了承ください。

・成人向けコンテンツ（第三者自主規制機関 によって、18歳未満の児童が鑑賞、購入またはアクセスを制限されているコンテンツ）、政治的、宗教的宣伝意図を有する、または特定の政治的、宗教的立場を誹謗中傷するコンテンツの出品はお断りさせて頂きます。

【参加費】

・Busan Story Market 登録費用については、1社あたり1名様分をVIPOが負担します。

・参加者ご自身で航空券・ホテルの手配をしていただきます。

【応募方法】

お申し込みは指定の「申込フォーム（Google form）」（下記リンク）に必要事項を記載してご提出の上、募集期限内に、メールにてフォーム記入済の旨をご連絡ください。

※申込書類（添付資料含む）は審査結果に関わらず返却いたしません。

【応募締切】 2026年7月15日（水）17：00

【結果通知方法】

応募された方全員に対し、審査の結果をメールにて通知いたします。

申込フォームはこちら :https://forms.gle/Ww1EhfQpsvqAmRMYA

【ご応募／お問い合わせ先】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

担当：風岡

matching@vipo.or.jp

※ご応募、ご質問の際は、メール件名に「BSM2026」と明記してください。