アジアクエストのエンジニア2名が「2026 Japan AWS Jr. Champions」および「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」をダブル受賞

アジアクエスト株式会社アジアクエストのエンジニア2名が「2026 Japan AWS Jr. Champions」および「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」をダブル受賞

アジアクエスト（東京都文京区 以下、当社）の社員2名が「2026 Japan AWS Jr. Champions 」および「2026 Japan All AWS Certifications Engineers 」のダブル受賞したことをお知らせします。

アジアクエスト株式会社 ⇒ https://www.asia-quest.jp(https://www.asia-quest.jp)

■2026 Japan AWS Jr. Champions

このたび、当社社員の秋山直輝、櫻井虹希の2名が「2026 Japan AWS Jr. Champions」および「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」のダブル受賞をいたしました。

2名は日頃から積極的にAWSスキルの向上に努め、AWS認定資格取得（全12資格）を通じてAWSに関する体系的な知識の理解を深め、自身のAWSに関する知見や経験について、勉強会やイベントでの登壇、Blogの執筆活動を通じて積極的にアウトプット活動に取り組んでおります。また、社内のAWSスキルを向上させるための施策を推進するなど、周囲へ良い影響を与えていることなどを評価いただき、受賞となりました。

＜受賞者 2名＞

秋山 直輝 クラウドインテグレーション部

櫻井 虹希 デジタルイノベーション部

■ Japan AWS Jr. Championsとは

AWS Partner Network (APN) 参加企業に所属し現在社会人歴 1～3 年目で突出したAWS活動実績がある若手エンジニアを「Japan AWS Jr. Champions」として表彰するものです。

AWSについて積極的に学びAWSに関する知見や経験を社内外に対して発信するなど、自らアクションを起こし周囲へ良い影響を与えているAPN若手エンジニアが選出されます。日本独自の表彰として2023年に創設され、2026年で第4回を迎えました。アジアクエストは、初年度より4年連続で2名ずつの受賞者を輩出しています。

Japan AWS Jr. Championsに選出された若手エンジニアは、今後もさらにAWSのスキルアップに努め、AWSに関する知見や経験を外部へ積極的に発信をする、社内外のコミュニティリーダ―として活躍する人材になることを期待されています。

2026 Japan AWS Jr. Champions の概要ならびに表彰発表については、下記のAWS Japan APNブログの記事をご参照下さい。

2026 Japan AWS Jr. Championsのクライテリアのお知らせ

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions-criteria/

2026 Japan AWS Jr. Champions の発表

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions/

■ Japan All AWS Certifications Engineersとは

APN参加企業に所属し、AWS認定資格（全12種）をすべて取得したエンジニアを表彰する制度です。2026年度、当社からは過去最多となる17名が選出され、累計の全冠取得者は合計40名となりました。

2026 Japan All AWS Certifications Engineers の概要ならびに表彰発表については、

下記のAWS Japan APN ブログの記事をご参照下さい。

2026 Japan All AWS Certifications Engineersのクライテリアのお知らせ

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers-criteria/

2026 Japan All AWS Certifications Engineersの発表

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/

■ 弊社のAWSに関する取組み

当社はAPNへ加入以来、高い専門知識を有するクラウドエンジニアの育成やお客様のニーズに沿ったAWS導入支援ソリューションをご提供しております。業種業態を問わずこれまで多くのお客様のAWS導入構築や運用のご支援をして参りました。

AWSに関するスキルおよび専門知識を有することを証明するAWS認定資格取得にも積極的に取り組んでおります。2025年12月には、AWS認定資格が500を超える企業として『AWS 500 APN Certification Distinction（認定数達成表彰）』に認定されました。

また、当社はAWSに関する知識・技術力を評価いただき、APN「AWS アドバンストティアサービスパートナー」をはじめとした下記の認定を受けております。

アジアクエストは引き続きAWSに関する知識と技術力、実績の充実を推し進めると共に、お客様に寄り添う伴走型パートナーとしてAWS導入を引き続きご支援して参ります。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

■アジアクエスト株式会社について

アジアクエストは、高度なAI技術を核に、AIX（AIトランスフォーメーション：AIによる業務変革）およびDXの実現を支援するAIインテグレーターです。AI・IoT・クラウドなど多様な技術に加え、建設・製造・小売といった各業界の知見をあわせ持つプロフェッショナル集団として、コンサルティングから設計・開発・運用、人材育成まで一貫して伴走。PoCから大規模システム構築まで、確かな実装力で応え、お客様と共に新たな価値の創出と変革を実現しています。

プレスリリースのダウンロードはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d19319-209-7f7050f6737432023050f35944058f32.pdf

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【会社概要】

会社名：アジアクエスト株式会社（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 4261）

所在地：〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目6－1 住友不動産飯田橋ファーストタワー 27F

代表者：代表取締役会長CEO 桃井 純

URL：https://www.asia-quest.jp/