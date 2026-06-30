アジアクエストのエンジニア17名が「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」を受賞

アジアクエスト株式会社アジアクエストのエンジニア17名が「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」を受賞

アジアクエスト（東京都文京区 以下、当社）のエンジニア17名が「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」を受賞したことをお知らせします。

アジアクエスト株式会社 ⇒ https://www.asia-quest.jp(https://www.asia-quest.jp)

■2026 Japan All AWS Certifications Engineers

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、アマゾン ウェブ サービス（以下:AWS）のAWS パートナーネットワーク (APN)に参加している会社に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」 AWS エンジニアの皆様を対象にした表彰プログラムです。

こちら(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers-criteria/)のブログ記載のクライテリアを基準に AWS ジャパンでの審査を経て選出しています。

対象の AWS 認定資格は以下の通りです。

- AWS Certified Cloud Practitioner- AWS Certified AI Practitioner- AWS Certified Solutions Architect - Associate- AWS Certified SysOps Administrator - Associate もしくは AWS Certified CloudOps Engineer- Associate- AWS Certified Developer - Associate- AWS Certified Data Engineer - Associate- AWS Certified Machine Learning Engineer - Associate- AWS Certified Solutions Architect - Professional- AWS Certified DevOps Engineer - Professional- AWS Certified Security - Specialty- AWS Certified Machine Learning - Specialty もしくは AWS Certified Generative AI Developer - Professional- AWS Certified Advanced Networking - Specialty

AWS認定資格を全て保持することの難易度は高く、達成は容易ではありません。そのような中でモチベーション高くAWS認定資格取得にチャレンジし、今回の受賞に至りました。弊社のJapan All AWS Certifications Engineers受賞者は、2023年は1名、2024年は7名、2025年は15名、2026年は17名と年々受賞者が増加しております。

受賞者は以下の通りです。

＜ 受賞者 17名 ＞

- 井川 朋樹 クラウドインテグレーション部- 今村 俊輝 クラウドインテグレーション部- 林田 和弥 クラウドインテグレーション部- 沖本 眞一 クラウドインテグレーション部- 池口 翔平 クラウドインテグレーション部- 中道 亮汰 クラウドインテグレーション部- 矢内 碧人 クラウドインテグレーション部- 秋山 直輝 クラウドインテグレーション部- 青木 雄一郎 クラウドインテグレーション部- 高橋 昂仁 クラウドインテグレーション部- 山城 尚吾 クラウドインテグレーション部- 向井 剛志 デジタルエンジニアリング部- 松葉 岳 デジタルエンジニアリング部- 鈴木 利明 デジタルイノベーション部- 足立 和生 デジタルイノベーション部- 鎌野 大輝 デジタルイノベーション部- 櫻井 虹希 デジタルイノベーション部

2026 Japan All AWS Certifications Engineers の概要ならびに表彰発表については、下記のAWS Japan APN ブログの記事をご参照下さい。

2026 Japan All AWS Certifications Engineersのクライテリアのお知らせ

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers-criteria/

2026 Japan All AWS Certifications Engineersの発表

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/

■ 弊社のAWSに関する取組み

当社はAPNへ加入以来、高い専門知識を有するクラウドエンジニアの育成やお客様のニーズに沿ったAWS導入支援ソリューションをご提供しております。業種業態を問わずこれまで多くのお客様のAWS導入構築や運用のご支援をして参りました。

AWSに関するスキルおよび専門知識を有することを証明するAWS認定資格取得に積極的に取り組んでおります。2025年12月には、AWS認定資格が500を超える企業として『AWS 500 APN Certification Distinction（認定数達成表彰）』に認定されました。

また、当社はAWSに関する知識・技術力を評価頂き、APN「AWS アドバンストティアサービスパートナー」をはじめとした下記の認定を受けております。

アジアクエストは引き続きAWSに関する知識と技術力、実績の充実を推し進めると共にお客様に寄り添う伴走型パートナーとしてAWS導入を引き続きご支援して参ります。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

■アジアクエスト株式会社について

アジアクエストは、高度なAI技術を核に、AIX（AIトランスフォーメーション：AIによる業務変革）およびDXの実現を支援するAIインテグレーターです。AI・IoT・クラウドなど多様な技術に加え、建設・製造・小売といった各業界の知見をあわせ持つプロフェッショナル集団として、コンサルティングから設計・開発・運用、人材育成まで一貫して伴走。PoCから大規模システム構築まで、確かな実装力で応え、お客様と共に新たな価値の創出と変革を実現しています。

プレスリリースのダウンロードはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d19319-208-9c03114cee41ef6db11c514ca52defdd.pdf

当社の最新ニュースはこちらからご確認ください。

アジアクエストの最新ニュース :https://www.asia-quest.jp/information

【会社概要】

会社名：アジアクエスト株式会社（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 4261）

所在地：〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目6－1 住友不動産飯田橋ファーストタワー 27F

代表者：代表取締役会長CEO 桃井 純

URL：https://www.asia-quest.jp/