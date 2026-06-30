「RELAX MASTER　マッサージチェア E25　AS-R640」2026年6月30日 新発売

株式会社フジ医療器

美と健康の総合メーカー、株式会社フジ医療器(https://www.fujiiryoki.co.jp/)（本社：大阪市中央区）は、リニューアルしたエアーバッグで骨盤まわりの疲れを包み込むようにほぐす「骨盤ほぐし座エアー」を新搭載した「リラックスマスター マッサージチェア E25 AS-R640」（以下、AS-R640）を2026年6月30日に発売しました。

RELAX MASTER マッサージチェア E25 AS-R640

このたび発売した「AS-R640」は、充実のマッサージ機能とお部屋に置きやすい省スペース設計が人気の「リラックスマスター」シリーズの最新モデルです。座面の左右に大型のエアーバッグを新たに採用した「骨盤ほぐし座エアー」で、腰まわりや太ももの大きな筋肉を広範囲にしっかりとほぐすマッサージができるようになりました。また、ユーザーの「もっとゆったりと包み込まれたい」などのご要望にこたえるため、通常のエアーマッサージよりも長い時間をかけて部位を圧迫する「エアーじっくりモード」を新搭載し、より深いリラックス感をお届けします。

マッサージコースには、骨盤まわりや脚の疲れをケアする「下半身コース」を新たに搭載しています。自動コースと部位別専用技はそれぞれ6種類を用意しており、その日の気分やお好みに合わせた多彩なマッサージをお楽しみいただけます。

外観はすっきりとしたシンプルなデザインを採用し、脚部の収納機能を備えたコンパクト設計としています。座面が前方へスライドする構造のため、後方約15cmのスペースでフルリクライニングが可能です。マッサージ機能を使用しない時は脚部を反転・収納することでリクライニングチェアとしても快適にお使いいただけます。

なお、先般6月8日に配信のニュースリリースにて当社製品のTVCMおよび特設サイトについてお知らせしておりましたが、「AS-R640」についても本日の発売に伴いWEB CMの公開を開始いたしました。

【リラックスマスター マッサージチェア E25 AS-R640 WEB CM】

「仕事の合間に」篇：https://youtu.be/F3wzNZIV4Qs

＜製品特長＞

（1）進化したエアーマッサージで溜まった疲れを心地よくリフレッシュ

座面の左右に大型のエアーバッグを新たに採用した「骨盤ほぐし座エアー」で、疲労の溜まりやすい腰まわりや太ももの大きな筋肉に幅広いアプローチが可能になりました。座面以外にも、全身に合計22個のエアーバッグを搭載しており、身体を包み込むようにマッサージします。エアーマッサージの強さはお好みで、一括または部位別に3段階の調節が可能です。

また、一気にエアーを送り込み通常のエアーマッサージよりも長い時間で部位をじっくり圧迫する「エアーじっくりモード」を新搭載しています。エアーバッグの開放とともにスッキリと力が抜けるような深い心地よさをお楽しみいただけます。この「エアーじっくりモード」はエアー動作が含まれるマッサージ全てに適用することができます。

全身に22個のエアーバッグエアーマッサージの強弱を自分好みに調節約95cmの広範囲を流れるようにマッサージ

（2）マッサージコースに「下半身コース」が新登場

座りっぱなしや立ちっぱなしによる骨盤まわりや足の疲れを中心にケアする「下半身コース」を新搭載しています。

他にもその日の気分やお好みに合わせて選べる6種類のマッサージコースと、疲れやすい部位を重点的にケアする6種類の部位別専用技を用意しています。

下半身コースが新登場

（3）お部屋にスッキリ設置できる省スペース機能

座面が前方へスライドする構造のため、後方約15cmのスペースでフルリクライニングが可能です。マッサージ機能を使用しない時は脚部を反転してフットレストに、さらに本体内部へ収納することもできますので、見た目もコンパクトに、リクライニングチェアとしても快適にお使いいただけます。

リクライニングチェアとして利用脚部は本体内部に収納可能

※イラスト・CGは全てイメージです。

＜仕様＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/65996/table/70_1_5908785ddcc72477542715e30326405a.jpg?v=202606300552 ]

●「RELAX MASTER」、「リラックスマスター」、「GRIP式メカ」は、株式会社フジ医療器の登録商標です。

＜会社概要＞[表2: https://prtimes.jp/data/corp/65996/table/70_2_2bce1e9b966b893c09517a75a61d92fc.jpg?v=202606300552 ]