株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、商材別に異なるBtoBマーケティング戦略をテーマとしたウェビナー「SaaS・コンサル・人材…商材別に紐解くBtoBマーケティング戦略デッキ」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/semyA5lQlkK7)を、2026年7月22日（水）から7月24日（金）までの期間、Bizibl上にて開催いたします。

◼︎商材が違えば、成果につながるマーケティング戦略も変わる

BtoBマーケティングでは、「成果が出る施策」をそのまま真似しても、自社で同じ成果につながるとは限りません。扱う商材やビジネスモデル、営業体制、顧客単価などの前提条件によって、最適なチャネルや施策の組み合わせは大きく異なるためです。

一方で、多くのマーケターは「他社はどのチャネルに注力しているのか」「限られたリソースをどのように配分しているのか」といった、実践的な情報を知る機会が限られています。

◼︎10社以上のリアルなマーケティングデッキを商材別に徹底解説

本ウェビナーでは、2026年5月26日に開催された「The Orchestration 2026」オフラインイベントのワークショップで実際に作成された「マーケティングデッキ」をもとに、10社以上のBtoB企業の戦略設計を商材別に解説します。

SaaS、コンサルティング、人材、受託開発など、それぞれ異なる事業特性を持つ企業が、どのチャネルへリソースを投下し、どのような組み合わせで成果創出を目指しているのかを、実際の戦略デッキをもとに読み解きます。

机上の理論ではなく、現場で試行錯誤を重ねながら構築されたリアルなマーケティング戦略を知ることで、自社に適したチャネル設計や施策の優先順位を見直すヒントを提供します。

◼︎自社のマーケティング戦略を見直すヒントを持ち帰る

本ウェビナーでは、次のような内容をお持ち帰りいただけます。

◼︎参加特典

- 商材やビジネスモデルによって変化するマーケティング戦略の考え方- SaaS、コンサル、人材など各業界におけるチャネル選定の実例- 複数チャネルをどのような思想で組み合わせているのか- 自社のマーケティング戦略を見直すための判断軸

ウェビナー終了後のアンケートにご回答いただいた方全員へ、本ウェビナーの解説元資料となる「260526マーケティングデッキマスターガイド1（ワークショップ記録集）」をプレゼントいたします。

各社が実際に整理・可視化したマーケティング戦略をまとめた資料として、ウェビナー終了後も自社の戦略設計にご活用いただけます。

◼︎開催概要

◼︎お申し込み方法

- ウェビナー名： SaaS・コンサル・人材…商材別に紐解くBtoBマーケティング戦略デッキ- 開催期間： 2026年7月22日（水）～2026年7月24日（金）- 開催形式： Bizibl- 定員： 100名- 主催： 株式会社Bizibl Technologies

Biziblの申込フォームより必要事項をご入力のうえ、お申し込みください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/semyA5lQlkK7