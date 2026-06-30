軽量な膜天井への改修で地震時の安全性とデザイン性を向上

太陽工業株式会社

大型膜面構造物（テント構造物）や土木・物流資材などを手がける太陽工業株式会社（東京本社：東京都世田谷区、大阪本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：能村祐己）は、いきいきランド交野メインアリーナ（大阪府交野市）の改修において、膜天井の工事を担当しました。なお本施設は5月1日に再オープンしました。

本工事は、既存の天井材を軽量な膜材料に置き換えることで、構造部材への負荷低減を図るとともに、軽やかで意匠性に優れた空間を実現した点が特長です。膜材料の軽量性と柔軟性により、地震時の安全性向上と快適なアリーナ空間を両立し、既存施設の価値向上に貢献しています。

座席上部にかかる膜天井いきいきランド交野メインアリーナ内観

軽量な膜天井により地震時の安全性を向上

いきいきランド交野は、交野市立総合体育施設として 1997年に完成した施設であり、長寿命化を目的とした大規模改修工事の一環として、メインアリーナの天井改修が実施されました。既存の天井は、現行法の「特定天井」に該当していたことから、今回の改修の対象となりました。

膜天井は従来の天井材と比較して非常に軽量であることから、既存構造への負荷を抑えられる点が評価され、採用に至りました。柔軟性を有する膜材料は、地震時の揺れや変形に追従することで、天井材の脱落リスク低減にも寄与します。

既存施設の改修において、構造躯体に大きな負担をかけることなく安全性を高められる点は、膜天井の大きな特長の一つです。

意匠性により快適なアリーナ空間を創出

膜天井は軽やかで高い意匠性を有しており、空間のデザイン性を高めます。さらに、吸音性を備えた膜材を採用することで、競技やイベント時の音環境づくりにも効果を発揮します。

なお、本施設の屋根には、1997年の竣工当時から当社が工事に携わったA種膜が採用されており、長年にわたり膜構造が活用されています。

屋根にはA種膜（1997年竣工）が採用1997年竣工当時の外観

地震対策における膜天井の有効性

東日本大震災では、体育館、劇場、商業施設、工場などの大規模空間を有する建築物について、天井落下の被害が相次いで報告されており※1、天井材など非構造部材の耐震化が求められています。

東日本大震災を契機に、平成25年8月の建築基準法施行令改正および国土交通省告示第771号が定められ、2kg/平方メートル を超えるなど地震時に脱落すると重大な危害を生じるおそれがある天井は「特定天井」と定められました。特定天井に該当する場合、地震時の天井損傷などに関する一定の検証が必要となります。

一方、膜材料の質量は約600g/平方メートル で従来の天井材に比べて非常に軽量で、特定天井に該当しないため、条件に従えば、個別の検証を実施することなく設置が可能です。

また柔軟な膜材料は室内の意匠性を高めるだけでなく、震災時の大きな揺れ（変形）に追従できるため、天井脱落の危険性を軽減します。さらに厚さ1mmの薄い素材であるにもかかわらず、落下物を受け止める強度があります。こうした利点が評価され、学校施設や体育館、室内プールなどの更新や新築で膜天井が採用されています。

※1 東日本大震災での天井落下の被害件数：国土交通省発表の「建築被害を踏まえた建築基準の検証・見直しへの対応」によると約2,000件の被害が報告されています。

膜天井実績Asue大阪プール（https://www.taiyokogyo.co.jp/works/68430/）大阪ガス今津総合グラウンド体育館（https://www.taiyokogyo.co.jp/works/64209/）内みのわ運動公園市民体育館（https://www.taiyokogyo.co.jp/works/64602/）

いきいきランド交野施設概要

住所：〒576-0065 大阪府交野市向井田2-5-1

設備：メインアリーナ、サブアリーナ、わくわくプール、グラウンドなど

膜天井概要

施主：大阪府交野市役所

設計：大阪府交野市役所

施工：共同建設株式会社

膜天井工事：2025年12月～2026年3月

太陽工業の受注範囲：膜天井の製造、工事

膜材料：GOTY Aw

膜材表面積：1,062平方メートル

太陽工業株式会社について https://www.taiyokogyo.co.jp/

太陽工業は、創業100年を超える大型膜面構造物のリーディングカンパニーです。1970年日本万国博覧会ではアメリカ館において、空気圧のみで屋根を支える低ライズ（高さを抑えた）方式の空気膜構造を世界で初めて実現しました。その後も東京ドームの膜屋根取り付けや世界最大級のドーム施設であるロンドンのミレニアム・ドーム（現：The O2 Arena）など、世界各地の大型プロジェクトに参画。さらに2025年の大阪・関西万博では20以上のパビリオンと施設に携わり、万博会場づくりを支えました。

経済性、施工性、透光性、デザイン性に優れた膜構造技術を核に、建築事業をはじめ、土木、物流、環境分野へと事業を展開し、社会の安全・安心を支えています。

イベントコンサルティングを手がけるTSP太陽株式会社、施設運営を担うアクティオ株式会社などのグループ会社とともに、「世界を、やわらかく。未来を、あたたかく。」を掲げ、社会に新しい価値を提供していきます。