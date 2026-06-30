カール・ツァイス調光レンズ オプション料金（1万円）無料キャンペーンのお知らせ 2026.7.1 - 7.31 @ トリプル銀座

有限会社ＴＲＩＰＬＥ

銀座6丁目、外堀通り沿いの眼鏡店トリプル銀座にて、2026.7.1（水）-7.31（金）の1ヶ月間、カール・ツァイスの調光レンズのオプション料金（1万円）無料キャンペーンを実施いたします。

調光レンズとは

調光レンズとは 、紫外線の量と温度に反応し、レンズの濃度が変化するレンズです。 屋内などの紫外線が当たらない場所ではほとんど透明なレンズに戻ります。メガネとサングラスを掛け替える必要が無い1本2役の便利なレンズです。

カール・ツァイスとは

1846年に光学者のカール・ツァイスがドイツのイエナで設立した世界最古の光学機器メーカーの1つです。現在は最先端のメガネレンズ、天体望遠鏡、顕微鏡、光学照準器、写真レンズを製造しており、医療や映画業界、自動車など私たちの生活に関わるものに幅広く使用されています。現在も、より良い未来の実現を目指してイノベーションを起こし続けている光学機器メーカーです。

ツァイス フォトフュージョン エックス ZEISS PhotoFusion X

「フォトフュージョン X」はカール・ツァイス独自開発の調光レンズ。一般的な調光レンズよりも発色スピード、退色（濃い色から透明色への変化）スピードが速いこと、全7色のオリジナルのカラー展開が特徴です。

また紫外線カットは当然のことながら、ブルーライトカット付きで、室内では20%以上、色が濃い状態で90%のブルーライトをカットします（ブルーは濃い状態でカット率60%程度）。

グレイブルーエクストラグレイパイオニアブラックブラウンバーガンディ

7色の中でもツァイスのロゴをイメージした鮮やかなブルー、そして太陽光の下でさり気ない個性を発揮する新色のバーガンディは他メーカーの調光レンズには無いカラーなので、非常にお勧めです。

ツァイス アダプティブサン ZEISS Adaptivesun

通常の調光レンズは室内（紫外線が当たっていない状態）ではほぼ無色ですが、ツァイス アダプティブサンは濃度60%程度から紫外線に当たることにより90%以上の濃度に変化する画期的な調光レンズです。

通常の調光レンズは車内ではフロントガラスが紫外線をカットするため、ほとんど色が変化しません。また高温になると色が変化しにくいという欠点がありますが、ツァイス アダプティブサンはそれを補った新しい調光レンズです。

ただ、通常の濃度が濃いため、夜や暗い室内での使用にはお勧めできません。ベースのカラーはグレイ、ブラウン、グリーン（パイオニア）、ブルーの4色、グラデーションカラーも用意されており、ファッション的にも優れたレンズです。

ツァイス アダプティブサン ソリッドカラー（フルカラー）調光レンズ

ソリッドカラーは濃度60%から最大濃度97%にレンズカラーが変化します。また、グレイ、ブラウン、グリーン（パイオニア）の3色は偏光機能が付加された偏光調光レンズもお選びいただけます。

偏光機能付きの調光レンズは、ガラスや水面の反射などギラつきをカットできますが、液晶画面（スマートフォン、カーナビなど）は見えにくくなるという欠点がございます。

ツァイス アダプティブサン グラデーションカラー調光レンズ

ソリッドグレイソリッドブルーソリッドパイオニアソリッドブラウン

ソリッドカラーは濃度75%/25%のグラデーションカラーから最大濃度97%のフルカラーが変化します。

グラデーショングレイグラデーションブルーグラデーションパイオニアグラデーションブラウン

是非この機会にカール・ツァイスの調光レンズをご利用下さい。

また、トリプル銀座では、カール・ツァイス社の眼鏡店に特化した次世代のオートレフ「VISUREF600」を使用し測定を行っています。当店で通常行っている両眼視検査（自覚的検査=お客様が視力表を見て答える検査）と「VISUREF600」を用いた他覚的検査を組み合わせ、疲れにくく見やすいメガネをご提供いたします。

カール・ツァイスの特別なレンズ

ツァイスのi.Scriptionテクノロジーによるプレミアムレンズが作製可能。一般的な低次収差（近視、乱視、遠視など）に加え、今までメガネやコンタクトレンズでの矯正が難しかった高次収差の影響も考慮することで視覚を最大限に引き出します。具体的には、夜間視力やコントラストの向上が期待できます。

店舗情報

トリプル銀座 営業時間：11:00-20:00

〒104-0061

東京都中央区銀座6-4-5 オリエントビル１階

tel：03-5537-2268

mail：ginza@opt3tg.com

https://www.opt3t.com/