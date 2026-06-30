【旅も日常も軽やかに】たくさんの荷物を賢く収納し、欲しい時にサッと取り出せる！旅先で便利な機能を備えた英国発「ヘルシーバックバッグ」POP-UPがニュウマン新宿にて好評開催中！

株式会社リヴィジョン

重い荷物も軽く感じる「しずく型」ボディが背中の曲線にピッタリとフィットする、英国発の人間工学設計の優れものバッグ「HEALTHY BACK BAG (ヘルシーバックバッグ)」。

洗練された豊富なカラー、ポジティブなエネルギーを表現した鮮やかなパターンが織りなす2026年の最新コレクションを国内最大の品ぞろえでご紹介中！

爽やかなブルーとエネルギッシュなイエローが鮮やかな「シトラスブルーム2」（左）と、柔らかなグレーにさりげないドット柄をあしらった季節限定のテキスタイルモデル「バブルス」（右）

気分を高めるトレンドカラーやプリント、サステナブルなリサイクルテキスタイルを取り入れ、伝統と未来志向へのリスペクトを表現した2026SS最新コレクションに加えて、定番人気のカラーやサイズを取りそろえた、ヘルシーバックバッグならではのラインナップを直接お手に取ってご覧いただけます。

＜TEXTURED NYLON | テクスチャードナイロン＞ NEW COLOURS

上質なナイロン生地で、カラーバリエーションも豊富な「テクスチャードナイロン」は、軽量・丈夫でご自宅の洗濯機で丸洗いすることもできるベストセラーモデル！

26SSの新色は、トロピカルなムードと遊び心を感じさせる鮮やかなピンクの「ドラゴンフルーツ」、太陽の光を思わせる軽快なフレッシュで明るいシトラスイエローの「ユズ」、フレッシュなシトラス感とモダンな雰囲気を併せ持ちつ「ライムゼスト」、涼しげでクリーンな印象が春夏シーズンに最適な「アクア」の計4色。

＜RECYCLED NYLON | リサイクルナイロン＞ NEW COLOURS

環境負荷の軽減に重要な貢献をするリサイクル素材を使用した「リサイクルナイロン」は、艶やかな発色とソフトな質感が特徴。軽量・丈夫で洗濯機で丸洗いができるのでシーン問わずお使いいただけます。

今シーズンの新色は、落ち着きと洗練を兼ね備えた深みのあるブルーグリーンの「ピーコック」と、甘さを抑えたニュアンスカラーでくすみ感のある上品なピンクが特徴の「スモーキーローズ」の計2色が追加。

＜PRINT | プリント＞

環境に配慮したリサイクルポリエステルの生地に、3Dプリントの技術で細部に至るまで表現された季節のトレンドカラーを用いて描かれる、人気の「プリント」シリーズ。

トロピカルモチーフにどこかレトロな雰囲気をプラスした「シトラスブルーム」と「シトラスブルーム2」、カモフラージュ柄にメッシュ素材を重ねた革新的なデザインの「クールカモ」と「ホットカモ」、ナチュラルなスタイリングに華を添える「メドウグリーン」と「メドウブルー」の3種類のデザインが異なるカラーで計6パターン登場。

＜TYVEK(R) | タイベック(R)＞

軽さと耐久性を兼ね備えた、日常からやアクティブなライフスタイルまで、幅広く活躍する特殊素材「タイベック(R)」を使用した新シリーズが季節限定で仕様登場。

クリーンなカラーアクセントとして活躍する、光の加減で表情が変わるミントグリーンが特徴の「スペアミント」、マットな質感のライラックカラーが軽やかで洗練された印象を与える「ライラック」。

＜BUBBLES | バブルス / GEO | ジオ＞

コンパクトながら使いやすく、アクティブなライフスタイルに最適の「スリング」サイズ。

やわらかなグレーカラーに、さりげないドット柄をあしらった「バブルス」。主張しすぎないデザインで日常使いしやすく、コーディネートに程よい遊び心をプラスします。

グラフィカルで動きのあるデザインが目を引く、存在感のある「ジオ」はアート感覚のパターンが、シンプルなスタイリングにエネルギーを加えます。

＜PRAIRIE | プレイリー＞

近年のトレンドであるナチュラル素材を活かし、ジュートとコットンの豊かな素材感が落ち着きのある表情を生み出す「プレイリー」。

自然を感じさせるアースカラーが印象的な「プレイリーグリーン」と、砂丘と海が交わる風景から着想を得た「プレイリーブルー」の2色で異なる印象のナチュラルスタイルを展開。

＜ACTIVE TRAVELLER | アクティブトラベラー＞

大人気シリーズ！９リットルの大容量で存在感がありながらもスッキリした印象の、実用的な「アクティブトラベラー」に2つの新色が登場。内側にも外側にもたくさんの機能ポケットがあるから、スポーツ、観光、ハイキング、旅行、通勤にも最適。

「ライム」は鮮やかなライムカラーに、さりげないメッシュブロッキングを取り入れたデザインで、今季のトレンドであるアクティブ×カラーアクセントを体現。

「オーシャン」は深みのあるブルーに、控えめなメッシュブロッキングをプラスした洗練されたカラーリングでオールシーズン活躍すること間違いなし。

＜NOMII POCKET | ノミィポケット＞

耐久性に優れたテクスチャードナイロン生地を鮮やかなバイカラーで表現したミニポシェットの「ノミィポケット」。クッション性のある裏地はスマートフォンなどを収納するのに最適。また、身体にピッタリと寄り添うフォルムで貴重品を肌身離さず持ち歩けるので、セカンドバッグとしてもオススメです。キーフックに鍵を取り付けてお散歩へ出かけたり、小旅行での貴重品の持ち歩きなど、その名の通り外付けのポケットとしてご活用いただけます。

POP UP STORE詳細

■開催期間

2026年6月24日(水) - 7月13日(月)



■場所

NEWoMan Shinjuku

2F EKINAKA EVENT SPACE



※ヘルシーバックバッグ(エルゴノミクスデザインバッグ)・アーチーズ(アーチサポートサンダル)・OS1st(コンプレッションソックス)の3ブランド合同のウェルネスファッションをテーマにした期間限定POP-UP STOREです。

Healthy Back Bag について

"One Shape Fits All - ひとつのカタチで、すべてにフィット"

背中への負担を軽減するために誕生した、人間工学に基づくショルダーバッグブランド。1993年に誕生したアイコンの「しずく型」デザインは、快適な使い心地で世界27ヶ国以上にファンを広げ、長く愛され続けています。

■HEALTHY BACK BAG 日本公式ストア：

https://www.healthybackbag.jp/