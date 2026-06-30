バーチャルグループ「未完少年」、YouTube Shorts音楽チャートで日本1位・2位を記録
バーチャルグループ「未完少年（MiiWAN）」が、
デビューと同時にYouTube Shorts音楽チャートで好調なスタートを切った。プレデビューシングル「PLUMA」とデビュー曲「未完少年」は、「YouTube Daily Top Songs on Shorts Charts」にランクイン。
なかでも「YouTube Japan Daily Top Songs on Shorts Charts」では、「PLUMA」が1位、「未完少年」が2位を記録した。さらに、「YouTube UK Daily Top Songs on Shorts Charts」でも、「PLUMA」が37位、「未完少年」が50位にランクイン。日本にとどまらず、海外のショート動画コンテンツ市場でも着実に存在感を広げている。
未完少年は、Melomance、SUNMI、YOUNGTAKなど優れた音楽性を持つアーティストが所属するABYSS COMPANYが新たに展開するバーチャルアーティストプロジェクトである。
単なるキャラクター主体のグループではなく、音楽性とアーティスト性を核に据えたプロジェクトである点が特徴だ。グループ名には「未完成だからこそ成長し続ける少年たち」という意味が込められており、メンバーそれぞれのストーリーや音楽的個性を軸に一つの世界観を構築していく。
また、グループとしてのデビュー曲だけでなく、デビューと同時に各メンバーのソロ楽曲も一挙に公開された。これにより、メンバーそれぞれのキャラクターやバックグラウンド、音楽性を深掘りし、単なるバーチャルキャラクターの枠を超えた「物語（ドラマ）を持つアーティストIP」としての展開を見せている。また、メンバーごとのストーリーと音楽・映像コンテンツを連動させることで、グループ活動と並行して世界観を拡張していく予定だ。
今回のデビュープロジェクトには、音楽、アニメーション、映像など各分野の一流クリエイターたちが集結。今年4月に公開されたプロモーション映像は、人気アニメ『チェンソーマン』の演出で知られる中山竜監督が担当。各メンバーのバックグラウンドをアニメーションで描き、キャラクターの内面とグループの世界観を視覚的に美しく具現化した。
プレデビューシングル「PLUMA」には、韓国の実力派バンド「LUCY」のチョ・ウォンサンが作詞およびベース演奏で参加し、楽曲のクオリティを引き上げた。バンドサウンドをベースにした本格的な仕上がりは、バーチャルプロジェクトでありながらも徹底して音楽性を重視する、彼らの方向性を示している。
さらに、「PLUMA」のMVは、話題のドラマ『ピラミッドゲーム』や、IVEの「LOVE DIVE」プロモーションアニメなどを手がけたPepperconpanyaが制作。楽曲の持つ雰囲気と「未完少年」の世界観を、アニメーションならではの表現力で効果的に映像化している。
■「PLUMA」Music Video
https://youtu.be/6PGsGzb3LkE?si=JDHPb-9CNcwj0Vbu
■公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCZt93hbX0d9Plx3VR-7PnVg
今回のYouTube Shortsチャートでの快挙は、楽曲そのものに加え、ショート動画との親和性、キャラクターが持つストーリー性、そしてハイクオリティな映像演出が合わさった結果と言える。昨今の音楽市場では、ショート動画プラットフォームをきっかけに楽曲がバイラルヒットし、アーティストやIPの認知度が爆発的に広がるケースが定着している。「未完少年」もまた、音楽・映像・キャラクターIPを融合させた次世代のプロジェクトとして、グローバルな可能性を見事に証明してみせた。
今後「未完少年」は、さらなる新曲のリリースや映像コンテンツの公開を通じて、その世界観をさらに広げていく予定だ。日本をはじめとする海外市場でも、バーチャルアーティスト、アニメ、音楽IPを網羅する新しいプロジェクトとして、今後の展開が期待される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354017/images/bodyimage1】
配信元企業：サブコリア SERVE KOREA
デビューと同時にYouTube Shorts音楽チャートで好調なスタートを切った。プレデビューシングル「PLUMA」とデビュー曲「未完少年」は、「YouTube Daily Top Songs on Shorts Charts」にランクイン。
なかでも「YouTube Japan Daily Top Songs on Shorts Charts」では、「PLUMA」が1位、「未完少年」が2位を記録した。さらに、「YouTube UK Daily Top Songs on Shorts Charts」でも、「PLUMA」が37位、「未完少年」が50位にランクイン。日本にとどまらず、海外のショート動画コンテンツ市場でも着実に存在感を広げている。
未完少年は、Melomance、SUNMI、YOUNGTAKなど優れた音楽性を持つアーティストが所属するABYSS COMPANYが新たに展開するバーチャルアーティストプロジェクトである。
単なるキャラクター主体のグループではなく、音楽性とアーティスト性を核に据えたプロジェクトである点が特徴だ。グループ名には「未完成だからこそ成長し続ける少年たち」という意味が込められており、メンバーそれぞれのストーリーや音楽的個性を軸に一つの世界観を構築していく。
また、グループとしてのデビュー曲だけでなく、デビューと同時に各メンバーのソロ楽曲も一挙に公開された。これにより、メンバーそれぞれのキャラクターやバックグラウンド、音楽性を深掘りし、単なるバーチャルキャラクターの枠を超えた「物語（ドラマ）を持つアーティストIP」としての展開を見せている。また、メンバーごとのストーリーと音楽・映像コンテンツを連動させることで、グループ活動と並行して世界観を拡張していく予定だ。
今回のデビュープロジェクトには、音楽、アニメーション、映像など各分野の一流クリエイターたちが集結。今年4月に公開されたプロモーション映像は、人気アニメ『チェンソーマン』の演出で知られる中山竜監督が担当。各メンバーのバックグラウンドをアニメーションで描き、キャラクターの内面とグループの世界観を視覚的に美しく具現化した。
プレデビューシングル「PLUMA」には、韓国の実力派バンド「LUCY」のチョ・ウォンサンが作詞およびベース演奏で参加し、楽曲のクオリティを引き上げた。バンドサウンドをベースにした本格的な仕上がりは、バーチャルプロジェクトでありながらも徹底して音楽性を重視する、彼らの方向性を示している。
さらに、「PLUMA」のMVは、話題のドラマ『ピラミッドゲーム』や、IVEの「LOVE DIVE」プロモーションアニメなどを手がけたPepperconpanyaが制作。楽曲の持つ雰囲気と「未完少年」の世界観を、アニメーションならではの表現力で効果的に映像化している。
■「PLUMA」Music Video
https://youtu.be/6PGsGzb3LkE?si=JDHPb-9CNcwj0Vbu
■公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCZt93hbX0d9Plx3VR-7PnVg
今回のYouTube Shortsチャートでの快挙は、楽曲そのものに加え、ショート動画との親和性、キャラクターが持つストーリー性、そしてハイクオリティな映像演出が合わさった結果と言える。昨今の音楽市場では、ショート動画プラットフォームをきっかけに楽曲がバイラルヒットし、アーティストやIPの認知度が爆発的に広がるケースが定着している。「未完少年」もまた、音楽・映像・キャラクターIPを融合させた次世代のプロジェクトとして、グローバルな可能性を見事に証明してみせた。
今後「未完少年」は、さらなる新曲のリリースや映像コンテンツの公開を通じて、その世界観をさらに広げていく予定だ。日本をはじめとする海外市場でも、バーチャルアーティスト、アニメ、音楽IPを網羅する新しいプロジェクトとして、今後の展開が期待される。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354017/images/bodyimage1】
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