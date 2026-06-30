新シリーズ「井川塾 史学部」が始動！ 第1回は井川意高が『三国志』を独自の視点で読み解く
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354068/images/bodyimage1】
株式会社サイゾーは、5000億円企業のトップから転落までを経験した井川意高氏とともに歴史を読み解く新企画「井川塾 史学部」を、2026年7月13日（月）に開催いたします。
■「井川塾 史学部」とは
本企画は、単に歴史を「勉強する」ための場ではありません。
時代を超えて語り継がれる歴史上の人物や事件を題材に、人間、組織、権力、国家の本質を、現代を生きる私たち自身の問題として捉え直すことを目的としています。
これまでの「井川氏が斬り、語る」スタイルから一歩進み、参加者とともに思考を深める「対話型・思考型」のシリーズとして展開します。
■第1回のテーマは『三国志』
記念すべき第1回のテーマは、今なお多くの人々を魅了し続ける『三国志』です。
映画『キングダム』にも通じる英雄の資質や人材登用、国家のあり方といった普遍的なテーマを、井川氏ならではの評価軸で掘り下げます。
当日は、以下のようなテーマについて議論を深めます。
・井川氏が「経営者として」最も評価する人物は誰か（劉備・曹操・諸葛亮・司馬懿など）
・合理性と人望、組織を強くするのはどちらか
・勝者と敗者を分けた「分岐点」はどこにあったのか
また、一方的に講義を聞くだけではなく、「あなたは劉備派か、曹操派か」といった問いが参加者にも投げかけられ、自らの視点と井川氏の視点をぶつけ合う、濃密な対話の時間をお届けします。
■「課題作品割引」で学びをより深く、お得に
参加者同士でより深い議論を行うため、事前に漫画・映画・小説などの関連作品に触れた方を対象とした「特別割引チケット」をご用意しました。
・通常チケット：15,000円（税込・1ドリンク付）
・特別割引チケット：10,000円（税込・1ドリンク付）※課題作品（漫画・映画・小説など）を事前にご覧いただいた方が対象
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【開催概要】
日時：2026年7月13日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（代々木パークビル B1）
会場URL：https://live-lodge.jp/
出演：井川意高
詳細情報：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
【チケット購入】
会員登録不要の公式ストア、またはTIGETよりご購入いただけます。
■井川塾 公式STORE
・通常チケット：https://ikawaschool.official.ec/items/148431458
・特別割引チケット：https://ikawaschool.official.ec/items/148440557
■TIGET
・通常チケット：https://tiget.net/events/501651
・特別割引チケット：https://tiget.net/events/501685
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾーは、5000億円企業のトップから転落までを経験した井川意高氏とともに歴史を読み解く新企画「井川塾 史学部」を、2026年7月13日（月）に開催いたします。
■「井川塾 史学部」とは
本企画は、単に歴史を「勉強する」ための場ではありません。
時代を超えて語り継がれる歴史上の人物や事件を題材に、人間、組織、権力、国家の本質を、現代を生きる私たち自身の問題として捉え直すことを目的としています。
これまでの「井川氏が斬り、語る」スタイルから一歩進み、参加者とともに思考を深める「対話型・思考型」のシリーズとして展開します。
■第1回のテーマは『三国志』
記念すべき第1回のテーマは、今なお多くの人々を魅了し続ける『三国志』です。
映画『キングダム』にも通じる英雄の資質や人材登用、国家のあり方といった普遍的なテーマを、井川氏ならではの評価軸で掘り下げます。
当日は、以下のようなテーマについて議論を深めます。
・井川氏が「経営者として」最も評価する人物は誰か（劉備・曹操・諸葛亮・司馬懿など）
・合理性と人望、組織を強くするのはどちらか
・勝者と敗者を分けた「分岐点」はどこにあったのか
また、一方的に講義を聞くだけではなく、「あなたは劉備派か、曹操派か」といった問いが参加者にも投げかけられ、自らの視点と井川氏の視点をぶつけ合う、濃密な対話の時間をお届けします。
■「課題作品割引」で学びをより深く、お得に
参加者同士でより深い議論を行うため、事前に漫画・映画・小説などの関連作品に触れた方を対象とした「特別割引チケット」をご用意しました。
・通常チケット：15,000円（税込・1ドリンク付）
・特別割引チケット：10,000円（税込・1ドリンク付）※課題作品（漫画・映画・小説など）を事前にご覧いただいた方が対象
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【開催概要】
日時：2026年7月13日（月）19:00～21:00（18:30開場）
会場：LIVE STUDIO LODGE（代々木パークビル B1）
会場URL：https://live-lodge.jp/
出演：井川意高
詳細情報：https://cyzo.co.jp/ikawa_juku/
【チケット購入】
会員登録不要の公式ストア、またはTIGETよりご購入いただけます。
■井川塾 公式STORE
・通常チケット：https://ikawaschool.official.ec/items/148431458
・特別割引チケット：https://ikawaschool.official.ec/items/148440557
■TIGET
・通常チケット：https://tiget.net/events/501651
・特別割引チケット：https://tiget.net/events/501685
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