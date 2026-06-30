女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研」で無料電子書籍【Claude Codeではじめる AIに選ばれるYouTube】2冊セットを発行
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354135/images/bodyimage1】
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年6月9日に無料電子書籍【Claude Codeではじめる AIに選ばれるYouTube～ 再生数を追うのをやめた人から、AIに推薦されはじめる ～】2冊セットを発行したことをお知らせします。
URL:https://www.active-note.jp/book/ai-erabareru-youtube/
この2冊セットは、AI時代のYouTube集客を「入口」と「本質」の両面からまるごと整える地図です。
1冊目で「検索から見つけてもらえる人」になる順番を、2冊目で「AIに推薦される人」になる設計を学ぶことができます。
YouTubeを「投稿して終わり」から、「あなたの代わりに24時間働いてくれる、もう一人のあなた」へ。読み終わるころには、迷子だった発信が、たった一人のお客様へまっすぐ届くようになります。
■本書が生まれた背景
毎日投稿しているのに再生数がのびない、編集もテロップもがんばっているのに誰にも見つけてもらえない、何千回も再生されている動画があるのに、そこからのリストインがゼロ--。
そんな悩みを抱える女性起業家の方々に向けて、本書は誕生しました。
実は、「再生数が伸びる動画」と「お申し込みにつながる動画」は、別ものなのです。再生数がたった30回でも、ちゃんと成約している方がいます。一方で、何千回も再生されているのに、リストインがゼロという動画もあります。
違いは、たった一つ。その動画が「たった一人のお客様」に宛てて作られているかどうかです。
そして今は、お客様が「こういうことで悩んでるんだけど、誰に相談したらいい?」とAIに直接たずねる時代。そのときAIが推薦するのは、再生数が多い人ではなく、「この悩みの専門家は、まちがいなくこの人だ」とハッキリ言い切れる人なのです。
■2冊セットで学べる内容
【1冊目】はじめての YouTube SEO
毎日投稿しても再生されなかったあなたが、"検索から見つけてもらえる人"に変わる 7つのステップ
「動画は出している。だけど、誰にも見つけてもらえない…」
その悩みは、あなたのセンスや努力が足りないからではありません。まだ「見つけてもらうための順番」を知らないだけなのです。
むずかしい専門用語はいりません。順番どおりに整えるだけで、あなたの動画は"探されて選ばれる"側になります。
7つのステップと投稿前のチェックリストつき。今日の1本から、ひとつずつ整えていけます。
【2冊目】Claude Codeではじめる AIに選ばれる YouTube
～ 再生数を追うのをやめた人から、AIに推薦されはじめる ～
あなたのYouTubeは、誰に宛てた手紙ですか?
これからのYouTube集客は、再生数を追う場所ではありません。お客様がAIに「誰に相談したらいい?」とたずねたとき、AIに推薦される専門家になることが重要です。
5つの章:
・第1章|なぜ再生数を追うほど、集客から遠ざかるのか
・第2章|AIに推薦される動画の、本当の正体
・第3章|あなたの動画が"資産"にならない、たった1つの理由
・第4章|その「宛て直し」、もう一人で抱えなくていい(Claude Code活用)
・第5章|現在地チェック(あなたのYouTubeは、誰に宛てた手紙?)
過去の動画も、これから撮る動画も、宛先さえ決めてしまえば、ぜんぶ"資産"に変わります。捨てる必要も、撮り直す必要もありません。
■なぜ「2冊セット」なのか
この2冊は、入口と本質で対になっています。
1冊目は「探されて、見つけてもらう」入口の整え方。キーワードからタイトル、サムネ、分析まで、YouTube SEOの基本を順番に。
2冊目は「AIに推薦される、選ばれる人」になる本質。たった一人への"宛名"を決めて、過去動画まで資産に変えていく設計を。
入口だけ整えても、宛先がなければ届きません。宛先を決めても、見つけてもらう順番を知らなければ出会えません。
だから、この2冊なのです。今日から、新しい一歩をはじめましょう。
【こんな方におすすめです】
・これからYouTubeを始めたい方、始めたばかりの方
・毎日投稿してもなかなか再生されない方
・リストインも成約もあるのに、そこから先に伸び悩んでいる方
・AI時代の「選ばれる理由」をもう一度つくり直したい方
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・「最近、なぜか届かなくなった」と感じている女性起業家・ママ起業家
・AIを使い始めたのに、集客にどうつなげればいいかわからない方
・発信しているのに「あなたにお願いしたい」と言われたい方
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客(R)総研とは?なぜ生まれたのか?
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客カレッジとは?】
お客様に" 伝わる言葉 " を地球上から探しだし、お客様の心に届ける" ラブレター " を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i(バディアイ) を使って学ぶ、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客(R)カレッジ」
女性起業家向けのWEBマーケティングスクールとして初のGEO・LLMO・AISEOに対応したYouTubeSEO、WordPressSEOによる最新の集客を月額2980円(税抜)で学ぶことができます。
【 Buddy@i(バディアイ)】
人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、24個の専用AI Buddy@i(バディアイ)と共に24ステップの学びへ体系化いたしました。
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。
現在100冊以上が並んでおり、無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
YouTube SEOで「見つけてもらえる発信」に変える!2025年最新対策と実践法
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/youtube-seo2025/
個人起業家の集客はYouTubeで劇的に変わる|発信を資産化する完全ガイド
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/youtubeseo-30/
AI検索でAIに紹介される集客のハジメカタ|LLMO・GEO・AISEO対策を簡単に取り入れる方法!
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/aiseo-2/
再生数より〇〇が大事!YouTubeが視聴者満足度重視に変わった
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/youtube-11/
YouTubeから集客・リスト獲得に繋がった資産動画をアップデートする方法
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/cv-movie/
YouTubeのPDCAをAIで最速に行う方法|成功事例を元に3ステップで解説
https://www.active-note.jp/qa/youtubepdca/
Claude Code勉強会|ペルソナの問題解決リサーチをしCanvaで小冊子とYouTube台本を完成させる方法
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/claude-code-2/
AIに推薦されて"集まる"AI推薦マーケティング
https://www.active-note.jp/book/ai-recommend/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長:長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL:https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
株式会社アクティブノート(東京都調布市、代表取締役社長:長瀬葉弓)が運営する女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客(R)総研( https://www.active-note.jp/ )」は、2026年6月9日に無料電子書籍【Claude Codeではじめる AIに選ばれるYouTube～ 再生数を追うのをやめた人から、AIに推薦されはじめる ～】2冊セットを発行したことをお知らせします。
URL:https://www.active-note.jp/book/ai-erabareru-youtube/
1冊目で「検索から見つけてもらえる人」になる順番を、2冊目で「AIに推薦される人」になる設計を学ぶことができます。
YouTubeを「投稿して終わり」から、「あなたの代わりに24時間働いてくれる、もう一人のあなた」へ。読み終わるころには、迷子だった発信が、たった一人のお客様へまっすぐ届くようになります。
■本書が生まれた背景
毎日投稿しているのに再生数がのびない、編集もテロップもがんばっているのに誰にも見つけてもらえない、何千回も再生されている動画があるのに、そこからのリストインがゼロ--。
そんな悩みを抱える女性起業家の方々に向けて、本書は誕生しました。
実は、「再生数が伸びる動画」と「お申し込みにつながる動画」は、別ものなのです。再生数がたった30回でも、ちゃんと成約している方がいます。一方で、何千回も再生されているのに、リストインがゼロという動画もあります。
違いは、たった一つ。その動画が「たった一人のお客様」に宛てて作られているかどうかです。
そして今は、お客様が「こういうことで悩んでるんだけど、誰に相談したらいい?」とAIに直接たずねる時代。そのときAIが推薦するのは、再生数が多い人ではなく、「この悩みの専門家は、まちがいなくこの人だ」とハッキリ言い切れる人なのです。
■2冊セットで学べる内容
【1冊目】はじめての YouTube SEO
毎日投稿しても再生されなかったあなたが、"検索から見つけてもらえる人"に変わる 7つのステップ
「動画は出している。だけど、誰にも見つけてもらえない…」
その悩みは、あなたのセンスや努力が足りないからではありません。まだ「見つけてもらうための順番」を知らないだけなのです。
むずかしい専門用語はいりません。順番どおりに整えるだけで、あなたの動画は"探されて選ばれる"側になります。
7つのステップと投稿前のチェックリストつき。今日の1本から、ひとつずつ整えていけます。
【2冊目】Claude Codeではじめる AIに選ばれる YouTube
～ 再生数を追うのをやめた人から、AIに推薦されはじめる ～
あなたのYouTubeは、誰に宛てた手紙ですか?
これからのYouTube集客は、再生数を追う場所ではありません。お客様がAIに「誰に相談したらいい?」とたずねたとき、AIに推薦される専門家になることが重要です。
5つの章:
・第1章|なぜ再生数を追うほど、集客から遠ざかるのか
・第2章|AIに推薦される動画の、本当の正体
・第3章|あなたの動画が"資産"にならない、たった1つの理由
・第4章|その「宛て直し」、もう一人で抱えなくていい(Claude Code活用)
・第5章|現在地チェック(あなたのYouTubeは、誰に宛てた手紙?)
過去の動画も、これから撮る動画も、宛先さえ決めてしまえば、ぜんぶ"資産"に変わります。捨てる必要も、撮り直す必要もありません。
■なぜ「2冊セット」なのか
この2冊は、入口と本質で対になっています。
1冊目は「探されて、見つけてもらう」入口の整え方。キーワードからタイトル、サムネ、分析まで、YouTube SEOの基本を順番に。
2冊目は「AIに推薦される、選ばれる人」になる本質。たった一人への"宛名"を決めて、過去動画まで資産に変えていく設計を。
入口だけ整えても、宛先がなければ届きません。宛先を決めても、見つけてもらう順番を知らなければ出会えません。
だから、この2冊なのです。今日から、新しい一歩をはじめましょう。
【こんな方におすすめです】
・これからYouTubeを始めたい方、始めたばかりの方
・毎日投稿してもなかなか再生されない方
・リストインも成約もあるのに、そこから先に伸び悩んでいる方
・AI時代の「選ばれる理由」をもう一度つくり直したい方
・講師、コンサル、カウンセラー、セラピスト、コーチ、個人サロン経営者
・「最近、なぜか届かなくなった」と感じている女性起業家・ママ起業家
・AIを使い始めたのに、集客にどうつなげればいいかわからない方
・発信しているのに「あなたにお願いしたい」と言われたい方
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客(R)総研とは?なぜ生まれたのか?
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客カレッジとは?】
お客様に" 伝わる言葉 " を地球上から探しだし、お客様の心に届ける" ラブレター " を一緒に作ってくれるマイ・マーケティングパートナー Buddy@i(バディアイ) を使って学ぶ、女性起業家のためのWEBマーケティングスクール「集まる集客(R)カレッジ」
女性起業家向けのWEBマーケティングスクールとして初のGEO・LLMO・AISEOに対応したYouTubeSEO、WordPressSEOによる最新の集客を月額2980円(税抜)で学ぶことができます。
【 Buddy@i(バディアイ)】
人財教育とWEBマーケティングを掛け合わせた集まる集客独自メソッドを、24個の専用AI Buddy@i(バディアイ)と共に24ステップの学びへ体系化いたしました。
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。
現在100冊以上が並んでおり、無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
【その他、集まる集客総研のコンテンツをご紹介】
YouTube SEOで「見つけてもらえる発信」に変える!2025年最新対策と実践法
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/youtube-seo2025/
個人起業家の集客はYouTubeで劇的に変わる|発信を資産化する完全ガイド
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/youtubeseo-30/
AI検索でAIに紹介される集客のハジメカタ|LLMO・GEO・AISEO対策を簡単に取り入れる方法!
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/aiseo-2/
再生数より〇〇が大事!YouTubeが視聴者満足度重視に変わった
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/youtube-11/
YouTubeから集客・リスト獲得に繋がった資産動画をアップデートする方法
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/cv-movie/
YouTubeのPDCAをAIで最速に行う方法|成功事例を元に3ステップで解説
https://www.active-note.jp/qa/youtubepdca/
Claude Code勉強会|ペルソナの問題解決リサーチをしCanvaで小冊子とYouTube台本を完成させる方法
https://www.active-note.jp/youtube-marketing/claude-code-2/
AIに推薦されて"集まる"AI推薦マーケティング
https://www.active-note.jp/book/ai-recommend/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長:長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL:https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
プレスリリース詳細へ