株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長：三ッ田 泰二)は、2026年7月4日(土)より、そば粉に福井県産原料を100％使用した「越前おろし蕎麦」をPLANT全店で販売いたします。





プライベートブランド商品「越前おろし蕎麦」





近年、簡便性と品質を兼ね備えた調理麺の需要が高まる中、自宅や外出先でも手軽に本格的な味わいを楽しめる商品への関心が高まっています。こうした背景を踏まえ、福井の代表的な郷土料理である「越前おろし蕎麦」を手軽に味わえる商品を開発しました。





本商品は、そば粉に福井県産原料を100％使用し、そば本来の風味を活かした仕上がりとしています。

つゆには、だしの旨味とコクを感じられるものを使用し、そばとの相性にも配慮しました。

おろしには、一般的な大根ではなく辛味大根を使用しており、ピリッとした辛味と引き締まった後味が特長です。この辛味大根が、さっぱりとした中にも味わいの輪郭を生み出し、越前おろし蕎麦らしいすっきりとした美味しさを引き立てています。





暑い時期にも食べやすい爽やかな後味で、食欲が落ちがちな季節にも適した一品として提案いたします。









■商品概要

商品名： 越前おろし蕎麦

価格 ： 398円(税抜)／429円(税込)

発売日： 2026年7月4日(土)

特長 ： ・そば粉には、福井県産原料を100％使用

・辛味大根・ねぎ・かつお節を使用した本格仕立て

・さっぱりと食べやすい夏向けの味わい





※本商品は小麦粉を使用しています。









今後も、地域の食文化の魅力を広くお届けするとともに、日常の中で手軽に楽しめる商品を提案してまいります。









■会社概要

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/