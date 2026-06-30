府中市とまちづくり府中（所在地：東京都府中市、代表取締役社長：槇ヶ垰俊一)は、2026年7月1日(水)から7月13日(月)までの13日間、府中駅および府中本町駅周辺の対象飲食店にて「第8回 むさし府中まちバル」を開催いたします。 専用チケットを使って個性豊かな飲食店を巡り、お得な特別メニュー（1フード＋1ドリンク）で気軽に食べ飲み歩きを楽しめる本イベント。今まで知らなかった隠れた名店を見つけたり、なかなか行く機会のなかったお店へ入るきっかけとして、毎年多くの皆様にご好評をいただいております。

明日からの開催に合わせ、スマートフォンから手軽に購入・利用ができる「デジタルチケット」および「当日紙チケット」の販売を開始いたします。ぜひこの機会に、府中の街の魅力と美味しいグルメをご堪能ください。

開催概要

日時：令和8年7月1日(水) ～ 7月13日(月) 場所：府中駅・府中本町駅周辺の飲食店（計27店舗が参加） 内容：対象の飲食店にて、専用チケットの半券1枚あたり＜1フード＋1ドリンク＞の特別バルメニューをお楽しみいただけます。 主催：府中市・まちづくり府中 公式ホームページ：https://machidukuri-fuchu.jp/machibar/

チケットについて

1セット4枚つづりで、複人数でのシェアや期間中の複数日に分けたご利用も可能です。 ※前売券（税込3,500円）の販売は6月30日(火)をもって終了いたします。 当日券価格：1セット4枚つづり 税込4,000円 販売・利用期間：令和8年7月1日(水) ～ 7月13日(月) ※デジタルチケットの販売は7月1日(水)10:00～開始となります。

【購入方法】

◆紙チケット（当日券） 販売場所： 府中市観光情報センター（9:00～17:00 ※支払いは現金のみ） まちづくり府中事務所（平日9:00～17:30 ※各種キャッシュレス決済対応） まちバル実施店舗（一部店舗を除く）

◆デジタルチケット スマートフォンより専用ページ（まちづくり府中ホームページ内にて公開）からご購入いただけます。 ※支払方法はクレジットカード決済のみ。 ※毎朝5:00～7:59はシステムメンテナンスのためご利用いただけません。

参加店舗（全27店舗）

個性豊かな居酒屋、バル、フレンチ、中華、もんじゃ、カフェなどバラエティ豊かな27店舗が参加します。 （参加店例：酒肆 としま桜通り店、フレンチレストランバッカナリア、ミートバルイッセイ、CONABACCA 府中、府中バル BACARO、Bar AΩ、SOIGIN COFFEE、旬菜・日本酒 いっさいがっさい ほか） ※各店の提供メニュー等の詳細は、公式ホームページ内パンフレットをご覧ください。

ご利用上の注意事項

・チケットのご利用は1店舗につき、おひとり様1枚までです（複数人でご来店の場合は人数分ご利用いただけます）。 ・多くの方にお楽しみいただけますよう、1店舗につき30～40分を目安にご利用ください。 ・追加でご注文される場合は、別途チャージ料金等が発生する場合がございます。ご注文前に店舗へご確認ください。 ・チケットの払い戻しはできません。必ずまちバル期間中に使い切るようお願いいたします（災害等による中止を除く）。

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社まちづくり府中 住所：東京都府中市宮西町2-8-3 野口ビル2階 TEL：042-370-1960（受付時間：平日9:00～17:30） 公式HP：https://machidukuri-fuchu.jp/