淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち」では、WEB予約者限定イベント『夏の冒険じゅんび大作戦！』を、2026年7月14日（火）から9月14日（月）までの期間限定で開催いたします。

『夏の冒険じゅんび大作戦！』は、ホミロット4世が冒険者たちへ依頼する夏限定の特別クエストです。モンスターとの戦いが待つ冒険の旅路では、武器や防具だけでなく、暑さに負けないための準備も欠かせません。そこでホミロット4世は、WEB予約でチケットを購入した冒険者たちに向けて、“夏の冒険に必要な準備を整える”という特別なミッションを用意しました。 見事クエストを達成した冒険者には、報酬として「たまねぎキングうちわ」をプレゼント。おなじみのモンスター「たまねぎキング」が描かれた限定うちわは、まるで風の呪文“バギ”を唱えたかのような爽やかな風を届け、冒険の旅を快適にサポートします。 さらに、この夏は期間限定イベント「マヒャド修得の試練」も同時開催。暑さを吹き飛ばす呪文の力と万全の準備を手に入れ、ホミロット4世からの依頼を達成した真の冒険者として、最高の冒険へ出発しよう！

■『夏の冒険じゅんび大作戦！』概要

開始： 2026年7月14日（火）～9月14日（月） 対象： WEB予約にて「ドラゴンクエスト アイランド」のアトラクションチケットをご購入いただいたお客様 内容： WEB予約者限定で、ホミロット4世からの特別クエスト『夏の冒険じゅんび大作戦！』に挑戦。 夏の冒険に向けた準備を整え、クエストを達成したお客様へ、クリア報酬として「たまねぎキングうちわ」をプレゼントいたします。 料金： 無料 ※別途アトラクション入場チケットが必要 HP： https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr 備考： 記載は現時点のもので、変更の可能性があります ※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第配布を終了する場合がございます。また、イベント内容は予告なく変更・終了となる場合がございます。 問合わせ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

■『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要

「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタからの挑戦状！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）

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