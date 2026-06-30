株式会社シップスは2026年度も「海浜回収ペットボトルアップサイクルプロジェクト」を継続して実施します。 この取り組みは、美しい海の保全とその魅力を広く伝えることを目的とし下田市において、特定非営利活動法人下田ライフセービングクラブ（理事長：松原光弘、静岡県下田市）（以下「下田LSC」）と株式会社シップス(代表取締役社長：原裕章、東京都中央区)（以下「シップス」）、が長年にわたり実施してきた海水浴客の方々が、自主的に参加しやすいビーチクリーン活動と、豊島株式会社（代表取締役社長：豊島晋一、名古屋市中区）（以下「豊島」）の漂着ペットボトルを回収し資源にする、「UpDRIFT®（アップドリフト）」の仕組みを生かして、この4者が協働で実施します。

プロジェクトでは、ビーチクリーン活動と海浜ペットボトルの回収・アップサイクルが主な活動内容となります。ライフセーバーと一緒に遊泳客や海を楽しむ人々が自発的に参加しやすい形でビーチクリーン活動が行われ、回収されたペットボトルは豊島の「UpDRIFT®（アップドリフト）」の仕組みを活用して資源として再利用されます。 下田の海の「美しさ」は、地元住民や地元事業者、サーフィンの団体等の多くの方々の協力があって成り立っています。このプロジェクトを通じて、海水浴場を訪れた方々が、下田の海を楽しんでいただきながら、「私も美しい下田の海を守っていく仲間のひとり」という気持ちを持つとともに海の環境保全について考えていただくことを目指しています。 参加者がビーチクリーン活動を通じて実際に海岸のごみを回収し、それをアップサイクルすることで、環境保全への意識を高めるきっかけになると共に、美しい海の保全に寄与することが期待されています。 2022年から本活動を始め、毎年約80～100kg（約4000～5000本）の海浜ペットボトルを回収しています。 回収したペットボトルを UpDRIFT® の仕組みで繊維原料へ再資源化し、その繊維を一部に使用したオリジナルポロシャツやエコバッグを製作・販売し、取り組みの認知拡大を図っています。本年も取り組みの成果物として、シップスがデザインするUpDRIFT®素材のポロシャツを作成致しました。 また、昨年同様ライフセーバーのユニフォームもUpDRIFT®素材を使用して製作されます。これにより、ビーチクリーン活動に参加した人々の取り組みが具体的な形で表現され、意識を高める効果が期待されます。 この取り組みを通して、廃棄物として捨てられていた海浜ペットボトルが再利用され、環境に優しい商品として生まれ変わります。海浜ペットボトルを原料としたポロシャツやユニフォームは、みんなが参加したビーチクリーン活動の成果を象徴するものとなり、持続可能な循環型社会の実現に向けた一環となります。 今年も多くの人々がこのプロジェクトに参加し、下田の海の美しさと豊かさを守り、伝えていくことを願っています。また、美しい下田のビーチを守るためにみんなの力がどれだけ関わっているのかを意識してもらいたいと考えています。この活動は、下田の海への思いを共有し、海に関わる全ての人々が気づきを持つきっかけとなることを期待しています。

クリーンキャンペーン実施詳細

下田LSCが実施する「クリーンキャンペーン」（身の回りに落ちているごみを集めてパトロール タワーに持寄ります）において、ペットボトルの回収については、「UpDRIFT®」の一環として実施します。 【日時】 2026/7/18（土）～ 8/23（日） 毎日午後1回（海水浴場によって時間・期間が異なります、ライフセーバーにお尋ねください） 【場所】 白浜中央海水浴場・白浜大浜海水浴場・外浦海水浴場・鍋田浜海水浴場・多々戸浜海水浴場・入田浜海水浴場・吉佐美大浜海水浴場 ※白浜中央海水浴場は８月30日（日）、白浜大浜海水浴場は8月31日（月）まで開催予定

～きれいなビーチをみんなで守ろう～

美しい自然を守るために、ビーチに遊びに来た方々に呼びかけて、みんなで一緒にごみ拾いをします。 ご参加いただいた方にはSHIPSオリジナルビーチバッグをプレゼントしています。

下田市の海水浴場＆イベント情報はこちら

https://www.shimoda-city.info/umi https://www.shimoda-city.info/event

事業者について

特定非営利活動法人下田ライフセービングクラブ

1978年より下田の水辺の事故ゼロを目指す活動を続けているライフセービングクラブ。48年間水辺の安全・啓蒙活動とビーチクリーン活動を続けています。下田では、1978年にビーチでのゴミ拾いから始まりました。これまで、「女性メンバーの参加、ジュニアプログラムの立ち上げ、世界大会の国内初開催、企業とのパートナーシップ、姉妹クラブとの国際交流、クラブの法人化」と、日本におけるライフセービングの歴史とともに活動を進めてきました。下田ライフセービングクラブは、「Safe ＆ Clean －人のつながりを大切に－」をテーマに、水辺の事故ゼロを目指しつつ、人にも地球にも優しい取り組みをしていきます。 https://www.shimoda-lifesaving.com/

豊島株式会社

1841年の創業以来、180年を超える歴史を礎に、グローバルな原料調達から最終製品の企画・生産管理・納品まで、ライフスタイル産業のサプライチェーンを総合的に担っています。様々なニーズに寄り添うため、事業領域を雑貨・コスメ・食品へと拡大。サステナブルプロジェクトの推進に加え、多種多様な連携による価値創造や、テクノロジーを活用した新たな価値提案にも注力しています。2019年より掲げるステートメント「MY WILL（マイ ウィル）」のもと、持続可能なライフスタイルの実現に向けて挑戦を続けています。 https://www.toyoshima.co.jp/

株式会社シップス

1975年創業。日本初のセレクトショップとして“STYLISH STANDARD”をコンセプトにこだわりのスタイルを提案しています。 ONE SHIPS ACTIONはSDGsの達成を考えたCSR活動とサステナブルな取り組みを推進していくためのアクション。今そして今後もできることをSHIPSとして、またSHIPSスタッフ有志としてさまざまな活動を行っていくことを目的とします。様々なアクションの中で持続可能な未来を築いていくために少しのいいことを継続していきます。SHIPSは、今後もサステナビリティ活動の一環として、限りある資源を有効に活用し、持続可能な社会の実現に寄与してまいります。 https://www.shipsltd.co.jp/

UpDRIFT®

日本国内の海岸で回収されたペットボトル等をリサイクルし、新たな製品として生まれ変わらせるプロジェクトです。地域活動団体や地方自治体、企業等と連携して行うクリーンアップ活動を通して回収したペットボトル等を、分別や洗浄を行ってから「UpDRIFT®」素材として原料化し、その原料を新たな製品の一部に採用しています。 海洋/漂着ペットボトルから生まれた繊維が新しいアイテムへと生まれ変わっていくことを通して、環境問題を考えるきっかけに、そして循環の輪が未来に拡がっていくことを目指しています。 https://updrift.jp/

SHIPS SAFE & CLEAN CAMPAIGN

夏の泳期間中、下田の各ビーチで下田ライフセービングクラブ主催の「セーフ＆クリーン キャンペーン」をシップスがサポート。 1996年のサポートから31年目となる今年も人気イベント「ジュニアライフセービング体験」では、夏の海を安全に楽しむための知識や方法を学び、ビーチクリーン活動をライフセーバーと一緒に体験するプログラムが用意されています。 他にもその時に参加できる「クリーンキャンペーン」活動などを行います。 この活動を通して「海での安全な遊び方」や「人と環境への思いやり」を育むことができればという想いで長年開催されています。 https://ships-lifesaving.jp

下田市

下田市は、静岡県の伊豆半島の南東部に位置し、豊かな自然と美しい海岸線、そして開国の歴史が息づく国際色豊かな観光都市です。 現在、下田市の地域性（ローカル）と国際性（グローバル）な特徴を生かし、地域への誇りと愛着を持ち、国際社会で活躍できる人材の育成と、世界に通じる魅力的で持続可能な未来の下田の創出を目指して取り組む「下田市グローカルCITYプロジェクト」を推進しています。 海浜回収ペットボトルアップサイクルプロジェクトはその一環であり、美しい海を守るため、行政と民間企業が手を取り合う「官民連携」の体制でスタートしました。「海浜回収アップサイクルプロジェクト」を通じて、海岸に漂着・廃棄されたペットボトルを新たな価値ある資源へと生まれ変わらせ、下田市から世界へ、循環型社会の新しい形を発信していきます。 https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/index.html