【8月5日(水)19:00～開催】なぜ多くの企業は“年商1億円の壁”を超えられないのか？成長企業の経営者が集う実践交流会を渋谷で開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年8月5日(水)19:00～RASHISA 岡本代表の主催で、年商1億円の壁を突破するための「仕組み化」と「リアルな実践事例」をフラットに共有し合う実践経営者交流会を開催すると発表した。

2026年8月5日(水)19:00～【売上1億を本気で目指す社長へ】営業・資金繰り・マーケティングのリアルな成功＆失敗事例を持ち帰るフラットな実践経営者交流会

【8月5日(水)19:00～】＜売上1億を本気で目指す社長へ＞営業・資金繰り・マーケティングのリアルな成功＆失敗事例を持ち帰るフラットな実践経営者交流会/ 主催:岡本 翔（RASHISA 代表）

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/5059451

「年商1億の壁」に挑む経営者のための実践型リアル交流会

労働人口減少や市場競争の激化という厳しい社会情勢のなか、属人的な営業から組織的な仕組み化への転換は多くのビジネスリーダーにとって急務であり、孤独な決断を迫られるフェーズです。本イベントでは、主催のRASHISA 岡本代表のもと、同じ高い視座を持つ参加者同士が、現在取り組んでいる具体的なマーケティング施策、上手くいった採用や組織づくりの事例、直面している資金繰りの課題などをフラットに開示し合います。他社の生々しい実践データや意思決定の基準に触れることで、自社の課題を解決するブレイクスルーが生まれるだけでなく、長期的な信頼関係でお互いを応援し合える本物の戦友との繋がりを獲得できます。参加翌日から次に打つべき一手がクリアになり、2年以内の年商1億円達成を現実のものにする強力なビジネスパートナーを創出する最適な機会です。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年8月5日(水) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE ＆ BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・2年以内に年商1億円を目指している経営者の方 （代表取締役・取締役・代表社員 など）

※個人事業主・フリーランスの方は、今回は対象外とさせていただいております。

・以下の職種はNG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

また、以下のような方はご遠慮いただいております。

・横柄な態度を取る方 ・他者をリスペクトできない方 ・短期的な利益のみを目的としている方

参加費

参加費＋クラフトビール＆カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 10,000円(事前決済)

参加費＋クラフトビール＆カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯 11,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/5059451

注意事項

・ビジネスイベントにつき、名刺のご持参をお願いいたします。

・保険、投資不動産、ブローカーなどの営業目的の方、MLM及び宗教、スピリチュアル関連の方の参加はNGです。

・参加条件を満たさない場合は入場をお断りする場合があります。その場合、返金は出来ません。事前に主催者か幹事にお問い合わせください。

・一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

幹事のご紹介

株式会社RASHISA 代表取締役 岡本 翔

株式会社RASHISA 代表取締役 岡本 翔

2017年創業。2019年には上場企業社長らからの出資を受け、事業のテーマを一新。 「虐待サバイバー総活躍時代の創出」をミッションに掲げ、2020年～2026年1月まで、虐待サバイバーや主婦の雇用創出を目的としたBPO事業を約6年間にわたり運営。社会課題とビジネスの両立に取り組む。

現在は事業を転換し、経営者同士の出会いの最大化と最適化にコミットした、審査制経営者コミュニティ「RASHISAフィロソフィーサロン」を運営。 単なる交流にとどまらず、ヒアリング・データベース・AIを活用し、「本質的に仕事が生まれる出会い」を設計している。

これまでの営業代行などの実務経験を活かし、企業の成長支援と新たな価値創出の場づくりに挑戦し続けている。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/