【すべて中高生がイベントの企画/運営！】AIの使い方を楽しく学べる「EGG JAMフェス」第2回を7月26日に大阪で開催

株式会社Meta Heroesイベントに参加する :https://forms.gle/uEkRd2xWrWvPQsJC6

株式会社Meta Heroesのグループ会社である株式会社Hero Eggの運営する、学生コミュニティー「EGG JAM」は、2026年7月26日（日）に大阪工業大学 梅田キャンパス イノベーションデザイン教育研究センターにて、小学生から高校生と保護者を対象としたテクノロジー体験イベント「EGG JAMフェス」第2回を開催します。

本イベントでは、AIを使ったゲーム制作体験、VR卓球、3Dプリンターでのキーホルダー制作などを通じて、子どもたちが自分のアイデアを形にする楽しさに触れます。初心者でも参加しやすい内容で、AIやVRなどの技術を学ぶだけでなく、未来の学びや地域、暮らしについて考えるきっかけをつくることを目指します。

今回のフェスは、中学生・高校生が中心となって企画・運営に関わります。参加者が体験を楽しみながら、自分の「やってみたい」という気持ちを形にし、未来をつくる挑戦の一歩につなげるイベントです。

■ 子どもたちがAIやテクノロジーに触れ、自分のアイデアを形にする場

「EGG JAMフェス」は、AI、VR、3Dプリンター、ゲーム制作などの体験を通じて、子どもたちが創造力を広げるイベントです。

当日は、AIや3DCG、eスポーツなどの最新テクノロジーに触れながら、自分のアイデアをカタチにし、未来のまちや暮らしを考えるプログラムを実施します。単に技術を知るだけではなく、「つくってみる」「遊んで考える」「発表する」という体験を通じて、学びを自分ごととして感じられる構成です。

■中高生が中心となって企画・運営するEGG JAMフェス

今回のEGG JAMフェスは、中学生・高校生が中心となって企画・運営します。

参加する小学生・中学生・高校生が、年齢の近いメンバーと一緒に体験へ参加できることも特徴です。初めてAIやVRに触れる方でも参加しやすいよう、楽しく体験できるブースやプログラムを用意しています。

EGG JAMは、中高生を中心に、AIやテクノロジーを使って自分の「やりたい」を形にしていく挑戦コミュニティです。今回のフェスでも、子どもたちの挑戦や創造を後押しする場づくりを大切にしています。

■当日体験できる主な内容

AIでゲーム制作体験

AIやテクノロジーを活用しながら、ゲームづくりの楽しさに触れる体験です。自分のアイデアを形にする過程を通じて、AIを身近な創作の道具として楽しく学びます。

VR卓球「VR-PINGPONG」

VRの世界で卓球バトルを体験できるブースです。友だちと対戦したり、スコアに挑戦したりしながら、身体を動かしてVRの世界を楽しめます。

私たちの街、遊んでみた。（Webゲーム制作体験）

自分たちの住んでいるまちをテーマに、オリジナルのゲームを制作する体験です。地域を知り、ゲームをつくり、遊びながら考えることで、まちの魅力や課題を見つけ、未来のまちについて考えます。

3Dプリンターでキーホルダーを作ろう

3Dプリンターを使って、オリジナルキーホルダー制作に触れる体験です。当日はみんなで1つの作品を制作し、完成品は最後のじゃんけん大会の勝者にプレゼントする予定です。

当日のプログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/390_1_0f904b1f6d231a717f67dc1a2f6f2a98.jpg?v=202606301152 ]

開催情報

【EGG JAMについて】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/390_2_56fb38b41ec01283c42d6925ba76d558.jpg?v=202606301152 ]参加申込する :https://forms.gle/uEkRd2xWrWvPQsJC6

EGG JAMは、中高生を中心とした挑戦コミュニティです。AIやテクノロジーを使って、自分の「やりたい」を形にする活動に取り組んでいます。

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。楽しみながら未来の技術に触れ、"創る力"を育むHero Eggは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる場所です。

公式サイト： https://heroegg.com/

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

Hero Eggに関するお問合せ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]