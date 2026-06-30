職人向けアウトドアギア「CS＋」デビュー

キャプテンスタッグ株式会社

キャプテンスタッグ株式会社（本社：新潟県三条市、代表取締役社長：高波洋介）は、

職人向けのアウトドアギア「ＣＳ＋(シーエスプラス)シリーズ」を発売しました。

本シリーズは、これまでキャプテンスタッグが培ってきたアウトドア用品のノウハウを活かし、職人向けに現場で使える機能を追加したシリーズになります。

キャプテンスタッグのＣＳにプラスドライバーの＋をイメージしたロゴデザインを採用しています。

ブラックで統一されたデザインで、仕事でも休日のアウトドアでも使用できる新シリーズです。

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●アウトドア用品のノウハウを活かした職人向けアウトドアギア

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キャプテンスタッグは、2025年6月1日に施行された事業者における職場での熱中症対策義務化を受け、まずは職場の熱中症対策として使えるアウトドアギアを皮切りに、ＣＳ＋シリーズを発売しました。

キャプテンスタッグ公式オンラインストアの他、主に全国の職人向けプロショップ実店舗、プロショップＥＣ各店にて販売しています。

屋外で、日差しを遮りながら、快適な空間を作ることができる。

実際の売り場画像 ＠ハードストック富士店(静岡県富士市)

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●商品概要１. 現場向けの装備が充実したクイックアップシェード

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・商品名：CS+ クイックアップシェード250UV(ウォール付)

・品番・カラー： UA-1108

・メーカー希望小売価格：オープン価格

・販売：キャプテンスタッグ公式オンラインストア、プロショップ実店舗・EC各店等

【スポットクーラー対応、現場向けの仕様！】

１.スポットクーラー対応の全面ウォール

現場での使用を視野に入れて、ウォール部にスポットクーラーの冷風ダクトを差し込むことが出来るジッパーを採用。下部には地面に固定する為のペグ用ループを配置。下からの冷気漏れを防ぎます。

２.ブラックコーティングを採用

上部フライシートには遮光率99.99％を誇る「ブラックコーティング」生地を採用。タープ内が暗くなり過ぎない様、サイドウォールにはシルバーコーティングを採用しています。

上部にはベンチレーションを装備して、内部の熱気を逃がします。

３.持ち運び、設営が簡単に出来る

現場での持ち運び、設営がしやすいよう、収納バッグにはキャスターを装備。

1人での持ち運びも楽々です。

フレームはワンアクションで設営可能なプッシュアップ方式を採用しており、ロックの解除もワンアクションなので、撤収も簡単です。

【商品詳細】

・品番・品名

UA-1088

ＣＳ＋クイックアップシェード２５０ＵＶ ウォール付

JAN:4560464302028

【主な仕様】

組立サイズ(約)：250×250×247/237/227cm

収納サイズ(約)：123×21×21cm

重量(約)：15kg

材質（品質）

フライ：ポリエステル150D・ブラックコーティング（10,000mm防水）UV加工

ウォール：ポリエステル150D・シルバーコーティング（1,000mm防水）UV加工

フレーム：鉄（粉体塗装）

仕様/その他

付属品：ペグ16本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚

原産国：中国

【商品URL】

https://www.captainstag.net/products/UA-1108.html

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●商品概要２. ゆったり座れるバイザー付チェア

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・商品名：ＣＳ＋棚モック付バイザーチェア

・品番・カラー：UC-1711

・メーカー希望小売価格：オープン価格

・販売：キャプテンスタッグ公式オンラインストア、プロショップ実店舗・EC各店等

【現場での使用に適した機能をフル装備】

１.しっかりと日差しをガードする大型のバイザー

日差しをしっかりと防ぐことが出来る大型のバイザーを採用。使用しない場合はバイザー部分のみ収納することが可能。また、チェア収納時にはバイザー部分が収納ケースになります。

2. 充実した収納ポケット類

ドリンクホルダー以外にも、サイドポケット、シート下にはハンモック状の「棚モック」を装備。汚したくない荷物を収納することが出来ます。

【商品詳細】

・品番・品名

UC-1711

CS＋ 棚モック付バイザーチェア

JAN: 4560464299991

【主な仕様】

組立サイズ（約）：幅900×奥行720×高さ1340mm／座面の高さ：400mm

チェアサイズ（約）：幅900×奥行570×高さ950mm

収納サイズ(約)190×190×長さ920mm

重量(約)4.3kg

材質（品質）

構造部材：金属（鋼）、表面加工：エポキシ樹脂塗装、

張り材：ポリエステル、クッション材（背部・ひじ掛け部）：ウレタンフォーム

仕様/その他

耐荷重：座面＝80kg、棚部＝2kg

原産国：中国

【商品URL】

https://www.captainstag.net/products/UC-1711.html

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●商品概要３. アウトドア用品の定番キャリーを現場仕様にカスタム！

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・商品名：ＣＳ＋収束型４輪キャリーＤＸ

・品番・カラー：UL-1086

・メーカー希望小売価格：オープン価格

・販売：キャプテンスタッグ公式オンラインストア、プロショップ実店舗・EC各店等

【深型＆悪路に強いワイドタイヤ仕様】

１.悪路に強いワイドタイヤ仕様

未舗装路でも走行しやすいワイドタイヤを採用。見た目だけでなく走行性も重視しています。

２.荷物がたっぷり入る深型＆充実した収納仕様

荷台サイズは既存品より30%アップして、耐荷重は100kgに。サイド4か所のループと本体内側のポケットで細かい荷物の収納も可能。

３.取り外し可能な本体カバー

本体カバーの取り外しが可能な為、汚れやすい現場での仕様でも手入れがしやすいです。

【商品詳細】

・品番・品名

UL-1086

CS＋収束型4輪キャリー DX

JAN: 4560464300178

【主な仕様】

組立サイズ（約）：幅1,010×奥行540×高さ1,010mm

荷台サイズ（約）：820×400×440mm

収納サイズ(約)：幅420×奥行300×高さ850mm

重量(約)：12kg

容量(約)：144L

材質（品質）

本体：鉄（粉体塗装）、タイヤ：ポリウレタン

ホイール：ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ：ポリエステル

仕様/その他

耐荷重：100kg ※均等荷重、平らな地面にて使用時

原産国：中国

【商品URL】

https://www.captainstag.net/products/UL-1086.html

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●商品概要４. 現場仕様に特化した専用設計の4輪キャリー用テーブル＆カバー

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商品名：ＣＳ＋４輪キャリー用イージーテーブル＆カバー

・品番・カラー：UL-1088

・メーカー希望小売価格：オープン価格

・販売：キャプテンスタッグ公式オンラインストア、プロショップ実店舗・EC各店等

【現場使いを想定した仕様】

１.荷物にアクセスしやすい設計とバックル仕様

調節可能なバックルで固定する為、簡単に着脱可能。

適度な隙間もあるので、付けた状態でも荷物に簡単にアクセスできます。

また、カバー自体が簡易的なテーブルとしても使用できます。

走行時には荷物の脱落防止の役目もあります。

２.職人仕様のドリンクホルダー

ドリンクホルダーは釘やネジなどの小物入れとしての使用を想定して、メッシュではなく共布地を採用。

【商品詳細】

・品番・品名

UL-1088

ＣＳ＋４輪キャリー用イージーテーブル＆カバー

JAN: 4560464302325

【主な仕様】

製品サイズ（約）：幅650×奥行360mm（生地部のみ）

重量（約）：300g

材質（品質）

本体：ポリエステル（PVCコーティング）

ベルト・バックル：ポリプロピレン

グロメット：アルミニウム

仕様/その他

耐荷重：2kg

原産国：中国

【商品URL】

https://www.captainstag.net/products/UL-1088.html

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●商品概要５. 高密度断熱材使用の高性能クーラーボックス

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商品名：CS＋コールドクーラーボックス20

・品番・カラー：UE-0113

・メーカー希望小売価格：オープン価格

・販売：キャプテンスタッグ公式オンラインストア、プロショップ実店舗・EC各店等

【現場使いを想定した仕様】

１.高密度発泡ウレタンフォームを採用

高密度断熱材使用で保冷効力がアップしています。

滑り止めのゴム脚付で、底部が地面に密着せず、地面の熱が伝わりづらくなっています。

２.現場での仕事使いに丁度良いサイズ感

500mlペットボトルが15本入るサイズ感で、移動の車内でも嵩張らない丁度良いサイズ感を採用。

収納目安／500mlペットボトル：15本、350ml缶：20本

３.優れたメンテナンス性

脱着可能なフタと、水抜き栓の採用でメンテナンス性に優れています。

4.安心の日本製

【商品詳細】

・品番・品名

UE-0113

CS＋コールドクーラーボックス20

JAN: 4560464304343

【主な仕様】

本体サイズ(約)：幅540×奥行320×高さ330mm（ハンドル含まず）

重量(約)：3.6kg

容量(約)：20L

材質（品質）

本体・フタ・ハンドル・ベルト：ポリプロピレン、バックル・脚・ヒンジ部分：ABS樹脂

ゴム脚：エラストマー

水抜き栓パッキン：EPDM

フタパッキン：発泡ポリエチレン、断熱材：発泡スチロール

仕様/その他

耐熱温度：80度

耐冷温度：-10度

保冷効力：6.2度以下（JIS）

保冷剤の使用目安（当社保冷剤）：UE-3002 ニューコールドパック〈M〉750gとUE-3021 氷点下スーパーコールドパック（M）を各1個併用するのが効果的。

原産国：日本

【商品URL】

https://www.captainstag.net/products/UE-113.html

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●商品概要６. クーラーボックスにもなるウォータージャグ

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商品名：ＣＳ＋ジャグ＆クーラー１３Ｌ/１８L

・品番・カラー：UL-2055(13L)/UL-2056(18L)

・メーカー希望小売価格：オープン価格

・販売：キャプテンスタッグ公式オンラインストア、プロショップ実店舗・EC各店等

１.大きな現場向きの大容量タイプ

13L/18Lと大きな現場で使いやすい丈夫でタフな大容量のウォータージャグ。

持ち運びがしやすい様に両手でしっかり保持できる大型ハンドルを採用。

２.クーラーボックスとしても使用可能

注ぎやすいダイヤル式コックを採用。レバー式コックよりも、しっかり栓を占めることが出来る為、クーラーボックスとしても使用可能。スイカも丸ごと入るサイズなので冷やしながら持ち運び可能。

３.使い勝手・メンテナンス性に優れている

注ぎ口は大きく設計されているので中まで洗いやすく清潔に保てます。スポーツドリンクにも対応。

※保冷専用

【商品詳細】

・品番・品名

UE-2055

CS＋ ジャグ＆クーラー13L

JAN: 4560464301977

【主な仕様】

本体サイズ(約)：幅370×奥行340×高さ370mm

重量(約)：2.2kg

容量(約)：実容量／13L

材質（品質）

本体・ふた：ポリエチレン

ハンドル・内容器：ポリプロピレン

パッキン：シリコーンゴム

断熱材：ウレタンフォーム

仕様/その他

保冷効力：15度以下（8時間）

原産国：中国

【商品URL】

https://www.captainstag.net/products/UE-2055.html

【品番・品名】

・UE-2056

CS＋ ジャグ＆クーラー18L

JAN: 4560464301984

【主な仕様】

本体サイズ(約)：幅370×奥行340×高さ470mm

重量(約)：2.8kg

容量(約)：実容量／18L

材質（品質）

本体・ふた：ポリエチレン

ハンドル・内容器：ポリプロピレン

パッキン：シリコーンゴム

断熱材：ウレタンフォーム

仕様/その他

保冷効力：13度以下（8時間）

原産国：中国

【商品URL】

https://www.captainstag.net/products/UE-2056.html

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●キャプテンスタッグについて

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新潟県燕三条で生まれたアウトドア用品総合ブランド。

1976年日本初の国産BBQコンロの発売から、その歩みをスタートしました。現在は、キャンプ/カヌー/サイクルに至るまで幅広いラインナップを展開し、アウトドアの楽しみ方にルールを設けない自由なブランドです。

大自然の息遣いを堪能したい人には、確かな機能と品質を約束する優れたギアを。

休日のレジャーで自然を楽しみたい人には、多種多様なマテリアルを。

より快適で、より楽しいアウトドアライフをサポートすべく、総合的な商品展開を目指しています。