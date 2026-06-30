アニメ「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」のAni-Art aqua label各種商品の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「DARK MOON: THE BLOOD ALTAR」の商品の受注を6月23日(火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2035?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Ani-Art aqua label ミニ色紙

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ミニ色紙に仕上げました。

コレクションしやすいミニサイズで、様々な場所に飾ってお使いいただけます。

お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Art aqua labelシリーズ」は、キャラクターイラストを水彩調のアナログテイストで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヘリ Ani-Art aqua label ミニ色紙 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \693(税込), BOX \9,702(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）13.5×12cm

素材 ：紙

▼トレーディング Ani-Art aqua label コンパクトクリアカード

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、クリアカードに仕上げました。

PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。

コンパクトサイズのため、スマホケースなどに挟むことも可能です。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヘリ Ani-Art aqua label コンパクトクリアカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \473(税込), BOX \6,622(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）90×55mｍ

素材 ：PP

▼トレーディング Ani-Art aqua label イラストカード

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ヘリ Ani-Art aqua label イラストカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \308(税込), BOX \4,312(税込)

種類 ：全14種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼Ani-Art aqua label ミニのぼり

※画像は「ヘリ Ani-Art aqua label ミニのぼり」を使用しております。

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ミニサイズののぼりに仕上げました。

付属の台座は組み立て式のため、飾ってお楽しみいただいたり、分解してイベントなどへ持ち運ぶことも可能です。

様々なシーンにて、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,035(税込)

種類 ：全7種（ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノア）

サイズ： 旗：（約）10×28cm 支柱：（約）12.5×36.8cm 土台：（約）直径7.4cm

素材 ：旗／ポリエステル100% 土台／ABS樹脂

▼Ani-Art aqua label オーロラチケットホルダー

※画像は「ヘリ Ani-Art aqua label オーロラチケットホルダー」を使用しております。

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアを新たなタッチで魅力的に表現し、チケットやメモなどを収納可能なチケットホルダーです。

光に反射して色合いが変わる、オーロラ生地を使用しております。

蓋付きのため大切なチケットやカードをなどを無くすことなく持ち運ぶことができます。

日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

※爪や鋭利なもので強く擦ったり引っ掻いたりすると、印刷が剥がれる可能性がありますので、注意の上使用してください。

▽仕様

価格 ：各 \1,705(税込)

種類 ：全7種（ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノア）

サイズ：外寸：（約）18.7×8.8cm 内寸：（約）17cm×8cm

素材 ：PVC

▼Ani-Art aqua label オーロラアクリルスタンド

※画像は「ヘリ Ani-Art aqua label オーロラアクリルスタンド」を使用しております。

ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノアを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルスタンドに仕上げました。

光の加減によって見え方の変わるオーロラ加工を施しています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,705(税込)

種類 ：全7種（ヘリ、イアン、ジノ、ソロン、シオン、ジャカ、ノア）

サイズ：本体：（約）14.4×4.2cm 台座：（約）6.2×2.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/2035?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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