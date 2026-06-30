DJI ブランドスペースがヨドバシカメラ マルチメディア池袋にオープン

DJI JAPAN 株式会社

2026年6月30日 - 民生用ドローンおよびクリエイティブカメラ技術のグローバルリーダーであるDJIは、本日、DJI製品をハンズオン体験できるDJIブランドスペースを、ヨドバシカメラ マルチメディア池袋にてにオープンいたします。

本ブランドスペースでは、ドローンやハンドヘルドカメラ、ジンバルなど、DJIの最新ラインナップを展開し、実際に製品に触れながらその魅力をご体験いただけます。店頭では、幅広い製品群を通じて、お客様一人ひとりの用途やニーズに合わせた製品選びをサポートします。

DJIはこれまでも、革新的なテクノロジーを通じて、映像表現の可能性を広げる製品やソリューションを提供してまいりました。ヨドバシカメラ マルチメディア池袋への新規出店を通じて、より多くのお客様にDJI製品の魅力を身近に感じていただける場を提供してまいります。

皆様のご来店を心より、お待ちしております。

DJI ブランドスペース

店舗名：ヨドバシカメラ マルチメディア池袋

オープン日：2026年6月30日（火）

住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-41-5

営業時間：9:30～22:00

DJIについて

2006年の創業以来、DJIは、民生用ドローン業界の草分け的存在として、イノベーションを推進しながら、ユーザーの初めてのドローン飛行をサポートし、人々が思い描いてきた夢を実現し、プロの映像制作に革新をもたらし続けてきました。今日、DJIは人類の進歩を促進し、より良い世界を形成することを目標に、日々邁進しています。DJIは、常に純粋な好奇心を抱きながら課題の解決に尽力し、再生可能エネルギー、農業、公共安全、測量、マッピング、インフラ点検といった分野に事業を拡大してきました。それら一つ一つの分野で、DJI製品は新たな価値を生み出し、世界中の人々の生活に前例のない根本的な変化をもたらしています。

ウェブサイト：https://www.dji.com/jp

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