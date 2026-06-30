リスクチェックの結果を100点満点で定量化。2線の匠クラウド、「リスクチェック回答スコアリング機能」をリリース

SecureNavi株式会社

SecureNavi株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：井崎 友博）は、2線部門（セキュリティ・リスク管理・コンプライアンスを担う部門）のためのセキュリティリスク評価クラウド「2線の匠クラウド」において、リスクチェックの回答結果を100点満点でスコア化する「リスクチェック回答スコアリング機能」をリリースしたことをお知らせします。

本機能により、委託先評価・社内システム評価など、これまで定性的な確認にとどまっていたリスクチェックの結果を客観的・定量的に把握できるようになります。セキュリティチェックシートの回答を自動集計して総合スコアを算出するほか、カテゴリ別スコアや各種一覧でのスコア表示にも対応し、複数の管理対象のリスク水準を横断的に比較できる環境を実現します。

背景・課題

企業間取引やクラウド・システムを利用する上で必要なリスクチェック業務において、セキュリティチェックシートの回答内容を確認するものの、その結果を数値として集約する仕組みが整備されていないケースが多く見られます。そのため、「どの評価対象のリスク水準が高いか」「前回と比べてリスクが改善されたか」を客観的に把握することや、委託先評価・社内システム評価など複数の管理対象のリスク状況を横断的に比較することが困難でした。

こうした課題を解決するため、このたび「2線の匠クラウド」へ「リスクチェック回答スコアリング機能」を新たに追加開発いたしました。

新機能「リスクチェック回答スコアリング機能」の概要

チェックシートの回答選択肢（緑・黄・赤・グレー）にそれぞれ点数（2点・1点・0点・対象外）を割り当て、100点満点のスコアを自動算出します。スコア機能はリスクチェックシートごとに利用するかどうかを選択でき、総合評価だけでなくカテゴリ別の細かな分析から承認フローや各種一覧でのスコア確認まで、幅広い運用スタイルに対応します。

今後の展開

本機能でできること- 回答の色に応じた100点満点スコアの自動算出（グレー回答は分母から除外）- カスタムカラム単位のカテゴリ別スコア集計（大分類・中分類・管理策カテゴリなど）- 承認フロー（承認申請・承認ステップ）画面での総合スコア・カテゴリ別スコア表示- 目標値未達はオレンジ、達成はグリーンで色分け表示- リスクチェック詳細画面・一括リスクチェック一覧・個別リスクチェック一覧へのスコア表示- 管理対象一覧に「直近スコア」列を追加（承認完了した直近リスクチェックのスコアを表示）

今回のリスクチェック回答スコアリング機能のリリースにより、委託先のリスク評価を定量的・客観的に把握するための基盤が整いました。2線の匠クラウドは今後も、スコア推移の可視化や目標値設定機能など、評価の高度化を進めてまいります。リスクチェック業務を「チェックリストの処理」から「継続的なリスク水準の管理」へと進化させることを目指し、2線部門担当者の業務を支援してまいります。

2線の匠クラウドについて

2線の匠クラウドは、「委託先評価」「社内システム評価」等のチェック業務をカバーする、2線部門のためのリスク評価クラウドです。スリーラインディフェンスモデルにおける2線（セキュリティ部門、コンプライアンス部門、リスク管理部門）の方々が、継続的にリスクチェック業務を運用できるよう支援します。

公式サイト：https://fitgap.jp/audit

SecureNavi株式会社について

■ 会社概要

「文系のセキュリティの悲報を、テクノロジーでいち早く解決する。」をビジョンに掲げ、情報セキュリティの課題をソフトウェアで解決する企業です。

会社名：SecureNavi株式会社

代表者：代表取締役CEO 井崎 友博

設立：2020年1月

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-6 白川ショールームビル4F

コーポレートサイト：https://secure-navi-inc.jp

■ 提供サービス

- ISMS・Pマークオートメーションツール「SecureNavi」 https://secure-navi.jp- あらゆるセキュリティ規制対応の自動化・効率化プラットフォーム「Fit&Gap」https://fitgap.jp/fg- 2線部門のためのセキュリティリスク評価クラウド「2線の匠クラウド」https://fitgap.jp/audit- セキュリティチェックシート自動対応ツール「SecureLight」https://secure-navi.jp/securelight