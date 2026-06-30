工業印刷に求められる高耐久性を実現したUVインク「EUV-H」新登場

ローランド ディー.ジー.株式会社

デジタル印刷ソリューションの世界的なリーディングカンパニーであるローランド ディー.ジー.株式会社は、工業印刷用途に求められる高い塗膜性能を実現した、当社UVインクジェットプリンター用の新インク「EUV-H」をリリースし、現在販売中のUVフラットベッドプリンター「MO-240」および「MO-180」の2機種への対応を開始します。

また、2026年の秋に発表予定の高い剛性と繰り返し精度を持つUVフラットベッドプリンター「IO-300」や、円筒や円錐形のオブジェクトにダイレクト印刷が行えるシリンドリカルプリンター「RC-300シリーズ」などのDTO（Direct to Object）製品にも順次搭載してまいります。

当社グローバルセールス&マーケティング本部 本部長の二村 龍吾は「消費者ニーズの多様化や個性化が進む中、ものづくりの現場では、従来の大量生産から小ロット多品種生産へのシフトが進んでいます。こうした状況を背景に、必要な時に、必要な数だけ、スピーディにオンデマンド印刷が行えるDTO製品への注目度が高まっています」と新インク開発の背景を語ります。

EUV-Hインクは、当社標準UVインク（EUV5）を上回る耐溶剤性・耐擦過性を実現しており、印刷面はキズや擦れに強く、印刷時の取り扱いや流通の過程においても外観品質を維持します。

インクの種類は、フルカラー表現が行えるCMYKに加え、白文字や濃色素材への下地印刷に必要なホワイト、テクスチャや厚盛りなどの特殊表現が可能なグロス、さらには、インクが定着しにくい素材への印刷性を高める新開発のプライマーまでをラインナップ。ポリカーボネートやABSをはじめ、アクリル、PVC、ガラス、アルミ、ステンレス、木材まで多様な素材にダイレクト印刷が可能です。

また、UV特有のインク臭を大幅に低減し、快適な作業環境を実現。ニッケルや高懸念物質（SVHC）を使用せず、REACH規制において厳しく規制されている人体および環境への重大な影響が懸念されるCMR物質も含まないため、玩具の安全基準である欧州玩具規格EN71-3および米国規格ASTM F963-17にも適合。

小ロット多品種な製品の筐体やパネル、各種部品、銘板への印刷から、玩具や飲料・化粧品容器などのカスタマイズ、タンブラーや文具などのパーソナライズまで、さまざまな工業製品、消費財へのオンデマンド印刷で力を発揮します。

二村は「シビアな品質や信頼性、多彩な素材対応力といったニーズにお応えするEUV-Hインクは、ものづくりにおけるオンデマンド印刷の機会を拡大し、生産プロセスの効率化や低コスト化を力強くサポートします。この新しいテクノロジーを、当社DTO製品を通して世界中に広く展開していくことで、さまざまなメーカーの製造部門や部品メーカー、そしてこれらの企業から印刷を請け負っているスクリーン印刷やパッド印刷会社のビジネスに強い競争力をもたらすと確信しています」と述べています。

EUV-Hインクと対応機種MO-240アプリケーションイメージ

＜主な仕様＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95799/table/130_1_c9635e003f55c6318dc47bfa5ffef05f.jpg?v=202606300552 ]

ローランド ディー.ジー.株式会社について

ローランド ディー.ジー.株式会社は、「世界の創造（ワクワク）をデザインする」をパーパスに掲げ、デジタル印刷および加工技術を中核にし、信頼性と革新性を兼ね備えたデジタル技術を通じて、世界中のクリエイターやビジネスの挑戦を支えてきました。ハードウェアからソフトウェア、消耗品、保守サービスに加え、クラウドベースのサービスを組み合わせたトータルソリューションにより、サイン（屋内外看板）、インテリア、パーソナライズ製品、産業用途など、幅広い分野において、高付加価値かつオンデマンドなものづくりを実現しています。「Make Your Mark（長く残る感動を生み出す）」のブランドメッセージのもと、イノベーションへの挑戦、ものづくりへの思い、そしてお客様とのパートナーシップを大切にしながら、顧客の成功を実現する新しい方法を切り拓き続けます。

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グローバルセールス＆マーケティング本部 日本セールス部 国内マーケティングユニット

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