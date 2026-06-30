お出掛け時の強い味方!!【SAFFRON】コンパクトヘアアイロン(ブラシタイプ) HDL-4714
株式会社イトウ
どんな時、どんな場所でも、簡単にスタイリング♪
本体サイズ：約幅90×高さ90×奥行35mm
■生産地：中国
バッテリー：リチウムイオン電池1500mAh (3.7V 5.55Wh)
【弊社製品に関するお問合せ先】
株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、【SAFFRON】コンパクトヘアアイロン(ブラシタイプ) HDL-4714が6月22日に発売された。
どんな時、どんな場所でも、簡単にスタイリング♪
前髪、外はね、内巻き、ストレート4WAYで使える
コンパクトサイズ＆軽量でポーチなどに入れて、外出先でも気軽に使える
ヒータープレートがブラシの内側にあるため、うっかり触れても熱くない！
商品詳細
本体サイズ：約幅90×高さ90×奥行35mm
本体質量：約140g
■生産地：中国
■素材・成分：ABS樹脂、ナイロン
バッテリー：リチウムイオン電池1500mAh (3.7V 5.55Wh)
電源：DC5V/2A
定格消費電力：20W
充電時間(約)：3時間30分
温度・使用時間(約)：140℃(40分)/160℃(35分)/180℃(30分)
オートパワーオフ機能(約)：10分
仕様環境温度(約)：10℃～30℃
付属品：充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書
保証期間：6ヶ月
【弊社製品に関するお問合せ先】
■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。
株式会社ヒロ・コーポレーション
メールアドレス:info@cds-ito.co.jp