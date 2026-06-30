お出掛け時の強い味方!!【SAFFRON】コンパクトヘアアイロン(ブラシタイプ)　HDL-4714

株式会社イトウ

株式会社ヒロ・コーポレーション（福岡県北九州市）から、【SAFFRON】コンパクトヘアアイロン(ブラシタイプ) HDL-4714が6月22日に発売された。

どんな時、どんな場所でも、簡単にスタイリング♪

前髪、外はね、内巻き、ストレート4WAYで使える

コンパクトサイズ＆軽量でポーチなどに入れて、外出先でも気軽に使える

ヒータープレートがブラシの内側にあるため、うっかり触れても熱くない！

商品詳細

本体サイズ：約幅90×高さ90×奥行35mm

本体質量：約140g

■生産地：中国

■素材・成分：ABS樹脂、ナイロン

バッテリー：リチウムイオン電池1500mAh (3.7V 5.55Wh)

電源：DC5V/2A

定格消費電力：20W

充電時間(約)：3時間30分

温度・使用時間(約)：140℃(40分)/160℃(35分)/180℃(30分)

オートパワーオフ機能(約)：10分

仕様環境温度(約)：10℃～30℃

付属品：充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書

保証期間：6ヶ月

【弊社製品に関するお問合せ先】

■商品詳細に関しましてはメールにてご連絡ください。



株式会社ヒロ・コーポレーション

メールアドレス:info@cds-ito.co.jp