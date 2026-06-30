ファン待望の復活！国内生産最高峰の辛さ「黄金唐辛子」の確保で今夏再登場。 中国ラーメン揚州商人『大肉（タイルー）のあっさり激辛ラーメン』7月1日発売

株式会社ホイッスル三好

中国ラーメン揚州商人を一都三県で38店舗展開している株式会社ホイッスル三好(本社：東京都杉並区、代表取締役社長：三好 一太朗)は2026年7月1日(水)より、原材料高騰と気候変動で調達困難となっていた国内最高峰の希少スパイス「黄金唐辛子」を独自ルートで一定数確保し、惜しまれつつ終売となった、伝説の人気メニューを“大肉（タイルー）仕様”に進化させ、2026年7月1日（水）より期間限定で復活発売します 。同時に、ハウスギャバン社との共同プロジェクトとして、年間41万杯を誇る看板ラーメンのスープを応用した「スーラー夏野菜カレー」も同日投入し、夏の激辛・スパイス市場の活性化を牽引します 。

7/1発売「大肉(タイル―)のあっさり激辛ラーメン」\1,280~（※エリアによって価格が異なります）



本作は、キレのある辛さを実現するために不可欠ながらも、近年の世界的な原材料高騰や気候変動等による調達難から販売終了を余儀なくされていた希少な香辛料「黄金唐辛子」※を一定数確保できたことから、期間限定での再提供が実現いたしました。

※日本国内で栽培製造される唐辛子の品種において国内最高峰の辛さを持つとされる品種「黄金唐辛子」を使用

■ 開発背景：多くの「復活要望」と、希少な「黄金唐辛子」確保の裏側

かつて揚州商人で熱狂的な人気を誇っていた『牛肉のあっさり激辛ラーメン』は、すっきりとした透明なスープからは想像もつかない鮮烈な辛さで、多くの激辛マニアを魅了していました。

しかし、その辛さの核となる「黄金唐辛子」は、非常にデリケートで生産量が少なく、流通の不安定さから安定的な調達が不可能となり、惜しまれながらもメニューから姿を消していました。

販売終了後も、お客様相談窓口や公式SNSを通じて「あの突き抜ける辛さをもう一度味わいたい」「復活させてほしい」という熱いお声を絶えず頂戴しておりました。これを受け、当社の開発チームが長年にわたり国内外のルートを開拓し続けた結果、このたび数量限定ながらも「黄金唐辛子」の一定数を確保することに成功。

辛いグルメやスパイシーなメニューの需要がピークを迎える夏本番に合わせ、満を持して復活させる運びとなりました。

■ 具材へのこだわり：これまでの牛肉から、当店自慢の極厚「大肉（タイルー）」へ

黄金唐辛子(画像提供：株式会社 祇園味幸)

今回の復活にあたり、単なる復刻にとどまらず、より満足感をお届けできるよう具材を一新いたしました。これまでの牛肉から、揚州商人の代名詞でもある特大チャーシュー「大肉（タイルー）」へと大胆に変更しています。

- 「大肉（タイルー）」とは： 厳選した良質な豚バラ肉を、独自の製法でじっくりと時間をかけて煮込んだ、箸で崩れるほど柔らかくジューシーな特大チャーシューです。- スープと具材の調和: 黄金唐辛子ならではの、後に引かない「キレのあるシャープな辛さ」と、揚州商人自慢のあっさりとした「塩スープ」をベースに採用。そこに新具材である「大肉（タイルー）」のジューシーな脂の旨味とコクが溶け出すことで、辛さの奥に深い甘みとコクを感じられる商品設計といたしました。

■麺の種類と3段階の辛さ選択によるカスタマイズシステム

お客様にさらなる最高の食体験をご提供するため、本商品では麺の種類と辛さのレベルを自由に選べるカスタマイズシステムを導入いたしました。

【限界に挑む！3段階の選べる辛さ】

黄金唐辛子のキレをストレートに味わう「通常（激辛）」から、激辛マニアのための超絶激辛レベルまでご用意しました 。本商品は「通常」の段階で、当店の辛さ基準（唐辛子マーク使用）4本分に達している本格的な激辛仕様です 。

通常（激辛） 【唐辛子マーク：🌶️🌶️🌶️🌶️】： 澄んだスープに黄金唐辛子のシャープさが美しく映える基本の辛さ。スタートから容赦のない鮮烈なキレ味が特徴です。

激辛3倍（＋50円）： 辛さと旨味の限界を引き上げ、さらなる刺激を求める上級者向け。

激辛5倍（＋100円）： 黄金唐辛子の突き抜ける辛さを極限まで詰め込んだ、マニアへの挑戦状。

【個性豊かな4種類の麺】

スープの絡み方や食感の好みに合わせて、以下の4種類からお選びいただけます。

- 柳麺（りゅうめん）： 澄み切ったスープをしっかりと引き上げる細麺。- 揚州麺（ようしゅうめん）： スープと具材のバランスが最も良い中太麺。- 刀切麺（とうせつめん）： 食べ応え抜群の、揚州商人オリジナルの極太麺。- 低糖質麺（＋130円）： 健康や糖質を気にされる方にも嬉しいヘルシーな選択肢。中国ラーメン揚州商人の個性豊かな4種類の麺■ 料理の味を変えない“国内最高峰のキレ”を持つ「黄金唐辛子」とは

本商品の主役であり、復活の鍵となった「黄金唐辛子」は、日本国内で栽培製造される唐辛子の中でも最高峰の辛さを持つと言われる非常に希少な品種です。激辛マニアの間で絶大な人気を誇る理由には、以下の際立った特徴があります。

- 特有の匂いがなく、キレ味が早い： 一般的な唐辛子にあるような独特の青臭さや匂いがほとんどありません。さらに、口に入れた瞬間に鮮烈な辛みが走るものの、その引き（キレ）が非常に早いため、後に嫌な辛さが残りません。- 食材本来の旨味を引き立てる： 辛さのキレが早いからこそ、合わせる料理そのものの味や、澄み切った清湯スープの繊細な風味を邪魔することがありません。ただ激しい辛さを与えるだけでなく、辛さ・香り・風味のすべてにおいて国内トップクラスの品質を持つこの黄金唐辛子だからこそ、揚州商人がこだわり抜いたスープや食材の旨味を最大限に引き出す最高の相棒となります。

【 商品概要】

大肉（タイルー）のあっさり激辛ラーメン

【商品名】

大肉（タイルー）のあっさり激辛ラーメン

【販売期間】

2026年7月1日（水）～9月上旬予定（※黄金唐辛子の在庫がなくなり次第終了）

【提供店舗】

「中国ラーメン揚州商人」全38店舗

【価格】

1,280円～1,300円（税込）

※エリアによって価格が異なります。

■ 同日発売！ハウスギャバン×揚州商人「ラーカレ(R)」新食文化創造プロジェクトメニューも登場

2026年7月1日（水）より、外食市場に新たな活気をもたらすハウスギャバン推進プロジェクト「ラーカレ(R)」に参画した新メニューを同日より発売いたします。

年間41万杯の販売実績を持つ看板メニュー「スーラータンメン」のスープと 、ハウスギャバンのスパイス技術を融合させた、カレーライスとしての新たな味わいを構築いたしました。

「中国ラーメン揚州商人」7月1日発売「スーラ―夏野菜カレー」- 商品名： スーラー夏野菜カレー- 販売期間： 2026年7月1日（水）～9月上旬予定- 提供店舗： 「中国ラーメン揚州商人」全38店舗- 価格： 1,280円～1,300円（税込） ※エリアによって価格が異なります。- 特長： スーラータンメン特有のシャープな辛味とコクのある酸味に、特製ラー油の刺激と夏野菜が絶妙に融合。当店人気の「玉子炒飯」と組み合わせ、これまでにない新しい美味しさを提案いたします。▼7月1日(水)発売 「スーラ―夏野菜カレー」プレスリリースはコチラ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000163166.html)中国ラーメン揚州商人店内【中国ラーメン揚州商人について】

「中国ラーメン揚州商人」は、昭和63年創業の株式会社ホイッスル三好が運営する中国ラーメン専門店です。東京、埼玉、神奈川、千葉の首都圏に38店舗を展開。ラーメンだけでなく、点心や本格的な一品料理も提供し、お客様に多様な中国の食文化を楽しんでいただいています。



【会社概要】

商号 ： 株式会社ホイッスル三好

代表者 ： 代表取締役社長 三好 一太朗

所在地 ： 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-46-9 YS第一ビル2階

事業内容： 「中国ラーメン揚州商人」38店舗

公式HP ：https://www.yousyusyonin.com/

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【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ホイッスル三好 PR事務局

TEL：070-2438-8361