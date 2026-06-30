【1周年】全自動タスク管理アプリ「サポットさん」、累計インストール800社突破 ─ ClaudeやChatGPTから直接操作できる「MCP連携」を提供開始

背景

株式会社Builto

業務の進行では、依頼の進捗確認や担当者の割り当てといった「調整業務」が、本来の仕事の時間を多く占めることがあります。

全自動タスク管理アプリ「サポットさん」は、こうした「気づいた人が損をする」調整業務をAIで減らすため、2025年6月30日に正式版をリリースしました。

リリースから1年の歩み

サポットさんは、正式版リリースから1年で累計インストール800社のチームにご導入いただき、これまでにのべ約9万件のタスクをサポートしてきました。



この1年で、Notion連携（タスクをNotionと双方向に同期）、AI進行ウォッチ（停滞タスクの自動可視化）、今日やること（Googleカレンダー連携で1日の予定とタスクを横断整理）、振り返り（週次でチームの動きを集計）、プロジェクト設定（目的・チーム単位でタスクを集約）など、調整業務の負担を減らすための機能を継続的に提供してきました。

お届けしたアップデートは約490件、うち新機能は100件以上にのぼります。

MCP連携を提供開始

サポットさんは、正式版リリース1周年となる2026年6月30日、ClaudeやChatGPTから直接サポットさんを操作できる「MCP連携」の提供を開始します。

MCP（Model Context Protocol）は、AIが外部サービスのデータを安全に参照・操作するための仕様です。今回の対応により、ClaudeやChatGPTから、ポータルやSlackを開かずに、ふだんの会話の延長でサポットさんのタスクを作成・確認・更新できるようになります。

MCP連携を利用すると、ClaudeやChatGPTから次のような操作ができるようになります。

- AIと整理したTodoや議事録をそのままタスクにする「いま整理した来週の動き、そのままタスクにして」のように、AIとの会話で出てきたTodoやミーティングの議事録などをもとに、サポットさんにタスクを一括作成できます。- 過去のタスクを思い出す「2ヶ月前に頼んだA社の請求書の件、どうなった？」のように、過去のタスクを自然言語で検索できます。- チームの状況を聞く「田中さんは今なにをやっていますか？」のように、メンバーが抱えているタスクや状況をAIに尋ねられます。また、「先月チームで遅延したタスクと原因を教えて」のような、チームの過去のタスクを集計して振り返ることもできます（上位プランのみ）。

※ 連携はご本人の許可制（OAuth）で、AIに渡される情報は、サポットさん上で設定された公開範囲に従います。

代表コメント

代表取締役 CEO・CTO 冨田一喜のコメント

「サポットさんは、おかげさまで正式版リリースから1周年を迎えることができました。業種を問わず多くのチームに使っていただき、嬉しいお声を日々いただけていることが、何よりの励みです。本当にありがとうございます。

AIで働き方は変わったのに、タスクの数は減らず、増えているチームも多いのではないでしょうか。現場の負担を少しでも減らせるよう、この時代に本当に合うタスク管理として、今後もAIネイティブに進化していきます。」

代表取締役 COO・CPO ひらやま富永のコメント

「サポットさんは『すべてのチームが夢中になれる時間を増やす』をミッションに掲げ、気づいた人が損をする調整業務をAIでなくすために作ってきました。

1年運営してわかったのは、理想のタスク管理を一律に提供するのではなく、シンプルに削いだうえでチームごとの馴染み方に寄り添うことの大切さです。

今回提供を開始するMCP連携も、AIとの会話の延長でそのままチームに任せられるという意味で、この考え方の延長にあります。2年目もチームの一員として動ける存在を目指して作り続けます。」

今後の展望

サポットさんは今後、MCP連携を起点に、AIがチームの状況をより深く理解し、調整業務をより自然に肩代わりできる方向で進化させていきます。

あわせて、ポータルとSlackの双方向の連携を深め、チームの進め方に合わせて柔軟にカスタマイズできるよう、タスクセット、スレッド立ち上げなどの新機能を順次提供予定です。

今すぐ無料でお試しいただけます

MCP連携は、Slackにインストール後すぐに利用可能です。

現在、プロプラン向けの無料トライアルを提供しています。

この機会にぜひお試しください。

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導入後も、Slackコネクト経由で不明点やお困りごとを無料でサポートいたします。

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会社概要

会社名：株式会社Builto（ビルト）

代表者：冨田 一喜（代表取締役 CEO・CTO）、ひらやま 富永（代表取締役 COO・CPO）

設立：2024年7月1日

所在地：東京都港区北青山 1-3-1 3F

ミッション：「すべてのチームが夢中になれる時間を増やす」

事業内容：AIプロダクト開発、生成AIを活用した技術コンサルティング

サービス名：サポットさん (全自動タスク管理アプリ)