オプト、Indeed認定パートナー制度において「ベストグロース賞」を受賞

株式会社デジタルホールディングス

「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、LTVM（LTV Marketing）（※）により、顧客の事業成長を先導する株式会社オプト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金澤 大輔、以下 オプト）は、Indeedの認定パートナー制度において、2025年度下期の実績に基づき、「ベストグロース賞」を受賞したことを、お知らせいたします。

■ 「Indeed認定パートナー」および「ベストグロース賞」について

「Indeed認定パートナー」は、Indeedの求人広告の販売代理店として公式に認定されたパートナーであり、豊富な実績に基づいた質の高いサポートを提供している企業が指定されます。Indeed広告の販売代理店として公式に認定された「Bronze」カテゴリのほか、実績に応じて「Platinum」「Gold」「Silver+」「Silver」の特別認定ランクが設けられています。

そのなかで「ベストグロース賞」は、対象期間において、前期実績に対して運用規模（売上や広告掲載数、運用社数など）を最も大きく成長・伸長させた認定パートナーに贈られる名誉ある賞です。

オプトは2025年時点では「Silver Partner」に認定されておりましたが、この度、2025年度下期の同カテゴリにおいて、売上総額を前半期比で大幅に伸長させた認定パートナーに贈られる「ベストグロース賞」を受賞し、あわせて「Gold Partner」へ昇格いたしました。

■オプトの取り組みについて

オプトは、求人サイト「Indeed」の認定パートナーとして、Indeedの求人広告に関する深い専門知識と実績を積み重ね、企業の採用成果向上に貢献してまいりました。

単なる広告の入札管理に留まらず、求人データの最適化（データフィード連携）や、自社採用サイトの改善、マルチチャネルを横断した統合型のプロモーション設計など、採用成功から逆算したトータルプランニングを徹底し、各企業の課題に合わせた専門チームがデータに基づく高速なPDCAを回し続けた結果、多くの企業の採用効率化と、当社の運用規模の大幅な拡大に繋がりました。

今回の受賞を励みに、今後はIndeedのゴールドパートナーとして運用の高度化に努め、企業の採用課題解決と事業成長により一層貢献してまいります。

※ LTVM：（Life Time Value Marketing）

LTV（顧客生涯価値：Life Time Value）は、従来、あるユーザーが商品・サービスを初めて利用してから、長期的な関係のなかで、サービスを提供する企業が、当該ユーザーから得られる利益を指していました。そのため、サービスを提供する企業側が「いかに一人の顧客から利益を得られるか」という視点で表現されることが多い状況にあります。

しかし、当社グループにおいては、企業側が得られる利益を示す観点でのLTVではなく、これまで以上にエンドユーザーを理解し、真に顧客に寄り添った支援に注力し、エンドユーザーへの本質的な価値提供に重きを置くことで、短期利益ではなく、顧客企業の永続的な事業成長に貢献するという概念として捉え、その実現を目指す手段として、「LTVM（Life Time Value Marketing）」と名付けました。

【株式会社オプトについて】

オプトは、「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、“近く、深く、速く、そして永く。顧客を先導するグロースリーダー”になることを目指しています。顧客企業の先のエンドユーザーへの深い理解と、真に顧客に寄り添った「顧客視点でのLTV」支援を通じ、顧客企業の永続的な事業成長を先導いたします。そして、自らが深くその構造を理解する広告産業を変革（AX=Advertising Transformation(R)）することで、中長期的にはIX（産業変革＝Industrial Transformation(R)）を実現いたします。

■株式会社オプト 会社概要

設立年月：2015年4月1日

資本金：1億円 （2025年12月末現在）

代表者名：代表取締役社長 金澤 大輔

本社所在地：東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル

事業内容：マーケティング事業

URL：https://www.opt.ne.jp