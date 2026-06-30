【ツアー報告】SteelFiber h-tourがJLPGA TOURで優勝、Dynamic Goldは海外男子ツアー2勝

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

トゥルーテンパースポーツインクジャパン（東京都中央区東日本橋／日本代表：西原徹朗）は、2026年6月25日～29日に開催された国内外のツアーにおいて、Dynamic GoldおよびSteelFiberが優勝したことをお知らせします。

JLPGA「アース・モンダミンカップ」

千葉県カメリアヒルズカントリークラブで開催されたJLPGA「アース・モンダミンカップ」において、アイアン「SteelFiber h-tour90 R」(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/aerotech-shaft/sf-h/)が優勝しました。優勝選手は、日本ツアー4戦目にして初優勝を飾りました。

SteelFiber h-tourは、先端部のしなりを活かし、SteelFiberシリーズ(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/aerotech-shaft/)の中でも球が上がりやすく、つかまりやすい特性を持つシャフトです。一方で、低トルク設計によりインパクト時のねじれを抑え、高弾道性能と安定した操作性を両立しています。JLPGAでは、iシリーズに次いで高い使用率を誇るシリーズです。

優勝シャフト

アイアン「SteelFiber h-tour90 R」(https://www.truetemper.co.jp/by-brand/aerotech-shaft/sf-h/)

SteelFiber h-tour

US男子ツアー

コネチカット州クロムウェルで開催されたUS男子ツアーにおいて、ウェッジ「Dynamic Gold Tour Issue S400」が優勝しました。2026年最後のシグネチャー大会はプレーオフにもつれ込み、優勝選手はツアー算8勝目を飾りました。

優勝シャフト

ウェッジ「Dynamic Gold Tour Issue S400」

Dynamic Gold Tour Issue

US男子下部ツアー

イリノイ州スプリングフィールドで開催されたUS男子下部ツアーにおいて、アイアンおよびウェッジで「Dynamic Gold Tour Issue X100」が優勝しました。優勝選手は、US男子下部ツアー13試合目の出場でツアー初優勝を飾ったルーキーです。

優勝シャフト

アイアン/ウェッジ「Dynamic Gold Tour Issue X100」

Dynamic Gold Tour Issue

トゥルーテンパーシャフト使用率

今週のUSツアーでは、トゥルーテンパーがアイアン、ウェッジ、ユーティリティの3カテゴリーで使用率No.1を獲得しました。

【US男子ツアー】

アイアン：69.4%（1位）

ウェッジ：79.7%（1位）

ユーティリティ：46.2%（1位）

ウッド：15.5%（3位）

※Darrell Survey調べ

【US男子下部ツアー】

アイアン：63.5%（1位）

ウェッジ：74.2%（1位）

ユーティリティ：33.9%（1位）

ウッド：16.4%（3位）

※Darrell Survey調べ

使用率データをご掲載いただく際は、「Darrell Survey調べ」と明記いただきますようお願いいたします。

【True Temper Sports Incについて】

1902年に米国で創業したゴルフシャフトメーカー。代表製品「Dynamic Gold」「PROJECT X」「SteelFiber」を展開し、世界中のツアープレーヤーから高い支持を獲得。100年以上にわたり培った技術力をもとに、あらゆるゴルファーへ高性能シャフトを提供している。

https://www.truetemper.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

トゥルーテンパースポーツインクジャパン

お問い合わせは下記フォームよりお願いいたします。

https://www.truetemper.co.jp/faq/