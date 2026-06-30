TVアニメ『彼女、お借りします』の腕時計の受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『彼女、お借りします』の商品の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『彼女、お借りします』の商品の受注を6月23日（火）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/544,943,1192,1709?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼腕時計

▽水原千鶴

盤面はシンプルな黒を基調とし、12時の位置には折り鶴を、6時の位置には映写機のモチーフをポイントで配置。

さらに誕生月と同じ数字の4時の位置にはイメージカラーのストーンをあしらいました。

裏面にはモチーフと名前、誕生日の数字をデザインし、ベルトの裏面もイメージカラーで仕上げております。

BOXはイメージカラーをベースに時計の裏面と同様のデザインを印刷。

腕時計を入れたまま鑑賞もお楽しみいただけるよう、細部までこだわりを詰めました。

▽七海麻美

盤面はシンプルな黒を基調とし、12時の位置には天使のモチーフを、6時の位置には鍵アカウントをイメージした南京錠のモチーフをポイントで配置。

さらに誕生月と同じ数字の11時の位置にはイメージカラーのストーンをあしらいました。

裏面にはモチーフと名前、誕生日の数字をデザインし、ベルトの裏面もイメージカラーで仕上げております。

BOXはイメージカラーをベースに時計の同様のデザインを印刷。

腕時計を入れたまま鑑賞もお楽しみいただけるよう、細部までこだわりを詰めました。

▽更科瑠夏

盤面はシンプルな黒を基調とし、12時の位置にはリボンを、6時の位置には心電図のモチーフをポイントで配置。

さらに誕生月と同じ数字の8時の位置にはイメージカラーのストーンをあしらいました。

裏面にはモチーフと名前、誕生日の数字をデザインし、ベルトの裏面もイメージカラーで仕上げております。

BOXはイメージカラーをベースに時計の裏面と同様のデザインを印刷。

腕時計を入れたまま鑑賞もお楽しみいただけるよう、細部までこだわりを詰めました。



▽桜沢 墨

盤面はシンプルな黒を基調とし、12時の位置にはペットの硯を、6時の位置には犬の足跡のモチーフをポイントで配置。

さらに誕生月と同じ数字の3時の位置にはイメージカラーのストーンをあしらいました。

裏面にはモチーフと名前、誕生日の数字をデザインし、ベルトの裏面もイメージカラーで仕上げております。

BOXはイメージカラーをベースに時計の裏面と同様のデザインを印刷。

腕時計を入れたまま鑑賞もお楽しみいただけるよう、細部までこだわりを詰めました。

▽八重森みに

盤面はシンプルな黒を基調とし、12時の位置にはコスプレの猫耳を、6時の位置には配信用のスマートフォンのモチーフをポイントで配置。

さらに誕生月と同じ数字の4時の位置にはイメージカラーのストーンをあしらいました。

裏面にはモチーフと名前、誕生日の数字をデザインし、ベルトの裏面もイメージカラーで仕上げております。

BOXはイメージカラーをベースに時計の裏面と同様のデザインを印刷。

腕時計を入れたまま鑑賞もお楽しみいただけるよう、細部までこだわりを詰めました。



日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。

▽価格

各 \6,578（税込）

▽仕様

種類 ：全5種（水原千鶴、七海麻美、更科瑠夏、桜沢 墨、八重森みに）

仕様 ：クオーツ

防水 ：非防水

原産国：中国

▽材質

ケース（時計本体部分）：合金

ガラス ：ミネラルガラス

バンド ：合皮

▽サイズ

文字盤 ：縦：3.5cm 横：3.5cm

ケース ：縦：4cm 横：4cm

ベルト幅：2cm

手首周り：最小：17.5cm 最大：21.5cm

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/544,943,1192,1709?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail： support@amnibus.com

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