【Amazon再入荷 35%オフタイムセール】DOOGEE U11フルアクセサリーが17,500円！Android16 & GeminiAI・11インチ90Hz・キーボード/マウス/ペン豪華5点セット

深圳市道格创想电子商务有限公司35%オフタイムセール OOGEE U11フルアクセサリー版が17,500円

DOOGEE U11セットモデル が、ついにAmazonで再入荷しました。

今回の再入荷を記念し、期間限定で35％OFFの特別価格キャンペーンを実施します。

通常価格：26,900円（税込）

セール価格：17,500円（税込）

さらに、

・ Bluetoothキーボード

・ Bluetoothマウス

・ スタイラスペン

・ 保護ケース

・ 強化ガラスフィルム

まで付属した豪華5点セット。

「キーボード付きタブレットが欲しい」「買ってすぐ仕事や勉強に使いたい」「コスパの良いAndroidタブレットを探している」という方にぴったりの1台です。

届いたその日から、仕事・オンライン授業・動画視聴・電子書籍・ゲームまで幅広く活躍します。

数量限定となるため、在庫がなくなり次第終了となります。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZW2X8XT

Android 16搭載。より快適で安全なタブレット体験

DOOGEE U11は主流のAndroid 16 を搭載。

よりスムーズな操作性と高いセキュリティ性能を実現し、最新アプリにも幅広く対応します。

初めてタブレットを購入する方はもちろん、仕事用・学習用・家族共有用としても安心してご利用いただけます。

Google系サービスや各種アプリとの相性も良く、日常使いからビジネス用途まで幅広く活躍する、今注目のAndroidタブレットです。

11インチ大画面＆90Hzリフレッシュレートで映像もスクロールも滑らか

11インチHD IPSディスプレイは、広い視野角と鮮明な映像を実現。

さらに90Hzリフレッシュレート対応により、

・ YouTube

・ Netflix

・ Prime Video

・ SNS

・ Webブラウジング

・ 電子書籍

・ オンライン学習

などのスクロールも非常になめらか。

Widevine L1にも対応しているため、高画質ストリーミングコンテンツも快適に楽しめます。

「動画視聴用タブレット」「エンタメ向けタブレット」「大画面で見やすいタブレット」を探している方にもおすすめです。

最大16GB RAM＋128GBストレージでマルチタスクも快適

DOOGEE U11は

・ 4GB物理メモリ

・ 最大12GB仮想メモリ拡張

により最大16GB RAMとして利用可能。

128GB高速ストレージを搭載し、写真・動画・資料・アプリも余裕を持って保存できます。

さらに最大2TBまでのmicroSDカードにも対応し、容量不足の心配もありません。

複数アプリを同時に使うマルチタスクや、オンライン会議、資料閲覧、レポート作成などもスムーズ。

「安いだけじゃない、しっかり使えるタブレット」を求める方に最適です。

8580mAh大容量バッテリーで長時間使用

8580mAhの大容量バッテリーを搭載。

長時間のオンライン授業やリモートワーク、旅行中の動画視聴や電子書籍も安心。

外出先でも充電を気にせず利用できます。

在宅勤務、通勤・通学、出張、旅行など、持ち運び用途でも頼れるバッテリー性能です。

オクタコアCPU搭載。毎日の操作をスムーズに

Unisoc T7200 オクタコアプロセッサーを採用。

ブラウジング、動画視聴、SNS、オンライン会議、Office作業など日常使いを快適にサポートします。

軽快な操作感で、タブレット初心者の方でも扱いやすく、学習用・仕事用・家族用の1台としても使いやすい設計です。

キーボード付き豪華セットだから届いてすぐ使える

今回のセット版には、

・ Bluetoothキーボード

・ Bluetoothマウス

・ タッチペン

・ 保護ケース

・ 強化ガラスフィルム

がすべて付属。

追加購入の必要がなく、

・ 在宅勤務

・ オンライン授業

・ ビジネス

・ レポート作成

・ 学習

・ お子様用

・ 動画視聴

・ 電子書籍

まで幅広い用途に対応します。

「タブレット キーボード付き」「仕事用タブレット」「学習用タブレット」「コスパ最強セット」を探している方にとって、非常に魅力的な内容となっています。

DOOGEE U11 主な仕様

・ Android 16 GeminiAI搭載

・ 11インチ HD IPSディスプレイ

・ 90Hz リフレッシュレート

・ 最大16GB RAM（4GB＋12GB拡張）

・ 128GBストレージ

・ 最大2TB microSD対応

・ Unisoc T7200 オクタコアCPU

・ 13MPリアカメラ

・ 5MPフロントカメラ

・ 8580mAhバッテリー

・ Widevine L1対応

・ 顔認証対応

・ Bluetooth 5.0

・ Wi-Fi 2.4GHz／5GHz対応

・ 3.5mmイヤホンジャック搭載

セール情報

商品名：DOOGEE U11 セットモデル

通常価格：26,900円（税込）

期間限定価格：17,500円（税込）

割引率：35％OFF

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZW2X8XT

在庫がなくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく。

こんな方におすすめ

・ Androidタブレットを初めて購入したい方

・ キーボード付きタブレットを探している方

・ 学生・オンライン授業用タブレットが欲しい方

・ テレワーク用端末を探している方

・ 動画視聴・電子書籍・ゲームを楽しみたい方

・ コストパフォーマンス重視で選びたい方

・ Amazonで買える高コスパタブレットを探している方

・ 仕事も勉強も1台でこなしたい方

DOOGEE U11セットモデルは、高性能・充実アクセサリー・お求めやすい価格を兼ね備えた、注目の11インチ Androidタブレットです。