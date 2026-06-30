【Amazon再入荷 35%オフタイムセール】DOOGEE U11フルアクセサリーが17,500円！Android16 & GeminiAI・11インチ90Hz・キーボード/マウス/ペン豪華5点セット
35%オフタイムセール OOGEE U11フルアクセサリー版が17,500円
DOOGEE U11セットモデル が、ついにAmazonで再入荷しました。
今回の再入荷を記念し、期間限定で35％OFFの特別価格キャンペーンを実施します。
通常価格：26,900円（税込）
セール価格：17,500円（税込）
さらに、
・ Bluetoothキーボード
・ Bluetoothマウス
・ スタイラスペン
・ 保護ケース
・ 強化ガラスフィルム
まで付属した豪華5点セット。
「キーボード付きタブレットが欲しい」「買ってすぐ仕事や勉強に使いたい」「コスパの良いAndroidタブレットを探している」という方にぴったりの1台です。
届いたその日から、仕事・オンライン授業・動画視聴・電子書籍・ゲームまで幅広く活躍します。
数量限定となるため、在庫がなくなり次第終了となります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZW2X8XT
Android 16搭載。より快適で安全なタブレット体験
DOOGEE U11は主流のAndroid 16 を搭載。
よりスムーズな操作性と高いセキュリティ性能を実現し、最新アプリにも幅広く対応します。
初めてタブレットを購入する方はもちろん、仕事用・学習用・家族共有用としても安心してご利用いただけます。
Google系サービスや各種アプリとの相性も良く、日常使いからビジネス用途まで幅広く活躍する、今注目のAndroidタブレットです。
11インチ大画面＆90Hzリフレッシュレートで映像もスクロールも滑らか
11インチHD IPSディスプレイは、広い視野角と鮮明な映像を実現。
さらに90Hzリフレッシュレート対応により、
・ YouTube
・ Netflix
・ Prime Video
・ SNS
・ Webブラウジング
・ 電子書籍
・ オンライン学習
などのスクロールも非常になめらか。
Widevine L1にも対応しているため、高画質ストリーミングコンテンツも快適に楽しめます。
「動画視聴用タブレット」「エンタメ向けタブレット」「大画面で見やすいタブレット」を探している方にもおすすめです。
最大16GB RAM＋128GBストレージでマルチタスクも快適
DOOGEE U11は
・ 4GB物理メモリ
・ 最大12GB仮想メモリ拡張
により最大16GB RAMとして利用可能。
128GB高速ストレージを搭載し、写真・動画・資料・アプリも余裕を持って保存できます。
さらに最大2TBまでのmicroSDカードにも対応し、容量不足の心配もありません。
複数アプリを同時に使うマルチタスクや、オンライン会議、資料閲覧、レポート作成などもスムーズ。
「安いだけじゃない、しっかり使えるタブレット」を求める方に最適です。
8580mAh大容量バッテリーで長時間使用
8580mAhの大容量バッテリーを搭載。
長時間のオンライン授業やリモートワーク、旅行中の動画視聴や電子書籍も安心。
外出先でも充電を気にせず利用できます。
在宅勤務、通勤・通学、出張、旅行など、持ち運び用途でも頼れるバッテリー性能です。
オクタコアCPU搭載。毎日の操作をスムーズに
Unisoc T7200 オクタコアプロセッサーを採用。
ブラウジング、動画視聴、SNS、オンライン会議、Office作業など日常使いを快適にサポートします。
軽快な操作感で、タブレット初心者の方でも扱いやすく、学習用・仕事用・家族用の1台としても使いやすい設計です。
キーボード付き豪華セットだから届いてすぐ使える
今回のセット版には、
・ Bluetoothキーボード
・ Bluetoothマウス
・ タッチペン
・ 保護ケース
・ 強化ガラスフィルム
がすべて付属。
追加購入の必要がなく、
・ 在宅勤務
・ オンライン授業
・ ビジネス
・ レポート作成
・ 学習
・ お子様用
・ 動画視聴
・ 電子書籍
まで幅広い用途に対応します。
「タブレット キーボード付き」「仕事用タブレット」「学習用タブレット」「コスパ最強セット」を探している方にとって、非常に魅力的な内容となっています。
DOOGEE U11 主な仕様
・ Android 16 GeminiAI搭載
・ 11インチ HD IPSディスプレイ
・ 90Hz リフレッシュレート
・ 最大16GB RAM（4GB＋12GB拡張）
・ 128GBストレージ
・ 最大2TB microSD対応
・ Unisoc T7200 オクタコアCPU
・ 13MPリアカメラ
・ 5MPフロントカメラ
・ 8580mAhバッテリー
・ Widevine L1対応
・ 顔認証対応
・ Bluetooth 5.0
・ Wi-Fi 2.4GHz／5GHz対応
・ 3.5mmイヤホンジャック搭載
セール情報
商品名：DOOGEE U11 セットモデル
通常価格：26,900円（税込）
期間限定価格：17,500円（税込）
割引率：35％OFF
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZW2X8XT
在庫がなくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく。
こんな方におすすめ
・ Androidタブレットを初めて購入したい方
・ キーボード付きタブレットを探している方
・ 学生・オンライン授業用タブレットが欲しい方
・ テレワーク用端末を探している方
・ 動画視聴・電子書籍・ゲームを楽しみたい方
・ コストパフォーマンス重視で選びたい方
・ Amazonで買える高コスパタブレットを探している方
・ 仕事も勉強も1台でこなしたい方
DOOGEE U11セットモデルは、高性能・充実アクセサリー・お求めやすい価格を兼ね備えた、注目の11インチ Androidタブレットです。