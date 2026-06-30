【Amazon再入荷 35%オフタイムセール】DOOGEE U11フルアクセサリーが17,500円！Android16 & GeminiAI・11インチ90Hz・キーボード/マウス/ペン豪華5点セット

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深圳市道格创想电子商务有限公司

35%オフタイムセール OOGEE U11フルアクセサリー版が17,500円

DOOGEE U11セットモデル が、ついにAmazonで再入荷しました。


今回の再入荷を記念し、期間限定で35％OFFの特別価格キャンペーンを実施します。


通常価格：26,900円（税込）
セール価格：17,500円（税込）


さらに、


・ Bluetoothキーボード


・ Bluetoothマウス


・ スタイラスペン


・ 保護ケース


・ 強化ガラスフィルム


まで付属した豪華5点セット。


「キーボード付きタブレットが欲しい」「買ってすぐ仕事や勉強に使いたい」「コスパの良いAndroidタブレットを探している」という方にぴったりの1台です。


届いたその日から、仕事・オンライン授業・動画視聴・電子書籍・ゲームまで幅広く活躍します。


数量限定となるため、在庫がなくなり次第終了となります。


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZW2X8XT






Android 16搭載。より快適で安全なタブレット体験

DOOGEE U11は主流のAndroid 16 を搭載。


よりスムーズな操作性と高いセキュリティ性能を実現し、最新アプリにも幅広く対応します。


初めてタブレットを購入する方はもちろん、仕事用・学習用・家族共有用としても安心してご利用いただけます。


Google系サービスや各種アプリとの相性も良く、日常使いからビジネス用途まで幅広く活躍する、今注目のAndroidタブレットです。





11インチ大画面＆90Hzリフレッシュレートで映像もスクロールも滑らか

11インチHD IPSディスプレイは、広い視野角と鮮明な映像を実現。


さらに90Hzリフレッシュレート対応により、


・ YouTube


・ Netflix


・ Prime Video


・ SNS


・ Webブラウジング


・ 電子書籍


・ オンライン学習


などのスクロールも非常になめらか。


Widevine L1にも対応しているため、高画質ストリーミングコンテンツも快適に楽しめます。


「動画視聴用タブレット」「エンタメ向けタブレット」「大画面で見やすいタブレット」を探している方にもおすすめです。






最大16GB RAM＋128GBストレージでマルチタスクも快適

DOOGEE U11は


・ 4GB物理メモリ


・ 最大12GB仮想メモリ拡張


により最大16GB RAMとして利用可能。


128GB高速ストレージを搭載し、写真・動画・資料・アプリも余裕を持って保存できます。


さらに最大2TBまでのmicroSDカードにも対応し、容量不足の心配もありません。


複数アプリを同時に使うマルチタスクや、オンライン会議、資料閲覧、レポート作成などもスムーズ。
「安いだけじゃない、しっかり使えるタブレット」を求める方に最適です。





8580mAh大容量バッテリーで長時間使用

8580mAhの大容量バッテリーを搭載。


長時間のオンライン授業やリモートワーク、旅行中の動画視聴や電子書籍も安心。


外出先でも充電を気にせず利用できます。


在宅勤務、通勤・通学、出張、旅行など、持ち運び用途でも頼れるバッテリー性能です。





オクタコアCPU搭載。毎日の操作をスムーズに

Unisoc T7200 オクタコアプロセッサーを採用。


ブラウジング、動画視聴、SNS、オンライン会議、Office作業など日常使いを快適にサポートします。


軽快な操作感で、タブレット初心者の方でも扱いやすく、学習用・仕事用・家族用の1台としても使いやすい設計です。





キーボード付き豪華セットだから届いてすぐ使える

今回のセット版には、


・ Bluetoothキーボード


・ Bluetoothマウス


・ タッチペン


・ 保護ケース


・ 強化ガラスフィルム


がすべて付属。




追加購入の必要がなく、


・ 在宅勤務


・ オンライン授業


・ ビジネス


・ レポート作成


・ 学習


・ お子様用


・ 動画視聴


・ 電子書籍


まで幅広い用途に対応します。


「タブレット キーボード付き」「仕事用タブレット」「学習用タブレット」「コスパ最強セット」を探している方にとって、非常に魅力的な内容となっています。




DOOGEE U11 主な仕様

・ Android 16 GeminiAI搭載


・ 11インチ HD IPSディスプレイ


・ 90Hz リフレッシュレート


・ 最大16GB RAM（4GB＋12GB拡張）


・ 128GBストレージ


・ 最大2TB microSD対応


・ Unisoc T7200 オクタコアCPU


・ 13MPリアカメラ


・ 5MPフロントカメラ


・ 8580mAhバッテリー


・ Widevine L1対応


・ 顔認証対応


・ Bluetooth 5.0


・ Wi-Fi 2.4GHz／5GHz対応


・ 3.5mmイヤホンジャック搭載




セール情報


商品名：DOOGEE U11 セットモデル


通常価格：26,900円（税込）


期間限定価格：17,500円（税込）


割引率：35％OFF


https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZW2X8XT


在庫がなくなり次第終了となりますので、この機会をお見逃しなく。




こんな方におすすめ

・ Androidタブレットを初めて購入したい方


・ キーボード付きタブレットを探している方


・ 学生・オンライン授業用タブレットが欲しい方


・ テレワーク用端末を探している方


・ 動画視聴・電子書籍・ゲームを楽しみたい方


・ コストパフォーマンス重視で選びたい方


・ Amazonで買える高コスパタブレットを探している方


・ 仕事も勉強も1台でこなしたい方



DOOGEE U11セットモデルは、高性能・充実アクセサリー・お求めやすい価格を兼ね備えた、注目の11インチ Androidタブレットです。